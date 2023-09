Sechsmal trat die Eintracht unter diesem Namen in der Bundesliga gegen die SGS an, sechsmal ging die Eintracht als Gewinner vom Platz. In der abgelaufenen Saison setzte sich die Arnautis-Elf souverän mit 4:0 und 4:1 durch.

Doch auch Niko Arnautis musste in der Sommerpause einige schwerwiegende Abgänge verkraften. So verließ Sjoeke Nüsken den Verein in Richtung Chelsea, Defensiv-Talent Camilla Küver zog es nach Wolfsburg. So scheint es, als könnte die Eintracht auch in diesem Jahr keinen Angriff auf die beiden Top-Teams der Liga starten. Vielmehr bahnt sich ein erneutes Duell um Rang Drei mit der TSG Hoffenheim an.

Die Eintracht aus Frankfurt belegte in der vergangenen Saison Rang Drei und sicherte sich damit das Ticket für die Champions League-Qualifikation, die sich bereits in vollem Gange befindet. In der ersten Runde schalteten die Hessinnen Slovácko aus Tschechien mit 1:0 sowie Juventus Turin im Elfmeterschießen aus. In der nächsten Runde geht es in Hin- und Rückspiel gegen Sparta Prag um den Einzug in die Gruppenphase.

In der abgelaufenen Spielzeit sicherte sich die SGS Essen den Klassenerhalt souverän. Allerdings ist der Verbleib in der höchsten Spielklasse für die Elf von Markus Högner jedes Jahr wieder ein Kraftakt. Mit Vivien Endemann hat zum Beispiel die zweitbeste Torschützin der abgelaufenen Saison den Verein in Richtung Wolfsburg verlassen.

Turbine Potsdam ist in der Vorsaison aus der Bundesliga abgestiegen - damit ging eine Ära zu Ende, schließlich haben die Brandenburgerinnen zwischen 2004 und 2012 sechs Meisterschaften geholt. Mittlerweile ist die SGS Essen das einzige Bundesliga-Team, dass nicht unter dem Dach eines Männerklubs zu Hause ist. In diesem Jahr bestreitet die SGS ihre 20. Bundesliga-Saison in Folge.