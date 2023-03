38. Beck bleibt nach einem Zweikampf im eigenen Strafraum liegen und fasst sich ins Gesicht. Schiedsrichterin Heidenreich pfeift die Aktion zurück und die israelische Nationalspielerin wird behandelt. Es scheint für die Kölnerin aber weiterzugehen.

36. Gerhardt erläuft auf der linken Seite an der Seitenlinie noch den Ball und passt das Leder ins Zentrum zu De Filippo. Die Kanadierin schießt die Kugel aus rund 20 Metern aufs Tor. Klett passt aber auf und pariert den Schuss rechts neben das Gehäuse zur Ecke.

33. Weiter fehlt es im letzten Drittel auf beiden Seiten am Tempo. Beide Teams haben so kaum Probleme im Strafraum und können die Hereingaben gut verteidigen. Das 0:0 geht in Ordnung.

30. Zawistowska probiert es nun mal aus der Distanz. Die Spielerin probiert es aus rund 25 Metern fast zentraler Position. Ihr Schuss segelt aber rund einen Meter über die Querlatte hinweg.

29. Die Domstädterinnen kommen mal wieder in die gegnerische Hälfte. Nach einem langen Ball auf die linke Seite erläuft Cerci den Ball und flankt die Kugel von der Grundlinie an den Fünfer. Doch ihre Flanke ist etwas zu lang für Islacker.

26. Cerci bekommt im Zentrum den Ball und legt per Kopf die Kugel für Wilde auf. Die zieht mit rechts aus rund 19 Metern zentraler Position ab, doch ihr Schuss fliegt rund einen halben Meter rechts am Kasten vorbei.

23. Potsdam setzt sich nun in den letzten Minuten ein wenig in der gegnerischen Hälfte fest und sucht nach Lücken in der Kölner Abwehr. Doch Köln steht hinten bisher gut gestaffelt und bringt immer wieder ein Bein in die Flanken.

20. Nach rund 20 Minuten ist das Spiel ausgeglichen. Kein Team stellt sich hinten rein, sondern beide Teams suchen den Weg nach vorne. Doch bisher fehlen noch die ganz großen Hochkaräter auf beiden Seiten.

17. Gudorf bleibt nach einem Zweikampf liegen. Doch ohne Behandlungspause geht es für sie weiter.

15. De Filippo geht nach einem Zweikampf mit Puntigam auf der linken Strafraumgrenze zu Boden und fordert eien Elfmeter. Doch die Unparteiische ist sich sicher, dass die Kölnerin nur den Ball gespielt hat und pfeift die Aktion nicht. Die Potsdams Fans sehen das anders.

12. Rouse bekommt rund 23 Meter vor dem Kasten den Ball und zieht ins Zentrum zur Strafraumkante. Sie zieht ab und ihr Schuss fliegt halbhoch rund einen Meter links am Pfosten vorbei.

10. Munterer Beginn. Beide Mannschaften suchen weiter den Weg nach vorne. Die beste Chance auf die Führung hat Cerci durch einen Lattentreffer in der vierten Minute. Potsdam wird bisher nur durch Standards gefährlich.

8. Erster Eckball für Potsdam. Sissoko bringt die Ecke von links an den ersten Pfosten. Klett ist da.

6. Cerci steht erstmals nach ihrem Kreuzbandriss, den sie sich im vergangenen Jahr im März zugezogen hat, wieder von Beginn an auf dem Platz. Im vergangenen Jahr spielte sie noch für Turbine Potsdam. Es ist also ein besonderes Spiel für sie.

4. Lattentreffer! Cerci setzt sich auf der linken Seite durch und schießt die Kugel aus rund 14 Metern lang und hoch aufs lange Ecke. Der Ball fällt spät runter und Wellmann fliegt unter dem Ball durch und das Leder kracht gegen die Latte. Der Ball springt zurück ins Feld und Potsdam kann klären.

3. Die ersten Minuten sind von Ballbverlusten geprägt. Beide Mannschaften suchen gleich den Weg nach vorne, doch beide Teams werden noch nicht gefährlich, weil die letzten Pässe im Strafraum noch nicht ankommen.

1. Los geht's! Die Schiedsrichterin Heidenreich gibt die Partie frei. Köln stößt an.

1. Spielbeginn

Auch Köln spielt bisher keine gute Saison und steht mit elf Zählern ebenfalls auf einem Abstiegsplatz. Nur zwei Zähler fehlen auf das rettende Ufer, auf dem aktuell der MSV Duisburg mit 13 Zählern steht. Nach einem guten Saisonbeginn und Siegen gegen Hoffenheim, Potsdam und Werder Bremen gab es aus den letzten sechs wettbewerbsübergreifenden Spielen nur zwei Punkte. Nur gegen Leverkusen und gegen den SC Freiburg konnten die Domstädter ein 0:0 erzwingen.

Turbine Potsdam holte nur am ersten Spieltag gegen Werder Bremen ein Unentschieden und sind in der gesamten Saison 2022/23 noch sieglos. Mit dem einen Punkt steht Potsdam auf dem zwölften Rang in der Frauen-Bundesliga und wartet seit 14 Spielen auf einen Sieg.

Kölns Chefcoach Glass wechselt nach der 0:5-Klatsche gegen den FC Bayern München am vergangenen Wochenende seine Anfangsformation zweimal. Für Degen und Gavris beginnen heute Cerci und Donhauser.

Turbines Cheftrainer Gebhardt wechselt nach der 0:5-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg seine Startelf auf zwei Positionen. Für Meister und Rajaee sind Mori und Cramer neu in der Startaufstellung.