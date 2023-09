45. +6 Halbzeitfazit:

Davina Lutz pfeift ab und beendet die erste Halbzeit beim Stand von 1:1! In einer gerade zu Beginn sehr lebhaften Partie mit zwei frühen Toren hatten die Kölnerinnen gegen Ende der ersten Halbzeit leichte Vorteile und auch noch ein paar weitere Torannäherungen. Trotzdem geht dieses Unentschieden zur Pause mit Sicherheit in Ordnung, da Leipzig hier ebenfalls gut mitspielt und wenig zulässt. Allerdings ist die Offensive der Gäste noch etwas zaghaft. Gerade von Vanessa Fudalla, die in der zweiten Liga Torschützenkönigin geworden ist, fehlt bislang jede Spur. Ob sich das in Hälfte zwei ändert?

45. +6 Ende 1. Halbzeit

45. +3 Es wird noch einmal gefährlich - und wieder mal ist es Marleen Schimmer. Die Angreiferin wird auf der linken Seite freigespielt und zieht auf Höhe des Sechzehners nach innen. Frederike Kempe ist etwas zu weit weg. Marleen Schimmer versucht es mit einem tückischen Aufsetzer auf die kurze Ecke, Elvira Herzog ist aber aufmerksam und hält den Ball fest.

45. +1 Martyna Wiankowska Köln Gelbe Karte für Martyna Wiankowska (1. FC Köln)

Wiankowska weiß sich im Duell mit Andrade nur mit einem taktischen Foul zu helfen und wird dafür von Davina Lutz verwarnt.

45. +1 Fünf Minuten lässt Davina Lutz im ersten Durchgang nachspielen. Aufgrund der längeren Verletzungsunterbrechungen nach dem Zusammenprall von Jasmin Pal und Celina Degen mit Sicherheit eine angemessene Nachspielzeit.

45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

44. Es deutet derzeit alles auf ein Unentschieden zur Pause hin. Beide Teams stehen in der Defensive gut und sind gleichzeitig in der Offensive nicht konkret genug, um das Gegnerteam ernsthaft in Gefahr zu bringen.

41. Das Team von Saban Uzun hat sich nach dem Ausgleichstreffer etwas zurückgezogen. Bis auf die Abschlusschance von Sandra Starke in der 15. Minute kam in der Offensive nichts mehr von den Gästen. Und auch weiterhin sehen die Angriffsbemühungen relativ harmlos aus.

38. Da wurden die Kölnerinnen mal wieder konkreter im Angriff. Momentan wird es besonders über die Außenbahnen der Gastgeberinnen gefährlich. Gerade Marleen Schimmer macht ein tolles Spiel und ist bis hierhin an nahezu allen gefährlichen Aktionen der Gastgeberinnen beteiligt.

35. Eine Glanztat von Elvira Herzog! Marleen Schimmer setzt sich auf der rechten Seite gegen Pollak durch und bringt den Ball scharf in den Sechzehner. Dort bekommt Leipzig den Ball nicht geklärt, sodass die aufgerückte Celina Degen aus kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Aber Die Torhüterin der Gäste reagiert blitzschnell und klärt zum Eckball, der anschließend verpufft.

33. Das Angriffsspiel der Gastgeberinnen ist relativ behäbig bis zu diesem Zeitpunkt. Gerade im Umschaltspiel ist das Team von David Weber oftmals nachlässig und vermasselt sich durch individuelle Fehler oder Abstimmungsprobleme selbst die Tour.

30. Julia Landenberger RB Leipzig Gelbe Karte für Julia Landenberger (RB Leipzig)

Landenberger hält am Mittelkreis im Zweikampf mit Vogt den Fuß drüber und sieht dafür zu Recht die erste Verwarnung in dieser Partie.

28. Leipzig versucht in den letzten Minuten, das Spielgeschehen an sich zu reißen. Aber die Kölnerinnen sind in der Defensivarbeit bislang sehr strukturiert und organisiert und können die Angrifsbemühungen der Gäste meist schon im Keim ersticken.

25. Aufgrund der immer noch sommerlichen Temperaturen in Köln ordnet Davina Lutz eine kurze Trinkpause an, gleich wird es aber auch schon weitergehen.

24. In den letzten Minuten tut sich auf dem Rasen nicht allzu viel. Das Spielgeschehen hat sich nach dem Ausgleichstreffer der Leipzigerinnen beruhigt und findet momentan eher zwischen den beiden Strafräumen statt. Die beiden Teams lassen es jetzt etwas ruhiger angehen.

21. Die Standards der Kölnerinnen lassen allerdings bis jetzt zu wünschen übrig. Schon zum zweiten mal landet ein Eckstoß von Natalia Padilla-Bidas lediglich am Außennetz und sorgt für keinerlei Gefahr.

18. Ein munterer Beginn hier in Köln. Nachdem die Gastgeberinnen in den ersten Minuten das Zepter in der Hand hielten, haben sich die Gäste nun zurück in dieses Spiel gekämpft. Bis jetzt kommen die Zuschauer im Franz-Kremer-Stadion auf ihre Kosten.

