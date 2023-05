55. Hasret Kayikci Freiburg Tooor für SC Freiburg, 1:2 durch Hasret Kayikci

Es wird wieder spannend! Hasret Kayikci leitet selbst mit einer Kopfballverlängerung ein. Marie Müller zwingt Manon Klett mit einem Schuss aus der Drehung zu einer Glanztat, doch Kayikci steht für den Abstauber goldrichtig!

54. Plötzlich die Riesenchance für den SC! Annabel Schasching ist auf der rechten Strafraumseite frei durch, ihr Chipball ist jedoch zu flach angesetzt und wird von Manon Klett abgefangen.

52. Der nächste Aufbaufehler der Breisgauerinnen. Nach dem Pokalfinale vor drei Tagen wirken sie heute doch arg schluderig.

50. Riesenpatzer von Gabrielle Lambert! Sie spielt die Kugel direkt Mandy Islacker in die Füße. Die beiden Kölnerinnen bringen sich per Doppelpass in Abschlussposition, dabei wird jedoch auf Abseits entschieden.

Die eingewechselte Samantha Steuerwald fügt sich gleich mal mit einem taktischen Foul ein.

47. Vierfachwechsel zur Pause bei den Gastgeberinnen. Theresa Merk kann nach der ersten Halbzeit nicht zufrieden sein.

45. +3 Halbzeitfazit:

In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie agierte der 1. FC Köln im Angriffsdrittel zwingender und schraubte sich so gleich mit zwei Toren in Führung! Das Führungstor durch Genessee Puntigam fiel nach einem Standard, Gabrielle Lambert sah dabei nicht gut aus und ließ die Kugel nur nach vorne klatschen. Beim zweiten Tor patzten dann ihre Vorderfrauen, Kim Fellhauer verlor das Spielgerät im Aufbau und Selina Cerci schoss präzise unter die Querlatte. Mal sehen, ob von den Breisgauerinnen noch eine Reaktion kommt.

45. +1 Vom SC Freiburg kommt weiter keine Reaktion, Köln schiebt auch in den Schlussminuten munter nach vorne.

Schon das dritte Foul von Zicai, nun gibt es die Verwarnung.

42. Selina Cerci Köln Tooor für 1. FC Köln, 0:2 durch Selina Cerci

Freiburg hat Platz und Zeit für den Konter. Und zwar so viel Platz und Zeit, dass sie in aller Ruhe den nächsten Schritt überlegen und die Kugel dabei tatsächlich noch verdaddeln! Kim Fellhauer lässt sich das Spielgerät von Celina Degen abnehmen. Selina Cerci startet durch, dreht sich nach rechts um Greta Stegemann herum und nagelt das Leder unter die Querlatte!

41. Standards prägen die Partie. Nun bekommt der SC einen Eckball von links zugesprochen, doch sofort kommt der Pfiff - Offensivfoul.

38. Genessee Puntigam zieht mit einer schönen Körpertäuschung das nächste Foul. Diesmal führt aber nicht ihre Ehefrau aus, sondern Innenverteidigerin Myrthe Moorrees. Sie schlenzt die Kugel knapp über das nahe Winkeleck.

35. Immer wieder wechseln Alicia-Sophie Gudorf und Weronika Zawistowska die Seiten. Gudorf ist von beiden Flügelspielerinnen weiter die aktivere.

33. Sarah Puntigam darf wie schon vor dem 1:0 auf rechts zum Freistoß antreten. Diesmal versucht sie es direkt, Gabrielle Lambert hält den Ball aber fest.

32. Eine gute halbe Stunde ist gespielt. Eigentlich gestaltet sich die Partie bislang recht ausgeglichen, der Effzeh macht im letzten Drittel aber den etwas konsequenteren Eindruck.

30. Die Breisgauerinnen nähern sich an. Wieder ist es Judith Steinert, die sich auf der linken Strafraumseite durchsetzt und die Kugel im Fallen noch auf das Tornetz schaufelt.

27. Janina Minge hält aus der zweiten Reihe ab, stellt Manon Klett aber nicht vor Probleme. Der SC agiert bislang nicht zwingend genug.

26. Für Genessee Puntigam war es übrigens das erste Saisontor. Und was für ein wichtiges.

24. Erstmal durchatmen und einen Schluck nehmen. Die Unparteiische bittet nach dem Treffer zur Trinkpause.

23. Genessee Puntigam Köln Tooor für 1. FC Köln, 0:1 durch Genessee Puntigam

Der Effzeh geht in Führung! Eine Freistoßhereingabe von rechts kann Gabrielle Lambert nur nach vorne bugsieren. Selina Cerci kann nicht ganz nachstochern, doch Genessee Puntigam ist auf links zur Stelle und chipt die Kugel via Innenpfosten in die Maschen!

22. Mal wieder ein vielversprechender Gegenstoß der Kölnerinnen. Alicia-Sophie Gudorf ist meist der Ausgangspunkt, weicht mal auf links aus, mal auf rechts. Auf links holt sie immerhin den nächsten Eckball heraus.

