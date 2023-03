67. Emelyne Laurent Bayern Einwechslung bei Bayern München: Emelyne Laurent

67. Klara Bühl Bayern Auswechslung bei Bayern München: Klara Bühl

67. Jovana Damnjanović Bayern Einwechslung bei Bayern München: Jovana Damnjanović

67. Lea Schüller Bayern Auswechslung bei Bayern München: Lea Schüller

67. Stanway findet Schüller mit einem tollen Heber rechts im Strafraum, die den Ball einmal auftrumpfen lässt und aus spitzen Winkel direkt draufhält. Klett ist hellwach und pariert den strammen Schuss nach vorne.

64. Die Bayerinnen lassen es im zweiten Durchgang bisher ruhiger angehen und lassen die Kugel durch die eigenen Reihen laufen. Der FC ist seit Wiederanpfiff besser im Spiel und setzt jetzt auch mal in der Offensive Akzente.

61. Auch FC-Trainer Glass wechselt: Cerci ersetzt die unauffällige Islacker positionsgetreu.

60. Selina Cerci Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Selina Cerci

60. Mandy Islacker Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Mandy Islacker

58. Köln bekommt die nächste Ecke von der linken Seite, die Puntigam auf den Elfmeterpunkt zirkelt. Dort steigt Hansen am höchsten und köpft den Ball aus der Gefahrenzone.

55. Nächster Wechsel auf Seiten der Bayern: Vilhjálmsdóttir kommt für die starke Lohmann ins Spiel, die wohl für die Champions League Partie gegen Arsenal geschont wird.

54. Karólína Vilhjálmsdóttir Bayern Einwechslung bei Bayern München: Karólína Vilhjálmsdóttir

54. Sydney Lohmann Bayern Auswechslung bei Bayern München: Sydney Lohmann

53. Magull liegt im Kölner-Strafraum am Boden und muss behandelt werden. Die Torschützin zum 3:0 kann aber wohl weitermachen.

50. Gute Chance für den FC! Köln kommt über die rechte Seite über die eingewechselte Beuschlein, die den Ball auf den zweiten Pfosten bringt, wo Islacker die Kugel links an die Querlatte schießt - eine gute Chance.

47. Schiedsrichterin Joos pfeift den zweiten Durchgang an. Beide Teams haben zweimal gewechselt.

46. Jana Beuschlein Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Jana Beuschlein

46. Andrea Gavric Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Andrea Gavric

46. Laura Donhauser Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Laura Donhauser

46. Genessee Puntigam Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Genessee Puntigam

46. Franziska Kett Bayern Einwechslung bei Bayern München: Franziska Kett

46. Sarah Zadrazil Bayern Auswechslung bei Bayern München: Sarah Zadrazil

46. Emilie Bragstad Bayern Einwechslung bei Bayern München: Emilie Bragstad

46. Saki Kumagai Bayern Auswechslung bei Bayern München: Saki Kumagai

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. Halbzeitfazit:

Die Mannschaften verabschieden sich in die Halbzeitpause. Der FC Bayern führt verdient mit 5:0 gegen den 1. FC Köln. Die Gastgeberinnen starteten engagiert, erspielten sich jedoch keine einzige klare Torchance im ersten Durchgang. Die Bayerinnen fanden nach einer verhaltenen Anfangsphase immer besser in die Partie und nutzen die kapitalen Abwehrfehler der Kölnerinnen gnadenlos aus. Der Kölner-Abwehrverbund hat große Probleme gegen eine überragende Bayern-Offensive, die am heutigen Samstag eine Nummer zu groß für den FC ist.

45. Ende 1. Halbzeit

45. Maximiliane Rall Bayern Tooor für Bayern München, 0:5 durch Maximiliane Rall

Es wird immer deutlicher. Stanway spielt einen überragenden Pass durch die Kette und findet rechts Schüller, die den Ball quer in den Strafraum legt. Dort kommt Rall angerauscht und trifft unten links ins Eck.

43. Stanway wird links in Richtung gegnerisches Tor geschickt und läuft alleine auf Klett zu. Gudorf hat jedoch aufgepasst und geht mit ihrem Körper entscheidend dazwischen, sodass Stanway nicht zum Abschluss kommt und Klett eher am Ball ist.

40. Die Schlussminuten der ersten Halbzeit laufen und die Kölnerinnen machen keine Anstalten, hier noch einmal gefährlich zu werden. Die Bayerinnen lassen den Ball locker durch die eigenen Reihen zirkulieren.

37. Klara Bühl Bayern Tooor für Bayern München, 0:4 durch Klara Bühl

Jetzt ist der Ball drin! Lohmann dringt über rechts ungestört in den Strafraum ein und legt in den Rückraum zu Bühl, die den Ball locker unten rechts im Eck versenkt. Wieder waren die Räume in der Kölner-Defensive viel zu groß.

37. Fast das 4:0! Magull hat auf rechts viel Platz und findet mit ihrer Flanke Schüller, die am Elfmeterpunkt komplett freisteht. Mit einem sogenannten "Scorpian" will sie den Ball aufs Tor bringen, schießt sich dann aber selbst am Rücken an, sodass es ungefährlich bleibt.

34. Die Gastgeberinnen warten weiter auf ihre erste große Torchance, doch die Bayerinnen machen das clever und lassen die Kölnerinnen offensiv überhaupt nicht zum Zuge kommen.

31. Unglückrabe auf Seiten der Kölnerinnen ist vor allem Celina Degen, die bisher bei allen drei Gegentoren überhaupt nicht gut aussah. Der Defensivverbund der Gastgeberinnen wirkt alles andere als souverän.

