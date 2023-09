37. Nach dem Doppelschlag nahm der Vize-Meister etwas den Fuß vom Gas, er kann sich dies im Moment aber auch erlauben.

35. Bis auf die zaghaften Versuche, über die Außen gefährlich zu werden, gelingt den Gästen sonst nicht wirklich was nach vorne. Der VfL scheint alles im Griff zu haben.

32. Nächste gute Gelegenheit für die Wölfinnen und wäre der rein, wäre das ein wunderschönes Tor gewesen. Mit einer schönen Kombination wandert das Leder auf die linke Außenbahn zu Pajor. Sie macht zunächst Tempo nach vorne, dreht dann ab und legt ans linke Sechzehnereck zu Popp zurück. Die Kapitänin nimmt die Ablage mit ihrem schwächeren Linken direkt und schlenzt das Spielgerät gefährlich auf das lange Eck zu. Repohl im Kasten von B04 macht sich lang, hat wohl aber Glück, dass das Leder ohnehin am Kasten vorbeisegelt.

31. Der Underdog möchte sich in der AOK-Arena nicht unterkriegen lassen und intensiviert seine Angriffsversuche. So richtig gefährlich wurde es bis hierhin jedoch noch nicht.

29. Nun kann sich die de Pauw-Truppe mal wieder auf den außen nach vorne kombinieren. Diesmal kommt die Flanke, geschlagen von Kögel, von der linken Seite. Wieder fliegt die Kugel zu nahe an Frohms' Einzugsbereich und die Nationalkeeperin packt zu.

27. Von halbrechts vor dem Strafraum nach links an diesen setzt Oberdorf per Flachpass Pajor in Szene. In letzter Sekunde kann die Angreiferin noch gestört und die Situation entschärft werden.

25. Jetzt kommt mal die erste Ecke der Gäste von der rechten Seite in den Fünfer gesegelt. Der Ball fliegt aber zu nahe an den Kasten und Frohms ist zur Stelle, packt ihn sich nach dem sicheren Herauslaufen.

24. Mit der zweiten echten Chance erzielt der Dauer-Pokalsieger also direkt den zweiten Treffer. Frustrierend für die Rheinländerinnen, die eigentlich gar kein schlechtes Spiel machen.

21. Lena Lattwein Wolfsburg Tooor für VfL Wolfsburg, 2:0 durch Lena Lattwein

Eiskalt sorgt der VfL für den Doppelpack! Interessanterweise trifft mit Lena Lattwein auch die zweite Sechserin der Hausherrinnen. Aus dem rechten Halbfeld bringt Felicitas Rauch einen Freistoß mit links butterweiche in die Box, wo die Nummer 8 kaum Gegenwehr erfährt und den Ball per Kopf optimal flach in der rechten Ecke platziert.

19. Estrella Merino Gonzales hat eine gute Idee! Nach einer schnellen Kombination auf der linken Außenbahn - ungefähr auf Höhe der Mittellinie - knallt die 16-Jährige das Leder bewusst flach diagonal nach rechts vorne. Rauch gewinnt zwar das anschließende Laufduell gegen Winther Johansen, genau so kann es aber nach vorne gehen.

17. Es hatte sich nicht unbedingt angedeutet, genau das macht ja aber eine Top-Mannschaft aus. Erste gute Chance, erstes Tor.

15. Lena Oberdorf Wolfsburg Tooor für VfL Wolfsburg, 1:0 durch Lena Oberdorf

Einmal testeten die beiden das Zusammenspiel, jetzt vollenden sie es direkt mit dem zweiten Versuch! Popp läuft sich links der Box frei und wird per Flachpasse die Außenlinie entlang in Szene gesetzt. Mit dem ersten Kontakt spielt sie das Leder mit links flach quer, sodass Sechserin Oberdorf im Fünfer nur noch ihren Fuß hinhalten muss. So schnell kann des gehen gegen Wolfsburg!

14. Mit einer darauffolgenden Hereingabe aus dem zentralen Halbfeld kommen nun auch die Wölfinnen zu ihrem ersten Abschluss. Den Chipper lässt Popp am Strafraum wunderbar mit der Brust auf Oberdorf tropfen, deren Volleyschuss aber zu zentral kommt.

12. Kristin Kögel zeigt auf Seiten der Leverkusenerinnen, dass sich hier mal überhaupt nichts geschenkt wird. Auf der linken Verteidigerseite geht sie zunächst vehement in einen Zweikampf mit Wilms und darauf mit Brand. Es geht zwar weiter mit Freistoß, gelbwürdig war diese Aktion aber nicht.

10. Unverändertes Bild: Wolfsburg schiebt sich hauptsächlich in der eigenen Hälfte, ungefähr auf Höhe des Mittelkreises das Leder zu. Bayer 04 arbeitet bis zu diesem Zeitpunkt sehr diszipliniert, steht sehr gut.

7. Nach einem schönen Seitenwechsel von der linken Außenbahn nach rechts zu Winther Johansen zieht diese mit einer guten Annahme direkt ins Zentrum und sieht, dass die VfL-Hüterin Frohms etwas weit vor ihrem Kasten steht. Rotzfrech setzt sie aus knapp 20 Metern zum Chipper an, dieser verfehlt das Tor oberhalb um einen halben Meter. Kreativer und guter Versuch des Neuzgungangs aus Dänemark (Fodbold).

