Tooor für 1899 Hoffenheim, 3:0 durch Mara Alber Kurz vor der Pause noch das 3:0! Memeti hat in der Zentrale wieder einmal zu viel Platz und kann den Ball durchstecken in den Lauf von Alber, die wenige Meter vor dem Tor das Spielgerät locker flach ins rechte Eck schiebt.

Auf der anderen Seite zeigt die TSG eine schnelle Reaktion: Corley spielt aus dem rechten Rückraum eine starke Flanke in den Lauf von Kössler, die den Ball per Volley aus vollem Lauf ein paar Meter über die Latte schießt.

Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:0 durch Jana Feldkamp Die TSG führt mit 1:0! Die Heimelf setzt sich im gegnerischen 16er fest und Melissa Kössler kann den Ball von der Grundlinie aus in den Rückraum ablegen. Allie Hess fälscht den Ball unglücklich in die Füße von Jana Feldkamp ab, die aus wenigen Metern das Spielgerät mit dem linken Fuß direkt ins linke Eck schießt.

Das war ein turbulenter Start in dieses Spiel. Beide Teams gehen gleich voll in die Offensive.

Wie bereits in der letzten Saison, zählt für den MSV Duisburg nur der Klassenerhalt. Im Sommer 2022 schafften die Zebras nach einem Jahr in der 2. Bundesliga den sofortigen Wiederaufstieg in das Oberhaus, welches sie auch in diesem meist schwereren zweiten Jahr halten wollen.