28. Lina Magull Bayern Tooor für Bayern München, 0:3 durch Lina Magull

Jetzt wird es deutlich. Die Bayerinnen setzen sich am gegnerischen Strafraum fest und werden erneut überhaupt nicht gestört. Schließlich legt Lohmann zentral vor dem Tor für Magull ab, die unten links ins Eck trifft - keine Chance für Klett.

25. Köln lässt die Bayern oft zu einfach passieren und kommt nicht so recht in die Zweikämpfe. Die Münchenerinnen spielen bisher ohne großen Aufwand, kommen aber immer wieder gefährlich vors Tor, weil sie nicht gestört werden.

22. Klara Bühl Bayern Tooor für Bayern München, 0:2 durch Klara Bühl

Der FC Bayern ist eiskalt und erhöht! Bühl bekommt den Ball aus der eigenen Hälfte und dringt auf der linken Seite bis zum Strafraum vor, weil sie von ihren Gegenspielerinnen überhaupt nicht gestört wird. An der linken Sechzehnerkante zieht sich dann einfach mal ab und trifft trocken unten links ins Eck - das war schlecht verteidigt von den Kölnerinnen.

20. Beide Mannschaften gönnen sich gerade eine Auszeit. Das Geschehen spielt sich in diesen Minuten vor allem zwischen den Strafräumen ab.

17. Der frühe Rückstand ist natürlich bitter für die Kölnerinnen, die bis hierhin eigentlich mehr Spielanteile hatten. Wie reagieren die Gastgeberinnen?

14. Der FC Bayern ist im Spiel angekommen und macht jetzt ordentlich Druck. Schüller wird rechts im Strafraum freigespielt und visiert das linke Eck an. Klett macht sich lang und lenkt den Ball um den linken Pfosten zur Ecke, die am Ende nichts einbringt.

11. Sydney Lohmann Bayern Tooor für Bayern München, 0:1 durch Sydney Lohmann

Die Bayern gehen in Führung und das hat sich der FC selbst zuzuschreiben. Degen will den Ball an der rechten Strafraumkante klären, trifft ihn aber nicht, sodass Lohmann sich die Kugel schnappt und alleine auf Klett zuläuft. Vor der Torhüterin bleibt sie ganz cool und trifft mit dem rechten Außenrist ins linke Ecke.

10. Pfosten! Wieder geht es schnell bei den Bayern, sodass Lohmann auf rechts den Ball bekommt. Mit einem Haken zieht sie in die Mitte und visiert das linke Eck an. Ihr Schlenzer klatscht schließlich an den Pfosten und geht ins Toraus.

9. Die Kölnerinnen haben in den Anfangsminuten mehr Ballbesitz und lassen die Kugel gut laufen. Der FC Bayern stört früh, kommt aber noch nicht so richtig ins Spiel.

6. Jetzt zeigen sich auch die Bayern erstmals vor dem gegnerischen Tor. Die Gäste haben viel Platz und kontern über Stanway, die aus knapp 20 Metern aufs Tor feuert. Ihr Schussversuch ist zu unplatziert und geht weit links am Tor vorbei.

3. Der 1. FC Köln legt gleich munter los. Beck macht über die rechte Dampf und spielt einen Steilpass in den Lauf von Islacker, die den Ball rechts im Strafraum nicht richtig trifft und es so am Ende ungefährlich bleibt.

1. Der Ball rollt. Köln stößt an in roten Trikots. Der FC Bayer ist in Weiß unterwegs.

1. Spielbeginn

Die Teams laufen ein. Meister der FC Bayern die Pflichtaufgabe in Köln und bleibt damit dem VfL Wolfsburg auf den Fersen? Gleich werden wir es erfahren. Wir freuen uns auf eine spannende Partie.

Die Schiedsrichterin der Partie heißt Melissa Joos Ihre Assistentinnen an der Seitenlinie sind Anne Uersfeld und Jana Oberländer.

Schauen wir aus Personal: Verzichten muss der FC auf Lotta Cordes, Adriana Achcinska, die nach einer Knieverletzung operiert wurde und Torhüterin Jasmin Pal. Auf Seiten der Bayern könnte es im Hinblick auf das Champions League Spiel gegen den FC Arsenal am kommenden Dienstag mehrere Veränderungen geben.

Der FC Bayern macht sich weiterhin Hoffnung auf die Meisterschaft in dieser Saison. Die Münchenerinnen rangieren mit aktuell 37 Zähler auf dem zweiten Tabellenplatz – nur zwei Punkte hinter Spitzenreiter VfL Wolfsburg. Am vergangenen Spieltag gewannen die Gäste aus Bayern souverän mit 4:0 gegen den MSV Duisburg.

"Wir wissen, wie schwer die Aufgabe wird, aber wir werden trotz einer intensiven Englischen Woche gegen die Bayern nichts abschenken, sondern versuchen mit aller Macht zu punkten. Die Bayern haben internationale Topspieler im Kader und die Chance Meister zu werden. Auch unser Gegner wird also alles reinhauen, um als Sieger vom Platz zu gehen", sagte FC-Trainer Glass vor dem Spiel.

Für den 1. FC Köln geht es in dieser Saison ausschließlich um den Klassenverbleib in der höchsten Spielklasse. Die Gastgeberinnen rangieren mit aktuell elf Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz – nur ein Zähler vor den Abstiegsrängen. Die Kölnerinnen brauchen jeden Punkt im Abstiegskampf und wollen gegen den Favoriten aus München die große Überraschung schaffen und an die gute Leistung aus dem Leverkusen-Spiel (0:0) anknüpfen.