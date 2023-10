84. Die Begegnungen trudelt nun dem Ende entgegen, Köln muss nicht mehr, bei Duisburg gehen die Köpfe nach unten. Der Glaube ans Comeback ist nicht mehr vorhanden.

81. Alena Bienz Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Alena Bienz

81. Meike Meßmer Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Meike Meßmer

81. Lena Uebach Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Lena Uebach

81. Dóra Zeller Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Dóra Zeller

80. Die Partie ist nun entschieden, Köln wird den zweiten Saisonsieg feiern.

78. Martyna Wiankowska Köln Tooor für 1. FC Köln, 4:1 durch Martyna Wiankowska

Martyna Wiankowska mit dem Doppelpack. Sie zielt nach rechts, Mahmutovic ist zwar in der richtigen Ecke, hat gegen den halbhohen, wuchtigen Schuss aber keine Chance.

77. Elfmeter für Köln! Bathmann blockt eine Flanke von rechts mit der Hand, klare Sache.

74. Köln kontert, doch Flach klärt mit einer tollen Grätsche in höchster Not, da wäre eine Kölnerin sonst frei durch gewesen.

71. Natalie Muth MSV Duisb. Gelbe Karte für Natalie Muth (MSV Duisburg)

Drittes Spiel, dritte gelbe für Muth. Diesmal wegen eines Fouls im Mittelfeld.

70. Halverkamps an den Pfosten! Die dicke Chance zum Anschuss! Halverkamps wackelt rechts im Strafraum Gavric aus und setzt das Leder aus zwölf Metern aber nur an den linken Pfosten. Was für eine Chance.

69. Andrea Gavric Köln Tooor für 1. FC Köln, 3:1 durch Andrea Gavric

Köln erhöht! Nach einem Fehler im Spielaufbau von Mahmutovic kommt Vogt an den Ball und legt links rüber zu Gavric. Die dringt in den Strafraum ein und schlenzt das Leder aus vierzehn Metern über Mahmutovic hinweg ins lange Eck. Ein schönes Tor.

67. Andrea Gavric Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Andrea Gavric

67. Laura Donhauser Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Laura Donhauser

65. Die Duisburgerinnen zeigen sich wenig geschockt von diesem erneuten Rückstand und suchen sofort wieder den Weg nach vorne. Ein gefährlicher Abschluss kam aber noch nicht zu Stande.

62. Lotta Cordes Köln Gelbe Karte für Lotta Cordes (1. FC Köln)

Cordes ging bei diesem Zweikampf zu hart in Bathmann rein und sieht deshalb den gelben Karton.

61. Kara Bathmann und Lotta Cordes rauschen voll ineinander und müssen auf dem Rasen behandelt werden.

59. Martyna Wiankowska Köln Tooor für 1. FC Köln, 2:1 durch Meike Meßmer

Köln geht erneut in Front! Wiankowska und Meßmer spielen im Strafraum einen Doppelpass, dann ist Wiankowska in zentraler Position zwölf Meter vor dem Tor frei und hämmert den Ball oben links ins Kreuzeck. Ein klasse Treffer!

53. Halverkamps prüft Jasmin Pal aus der Distanz von halbrechts . Dieser Flachschuss aber ist kein Problem für die Keeperin.

52. Das Spiel ist nun deutlich offener und beide zeigen deutlich mehr Schwung zum Tor.

50. Ena Mahmutovic rettet! Flach schießt rechts im Strafraum Meßmer an, die anschließend erneut rechts am Fünfer an den Ball kommt. Keeperin Mahmutovic stürzt aus ihrem Kasten und rettet mit einer starken Reaktion mit der linken Hand das Unentschieden.

49. Miray Cin bekommt den Ball im Sechzehner in zentraler Position 15 Meter vor dem Tor und probiert es direkt. Ihr Abschluss geht weit like vorbei, da hätte die türkische Nationalspielerin das Leder auch in Ruhe annehmen können.

