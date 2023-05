4. Die ersten Angriffsbemühungen der Münchnerinnen sind von Ungenauigkeiten geprägt. Ein langer Diagonalball von Georgia Stanway segelte soeben fernab aller Mitspielerinnen ins Aus.

3. Bei Bayer 04 Leverkusen bildet sich eine Viererkette heraus. Matysik verteidigt rechts hinten, Turányi und Marti bilden die Innenverteidigung und Senß spielt als Linksverteidigerin.

1. Die Partie läuft nun endlich nach sechs Minuten Verspätung, nachdem die Verabschiedungen doch länger gedauert haben. Die Münchnerinnen agieren in den weißen Trikots, wohingegen die Leverkusenerinnen in Rot auflaufen.

1. Spielbeginn

Die 22 Spielerin betreten gerade die Rasenfläche und machen sich bereit für die anstehenden 90 Minuten. Auf Seiten der Leverkusenerinnen werden noch einige Spielerinnen verabschiedet, die in der kommenden Saison für einen anderen Verein auflaufen werden. Das Spiel wird dennoch in wenigen Momenten freigegeben werden können.

Bayern-Coach Alexander Straus nimmt im Vergleich zum 1:0-Erfolg gegen Hoffenheim überhaupt keine Veränderung vor. Nach dem Motto Never Change a winning Team dürfen genau die gleichen Elf Spielerinnen im erprobten 4-2-3-1-System auflaufen.

Leverkusen-Coach Achim Feifel verändert sein Team im Vergleich zum 5:1-Auswärtssieg in Potsdam auf zwei Positionen. Beide personelle Wechsel betreffen die Abwehr. Melissa Fiedrich fällt verletzungsbedingt aus und Selina Ostermeier sitzt nur auf der Bank. Neu mit dabei sind Sylwia Matysik und Juliane Wirtz. Zweitere wird jedoch voraussichtlich im Mittelfeld spielen, wohingegen Lara Marti die Position in der Abwehrkette einnehmen wird. Es ist auch durchaus möglich, dass Leverkusen mit Viererkette spielt und auch Elisa Senß noch in die Abwehr rückt.

Der FC Bayern hat vier Punkte Vorsprung auf den VfL Wolfsburg und steht kurz davor, die Meisterschaft fix zu machen. Die Münchnerinnen könnten mit einem Sieg heute schon vorzeitig alles klar machen, hätten sonst aber auch noch die Chance, mit einem Heimsieg gegen Potsdam am letzten Spieltag alles klar zu machen. Vieles spricht jedoch für eine vorzeitige Meisterschaft am heutigen Samstag. Zwar lief es im Pokal und in der Champions League nicht wirklich gut, jedoch hat das Team die letzten 14 Bundesligaspiele allesamt gewonnen.

Für Leverkusen geht es in der laufenden Saison nur noch darum, den gegenwärtigen fünften Tabellenplatz zu Verteidigern. Der Rückstand nach vorne beträgt satte 19 Punkte, wohingegen der SC Freiburg mit zwei Punkten weniger und theoretisch auch die SGS Essen mit fünf Punkten weniger noch vorbeiziehen könnten. Bayer 04 ist mit zehn Punkten aus den letzen sechs Spielen in einer ganz guten Form und hat zuletzt einen deutlichen 5:1-Auswärtssieg gegen Potsdam eingefahren. Der FCB muss sich also strecken, um in Leverkusen nicht doch noch zu stolpern.