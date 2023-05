Nach einer Hereingabe von der linken Seite steht Kristin Kögel am zweiten Pfosten fast komplett frei. Doch sie zieht nach innen und verdändelt so die Kugel und Potsdam kann klären.

Langer Ball in den Sechzehner auf rechts an die Grundlinie zu Mai Kyōkawa, doch die Angreifer steht beim Zuspiel knapp im Abseits und die Schiedsrichterin unterbindet den Angriff.

45. +1

Halbzeitfazit:

Die Führung für die Leverkusenerinnen ist mehr als verdient. Die Rheinländerinnen sind von Beginn an die bessere und spielbestimmende Mannschaft und gehen schnell mit 2:0 in Führung. Turbine bleibt aber dran und kommt zum Anschluss. Doch hinten stehen die die Tabellenletzten oft nicht nah genug an ihren Gegenspielerinnen und so macht die Werkself noch vor der Pause die Treffer drei und vier. Ist das schon die Entscheidung oder kann sich die Turbine noch irgendwie gegen den Abstieg stemmen?