19. Latte! Judith Steinert nimmt die Kugel an der linken Strafraumkante elegant mit und zieht direkt ab. Das Leder prallt auf die Oberkante des Querbalkens, Manon Klett wäre wohl nicht mehr drangekommen.

18. Die Gastgeberinnen übernehmen nun wieder mehr Spielanteile, gewinnen mehr Duelle im Mittelfeld. Eine klare Tendenz ist in dieser Begegnung weiter nicht auszumachen.

15. Eine Halbfeldflanke flutscht zu Giovanna Hoffmann durch, die den Ball aber nicht kontrollieren kann. Dennoch, da müssen die Gäste hinten besser aufpassen.

13. Der SC Freiburg kann Entlastung schaffen und holt auf rechts einen Eckball heraus. Celina Degen klärt aber im eigenen Sechzehner.

11. Cora Zicai kommt gegen Weronika Zawistowska deutlich zu spät. Myrthe Moorrees führt den fälligen Freistoß kurz aus, die Hereingabe von Zawistowska segelt gefährlich über Gabrielle Lambert hinweg durch den Fünfer!

10. Auch in dieser entscheidenden Saisonphase rücken die Domstädterinnen nicht von ihrer mutigen Spielweise ab, gehen früh drauf und rücken zahlreich nach.

8. Genessee Puntigam hält aus der zweiten Reihe drauf, der Schuss ist jedoch zu zentral. Da stehen aber so viele Kölnerinnen im gegnerischen Sechzehner, das fast noch eine entscheidend abgefälscht hätte.

7. Die Effzeh-Frauen finden nun besser in die Begegnung, können das Spiel nach einem Freistoß komplett in die gegnerische Hälfte verlagern.

4. Nun auch der erste Angriff der Kölnerinnen, Kim Fellhauer kann gerade noch vor der am zweiten Pfosten lauernden Alicia-Sophie Gudorf klären. Die Partie beginnt vielversprechend!

3. Der SC legt los wie die Feuerwehr, holt auch einen Freistoß vom linken Flügel heraus. Die scharf angeschnittene Hereingabe kann Manon Klett nur nach vorne abwehren.

2. Sofort die erste Gelegenheit für die Breisgauerinnen! Ein hoher Ball in die Spitze landet bei Giovanna Hoffmann, die bei der Annahme aber die falsche Entscheidung trifft und sich nach außen abdrängen lässt.

1. Die erfahrene Anna-Lena Heidenreich pfeift die Begegnung an, Freiburg befindet sich zuerst in Ballbesitz.

Das Wetter im Schwarzwald ist prächtig. Mit Sommerfußball ist heute trotzdem nicht zu rechnen, da es für den Effzeh ja um die Zukunft in der höchsten deutschen Spielklasse geht.

Es geht auf das Saisonende zu und das merkt man an allen Ecken und Enden. Für den SC ist es heute das letzte Heimspiel. Daher werden mit Jule Baum, Riola Xhemaili und Jana Vojteková drei Spielerinnen verabschiedet. Xhemaili und Vojteková stehen heute auch in der Startelf. Auch Athletiktrainer Hannes Mühl wird den Verein verlassen.

Nicole Bender-Rummler sollte Recht behalten. Samantha Steuerwald, Marie Müller, Lisa Kolb und Hasret Kayikci erhalten bei den Freiburgerinnen heute eine Pause. Doch auch beim Effzeh wird nach der enttäuschenden Heimniederlage gegen Meppen ein wenig rotiert. Celina Degen übernimmt im zentralen Mittelfeld von der jungen Laura Vogt, zudem stürmt Selina Cerci anstelle von Jana Beuschlein.

Ein Vorteil für die Gäste aus Köln könnte heute sein, dass Freiburg nach dem Pokal-Endspiel über die deutlich kürzere Regenerationszeit verfügte. "Freiburg wird am Sonntag nicht mit der Startelf von Donnerstag beginnen", blickte Bender-Rummler schon voraus.

FC-Trainerin Nicole Bender-Rummler hatte unter der Woche die einmalige Gelegenheit, sich den kommenden Gegner im eigenen Wohnzimmer anzusehen. Der SC Freiburg war nämlich im Rhein-Energie-Stadion zu Gast und bestritt dort vor der Rekordkulisse von 44.808 Zuschauern das DFB-Pokalfinale gegen den VfL Wolfsburg. Die Breisgauerinnen unterlagen mit 1:4.

Der Abstiegskampf spitzt sich zu! Der 1. FC Köln steht nach einer 1:7-Schlappe in Wolfsburg und einer überraschenden 1:2-Heimniederlage gegen Meppen mit dem Rücken zur Wand, musste die Emsländer in der Tabelle vorbeiziehen lassen. Zwei Chancen bleiben dem Effzeh noch, den rettenden zehnten Platz zurückzuerobern: Heute in Freiburg und nächstes Wochenende zuhause gegen Essen.