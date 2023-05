Gelbe Karte für Julia Pollak (SV Meppen) Erst war sie selbst gefoult worden, dann leistet sie sich das Revanchefoul an Dörthe Hoppius.

Endlich auch mal wieder ein spielerisches Glanzlicht! Anna Margraf dringt auf der rechten Strafraumseite bis an die Grundlinie vor, bleibt aber mit der Hereingabe hängen. Selina Vobian hatte sich zuvor einen leichtfertigen Ballverlust geleistet.

Highlight der Partie ist bislang der in Meppen schon allseits bekannte holländische Fan, der seinen Anfeuerungsrufen schrille Operntöne hinterherschickt.

Um ein Haar leistet sich Lisa-Marie Weiss den nächsten Aussetzer in der Abwehr, mit einer späten Grätsche kann sie das Unheil gerade noch abwenden.

Eine gute Viertelstunde ist gespielt. Dafür, dass beide Teams eigentlich so offensivschwach sind, war die Anfangsphase durchaus ansehnlich.

Um ein Haar beschenkt sich Anna Margraf an ihrem 22. Geburtstag selbst! Ena Mahmutovic kann den Flachschuss aus 20 Metern nur nach vorne klatschen lassen, Milla Punsar kommt nicht mehr ganz ran.

Solch einen Ballverlust darf man sich im Abstiegskampf nicht erlauben! Lisa-Marie Weiss rutscht weg und ermöglicht Yvonne Zielinski den Abschluss über das Tor. Hätte sie in die Mitte zu Dörthe Hoppius gespielt, wäre es richtig gefährlich geworden!

Die Zebras machen spielerisch in den ersten Minuten den etwas besseren Eindruck. Selina Vobian wird in den Sechzehner geschickt, ihr Schuss aber gerade noch von Sarah Schulte geblockt.

Klare Vorteile kann sich noch keines der Teams erspielen. Über Kampf wollen sie in die Partie finden.

Vanessa Fürst hat mit einem Außenrist-Diagonalpass in den Lauf von Halverkamps eine gute Idee, der Ball gerät allerdings zu lang.

Antonia-Johanna Halverkamps steigt gegen Julia Pollak ein, die sich daraufhin tierisch aufregt. Es ist sofort Feuer in der Partie.

Duisburg in Rot hat Anstoß! Thomas Gerstner bietet sein Team heute wohl in einem 4-3-3 auf.

Im Emsland kommt so langsam die Sonne raus. Die Stimmung auf den Rängen ist trotz der prekären Tabellenlage gut.

Am vergangenen Wochenende hat der MSV noch ein Testspiel gegen Leverkusen absolviert, dieses mit 1:3 verloren. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer und zwei Lattenknaller machten Thomas Gerstner Hoffnung, dass es nun auch in einem Pflichtspiel mit dem Torerfolg klappen kann.

Im Hinspiel setzte sich Duisburg mit 1:0 durch - Allie Hess erzielte den einzigen Treffer in einem natürlich recht chancenarmen Spiel. Auch heute ist kein Offensivspektakel zu erwarten, dafür aber Abstiegskampf in Reinkultur. Immerhin befindet sich der Rasen in gutem Zustand.