47. Yvonne Zielinski MSV Duisb. Tooor für MSV Duisburg, 1:1 durch Yvonne Zielinski

Traumstart in Durchgang zwei für Duisburg! Ein langer Ball von Muth nach vorne findet links im Strafraum die einstartende Zielinski, die aus acht Metern den Ball in die Maschen drischt. Doppelt bitter für den FC: Vorausgegangen war ein Foul von Muth an Cordes, welches die Schiedsrichterin aber nicht geahndet hat.

46. Weiter geht's! Bei Sharon Beck geht es verletzungsbedingt doch nicht mehr weiter, sie wird durch Natalia Padilla-Bidas ersetzt. Duisburg beginnt unverändert.

46. Sharon Beck Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Sharon Beck

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Pause in Köln, die Gastgeber führen durch den Treffer von Sharon Beck mit 1:0. Der einzige Schuss, der in dieser Halbzeit auf das Tor kam, fand auch den Weg in den Kasten. Nach diesem Treffer gewann Köln mehr und mehr an Sicherheit, von Duisburg kam offensiv rein gar nichts. Brenzlig wurde es für den FC dann aber plötzlich in der Nachspielzeit, als Hechler nach einem langen Ball das Leder beinahe ins eigene Netz beförderte. Noch ist hier alles drin, Duisburg muss sich aber steigern, wollen sie hier noch etwas mitnehmen.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Was für eine Szene! Einen langen Ball unterschätzt Hechler und fälscht den Ball leicht ab. Keeperin Pal war bereits etwas aus dem Kasten gelaufen und muss dem Ball, der aufs Tor zutrudelt hinterher rennen. Auf der Linie erwischt sie den Ball und packt die Hand auf das Spielgerät. Glück für den FC. Duisburg wäre hier ohne eigene Torchance beinahe zum Ausgleich gekommen.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

43. Geht vielleicht jetzt mal was für den MSV? Die Duisburgerinnen bekommen ihre fünfte Ecke der Partie. Im Abschluss an diese probiert es Vanessa Fürst aus der Distanz. Zielt aber viel zu hoch, der Ball fliegt weit über den Kasten.

40. Paula Flach klärt im Fünfer nach einer Flanke von links in höchster Not vor der einschussbereiten Meike Meßmer. Ein klasse Tackling der Verteidigerin.

38. Von Duisburg kommt jetzt gar nichts mehr. Die Gäste verlieren die Bälle früh und haben auch in den Zweikämpfen immer öfters das Nachsehen.

35. Laura Vogt probiert es aus 22 Metern mal aus der Distanz. Ihr Flachschuss aus der Zentrale rauscht einen guten Meter links am Kasten vorbei.

34. Der Treffer hat den Gastgeberinnen sichtlich Sicherheit gegeben. Sie sind nun griffiger in den Zweikämpfen und kommen deutlich öfter nach vorne.

32. Beck steht wieder und kommt zurück auf den Rasen.

30. Sharon Beck hat sich beim Tor verletzt, muss im Gesicht behandelt werden und bleibt zunächst draußen. Mal sehen, ob es für sie weitergehen kann.

29. Sharon Beck Köln Tooor für 1. FC Köln, 1:0 durch Sharon Beck

Mit der ersten guten Chance der Partie trifft Sharon Beck zur Führung! Die Stürmerin verwertet eine halbhohe Flanke von links von Wiankowska aus sechs Metern mit der Innenseite ins kurze Ecke, 1:0!

26. Anna Gerhardt hat auf links mal etwas Platz zum flanken, doch Mahmutovic pflückt das Leder sicher aus der Luft.

25. Eckenfestival jetzt für den MSV. Gleich drei Ecken in Serie segeln in den Sechzehner der Gastgeber doch es kommt kein gefährlicher Torschuss bei rum. Schlussendlich wird ein Stürmerfoul gepfiffen und die Chance ist dahin.

22. Die Kölnerinnen mit deutlich mehr Ballbesitz, zumeist allerdings in der eigenen Hälfte. So kann einfach keine Torgefahr entstehen. Stürmerin Beck lässt sich immer wieder fallen und holt sich die Bälle hinten ab, auch sie hat aber noch keine zündende Idee.