15. Die Leipzigerinnen haben jetzt Blut geleckt. Andrade auf der rechten Seite mit einem starken Dribbling und der anschließenden Flanke in den Strafraum. Dort wartet erneut Starke auf den Ball, ihre Direktabnahme geht aber etwa drei Meter über den Kasten der Kölnerinnen.

12. Sandra Starke RB Leipzig Tooor für RB Leipzig, 1:1 durch Sandra Starke

Sandra Starke trifft zum Ausgleich und trägt sich in die Geschichtsbücher von RB Leipzig ein! Jenny Hipp tritt eine Ecke von der linken Seite auf den ersten Pfosten, wo die vom FC Bayern gewechselte Stürmerin den Kopf hinhält und somit unhaltbar für Jasmin Pal ins lange Eck verlängert. Herzlich Willkommen in der Bundesliga RB Leipzig!

10. Die Gäste mit der ersten Torannäherung. Fudalla legt auf die rechte Seite auf Brecht, die eine flache Hereingabe an den Fünfmeterraum bringt. Starke verpasst, weil Pal rechtzeitig zur Stelle ist. Allerdings rauscht die Torhüterin der Kölnerinnen bei der Rettungsaktion unglücklich mit Celina Degen zusammen und muss zunächst behandelt werden.

8. So hatten sich die Leipzigerinnen das erste Spiel der Vereinsgeschichte in der Frauen-Bundesliga sicherlich nicht vorgestellt. Bisher bekommt das Team von Saban Uzun nicht wirklich einen Fuß auf den Platz und ist meist in der Defensive gefordert.

5. Marleen Schimmer Köln Tooor für 1. FC Köln, 1:0 durch Marleen Schimmer

Der erste Torschuss der neuen Saison findet direkt sein Ziel! Sharon Beck hat auf der linken Seite zu viel Platz und schlägt eine gefühlvolle Flanke auf den zweiten Pfosten. Dort wird Marleen Schimmer von den Leipzigerinnen sträflich allein gelassen und verwandelt cool direkt aus der Luft gegen die Laufrichtung von Elvira Herzog - Traumstart für die Kölnerinnen!

3. Die Gastgeberinnen laufen in diesen Anfangsminuten hoch an und setzen die Leipzigerinnen schon früh unter Druck. Der Ball war bisher tatsächlich ausschließlich in der Hälfte der Gäste unterwegs.

1. Der Ball rollt in Köln! Die Frauen des "Effzeh" und die Leipzigerinnen starten in die neue Bundesliga-Saison!

1. Spielbeginn

Schiedsrichterin der heutigen Partie ist die 28-jähgige Davina Lutz. An den Seitenlinien wird sie von Isabel Steinke und Maria Steinmann-Scholz assistiert.

Auf der Gegenseite kommen sogar fünf Neuzugänge von Beginn an zum Einsatz. Trainer Saban Uzun setzt in der Verteidigung auf die Leihgabe vom FC Bayern, Julia Landenberger. Außerdem verstärkt Nina Räcke, aus Essen gekommen, die Defensive der Leipzigerinnen. Im Mittelfeld startet Julia Pollak, ebenfalls von den Bayern gekommen.In der Offensive spielen neben Vanessa Fudalla, die in der vergangenen Zweitliga-Saison die meisten Tore erzielte, die aus Meppen gewechselte Lydia Andrade sowie Sandra Starke vom VFL Wolfsburg. Diese Elf darf sich heute schon einmal, unabhängig vom Endergebnis, in die Vereinsgeschichte eintragen. Sie sind nämlich die ersten elf Spielerinnen, die ein Bundesligaspiel für RB Leipzig absolvieren.

Daniel Weber setzt im ersten Spiel der neuen Saison gleich auf vier Neuzugänge in der Startelf. Janina Hechler, die ehemalige Frankfurterin, beginnt in der Defensive, Martina Wiankowska, von Turbine Potsdam gekommen, im Mittelfeld. Auch im Sturm vertraut der Coach auf die beiden neuen, Dóra Zeller vom BK Häcken und Natalia Padilla-Bidas aus Servette. Auf Spielerinnen wie Manjou Wilde, Selina Cerci und Adriana Achcińska muss Daniel Weber allerdings noch verletzungsbedingt verzichten. Ansonsten ist das Team rund um Kapitänin Sharon Beck eingespielt und auf den Saisonstart vorbereitet.

Das Warten hat ein Ende, für beide Teams geht es heute in die neue Bundesliga-Saison. Die Gastgeberinnen, die die letzte Spielzeit auf dem neunten Tabellenplatz abschlossen, haben in dieser Saison ein klares Ziel: mit dem Abstiegskampf wollen sie diesmal nichts zu tun haben. Trainer Daniel Weber, der im Sommer aus der Jugendakademie des FC Bayern München in die Domstadt wechselte, soll dafür der entscheidende Mann sein. Für die Leipzigerinnen, die in der zweiten Liga letztes Jahr souverän den Meistertitel gewinnen konnten, ist es heute die Premiere im Oberhaus des deutschen Frauenfußballs. Dementsprechend geht die Mannschaft von Trainer Saban Uzun euphorisch an die neue Aufgabe heran.