6. Auf der rechten Seite wird die schnelle Jule Brand diesmal im letzten Moment von Levels gestoppt, die hier zu Beginn schon alle Hände bzw. Füße voll zu tun hat.

5. Von hinten heraus versuchte es die Verteidigung um Kathrin Hendrich schon mehrmals mit langen hohen Bällen in die Spitze, die bisher aber ohne Probleme verteidigt werden können.

4. Wie zu erwarten war, übernehmen die Wölfinnen direkt die Spielkontrolle, die Werkself zieht sich zunächst zurück und legt den Fokus auf eine sichere Abwehrarbeit.

3. Die zwei darauffolgenden, auf den kurzen Pfosten gezogene Ecken, bringen keine Gefahr.

2. Auf der rechten Außenbahn setzt sich zum ersten Mal Jónsdóttir gegen Levels durch, letztere schafft es aber gerade noch so, die Kugel zur Ecke zu blocken.

2. Beide Teams agieren in den gewohnten Farben: Der VfL in Neongrün und Weiß, Leverkusen in Schwarz-Rot.

1. Genug der vielen Worte, Schiedsrichterin Angelika Söder gibt die Partie frei!

1. Spielbeginn

Die Teams habe sich auf der Mittellinie eingefunden, da wird Alexandra Popp nach vorne gebeten und vor den heimischen Fans für ihre außerordentlichen Leistungen in der letzten Saison zur Spielerin des Jahres gewählt, zum dritten Mal hintereinander. Absolut verdient!

Auch wenn vieles auf den VfL hindeutet, brauchen sich die Gäste mit dieser Startelf keineswegs verstecken. Man darf gespannt sein, wie sich diese Partie entwickeln wird!

Mit Emilie Bragstad, Cecilie Winther Johansen, Janou Levels sowie Karólína Vilhjálmsdóttir stehen bei der Elf von de Pauw gleich vier neue Akteurinnen in der Startformation. Leverkusen konnte sich in der Sommerpause mit namhaften Spielerinnen verstärken.

Bei den Wölfinnen wird Rebecka Blomqvist, die aufgrund eines Kreuzbandrisses länger ausfallen wird, schmerzlich vermisst. Camilla Küver befindet sich noch im Aufbautraining und Tabea Sellner fehlt aufgrund eines grippalen Infekts.

Mit etwas Verspätung wurden nun auch die Aufstellungen bekanntgegeben und können unter diesem Reiter eingesehen werden.

Das Rollenverhältnis dieser Begegnung macht Bayer-Cheftrainer Robert de Pauw in einem Interview vor der Partie deutlich: „Wenn wir etwas mitnehmen, können wir sehr zufrieden sein. Das müssen nicht zwangsläufig Punkte sein, sondern vielleicht auch die Art und Weise, wie wir spielen." Die letzten beiden Duelle gewannen die Grün-Weißen deutlich mit 4:1 und 6:1.

Der direkte Vergleich dieser beiden Teams geht eindeutig an die Wolfsburgerinnen. Von insgesamt 24 Begegnungen konnten sie ganze 21 für sich entscheiden, während die Frauen-Werkself nur einmal als Sieger vom Platz ging. Das Torverhältnis sollte man sich als Leverkusen-Fan dabei gar nicht erst anschauen. Vorsicht: 100:14.

Auch der VfL Wolfsburg hat seine Pflichtaufgabe gemeistert und siegte bei Zweitliga-Absteiger Turbine Potsdam mit 2:0.

Dementsprechend sind sie auch heute der Favorit. Ihnen ist allerdings bewusst, dass der heutige Gegner aus Leverkusen eine deutlich längere Sommervorbereitung absolvieren konnte. Darüber hinaus bestanden die Rheinländerinnen vor einer Woche ihren ersten Pflicht-Härtetest: Im Pokal setzten sie sich beim Bundesliga-Absteiger aus Meppen deutlich mit 3:0 durch, reisen also mit Selbstvertrauen im Gepäck gen Niedersachsen.

Nach einer enorm starken Saison, in der man zwar nicht die Msiterschaft, dafür aber den Pokalsieg bejubeln durfte, schossen sich die Wölfinnen am Ende sogar beinahe an die Spitze Europas. Im Finale der Women's Champions League unterlagen sie dem großen FC Barcelona nur knapp mit 2:3. Schon seit Jahren ist der niedersächsische Klub unter Europas Besten anzusiedeln und wird auch in dieser Spielzeit wieder nach Titeln streben. Vor allem vor dem Hintergrund, dass er letztes Jahr einen Fünf-Punkte-Vorsprung vor den Bayern noch herschenkte.

Nachdem die Wölfinnen das deutsche Frauen-Fußballgeschäft von 2017 bis 2020 mit vier Meistertiteln in Folge regelrecht beherrschten, wechselten sie sich seitdem mit den Damen des FC Bayern München ab, was das Hochstrecken der Meisterschale betrifft. Der letzte Sieg ging also an die Süddeutschen, in dieser Saison werden die Vize-Champions-League-Siegerinnen aus Niedersachsen alles daran setzen, die Bayern wieder vom Thron zu stoßen und den achten Titel einzuheimsen.