19. Das Spiel ist weiterhin sehr ereignisarm. Das Spielgeschehen spielt sich fast ausschließlich zwischen den Strafräumen ab, zudem fehlt es häufig an Präzision in den Pässen.

15. Laura Vogt Köln Gelbe Karte für Laura Vogt (1. FC Köln)

Vogt lässt gegen Kara Bathmann das Bein stehen und sieht die erste gelbe Karte der Partie.

13. Nun auch der erste Eckball für die Gäste. Cin bringt das Leder auf den kurzen Pfosten, doch findet dort keine Mitspielerin.

12. Erste Ecke der Partei: Anna Gerhardt bringt das Leder von links in die Mitte, findet aber keinen Abnehmer. Anschließend läuft der Konter des MSV. Doch auch dort können die Kölnerinnen klären und es kommt kein Abschluss zu Stande.

9. Die ganz großen Torchancen fehlen noch. Beide tasten sich ab und versuchen Fehler zu vermeiden.

6. Sharon Beck nun auch mit dem ersten Abschluss für das Heimteam. Von rechts zieht sie in die Mitte und schließt von der Sechzehnerkante ab. Ihr Flachschuss geht knapp rechts am Tor vorbei.

5. Die Duisburgerinnen pressen hoch und setzten die FC-Frauen früh unter Druck. Häufig bleibt so nur der lange Ball.

3. Erste Torannäherung dieses Spiels. Kappenberger bringt das Leder links von der Grundlinie in die Mitte, wo Halverkamps aber nicht richtig an den halbhohen Ball dran kommt und deshalb keinen gefährlichen Abschluss zu Stande bringt.

1. Mit etwas Verspätung rollt der Ball, die Gäste haben angestoßen!

1. Spielbeginn

Die Teams kommen ins Franz-Kremer-Stadion. Schiedsrichterin Karoline Wacker nimmt die Seitenwahl vor. Gleich geht es hier los!

Die Gesamtstatistik ist bei erst sechs Pflichtspielduellen sehr ausgeglichen. In der letzten Spielzeit konnte sich immer das jeweilige Heimteam durchsetzen. Duisburg schlug die Gäste zuhause knapp mit 2:1. In Köln gewann der FC souverän mit 4:0 und will dies heute natürlich weiderholen.

Sein Gegenüber, Thomas Gerstner, nimmt nach dem Punkt der Moral gegen Freiburg nur einen Wechsel vor. Kappenberger beginnt vorne im Sturm für Hess.

Kommen wir zu den Aufstellungen: Im Vergleich zur Niederlage in München wechselt FC-Coach Daniel Weber lediglich zweifach. Für Vendelbo beginnt Meßmer, ebenfalls muss Padilla-Bidas zunächst auf die Bank und wird durch Wiankowska ersetzt.

Die Duisburgerinnen hingegen warten noch auf den ersten Saisonsieg. Am ersten Spieltag gab es eine herbe Pleite, 9:0 unterlag man der TSG aus Hoffenheim. Doch die Mannschaft zeigte eine Reaktion und erkämpfte sich durch ein Tor in der Nachspielzeit ein 2:2-Unentschieden gegen den SC Freiburg. Heute soll nun der erste Sieg folgen.

Die Gastgeberinnen haben auf dieser Mission bereits drei wichtige Punkte eingetütet. Am ersten Spieltag gewann man mit 2:1 gegen Aufsteiger RB Leipzig. Vergangenen Spieltag kämpfte man aufopferungsvoll gegen den großen Favoriten Bayern München und unterlag schlussendlich aber trotzdem mit 0:2.

Richtungsweisendes Westduell an diesem Samstagmittag in der Frauen Fußball-Bundesliga. Köln empfängt den MSV Duisburg. Beide waren in der vergangenen Saison bis zum letzten Spieltag im Abstiegskampf mit dabei und wollen diesmal frühzeitiger den Klassenerhalt schaffen.