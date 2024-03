90. +5 Spielende

90. +2 Timur Gayret bringt den Freistoß direkt auf den Kasten von Max Schulze Niehues. Der Torhüter packt mit beiden Händen sicher zu.

90. +1 Dominik Schad Pr. Münster Gelbe Karte für Dominik Schad (Preußen Münster)

Ein Fouspiel an der rechten Strafraumgrenze bringt Dominik Schad die Gelbe Karte und den Gästen eine gute Freistoßposition.

90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

87. Einen Eckball von Tunay Deniz köpft Gerrit Wegkamp am Fünfmeterraum weit aus der Gefahrenzone. Bekommt der HFC noch eine Chance zum Ausgleich?

86. Erich Berko Hallescher Einwechslung bei Hallescher FC: Erich Berko

86. Besar Halimi Hallescher Auswechslung bei Hallescher FC: Besar Halimi

85. Mit einem langen Ball in die Spitze sucht Niklas Kreuzer an der Strafraumgrenze Dominic Baumann. Der Stürmer kommt an den steilen Flugball aber nicht heran.

81. Marc Lorenz Pr. Münster Gelbe Karte für Marc Lorenz (Preußen Münster)

Für eine Grätsche im Mittelkreis sieht Marc Lorenz nachträglich die Gelbe Karte.

80. Die Schlussphase bricht an. Insgesamt hat der SC Preußen Münster das Spiel weitgehend im Griff. Dem Hallescher FC gelingen nur selten Vorstöße in die gegnerische Hälfte. Dennoch bleibt es eine knappe Führung für die Hausherren.

76. Niklas Kreuzer Hallescher Einwechslung bei Hallescher FC: Niklas Kreuzer

76. Julian Eitschberger Hallescher Auswechslung bei Hallescher FC: Julian Eitschberger

74. Das Spiel ist unterbrochen. Bei einer weiten Einwurf-Hereingabe sind zwei Spieler mit den Köpfen zusammengestoßen. Sie werden beide behandelt.

72. Was bringt der frische Wind beim Hallescher FC?

71. Aljaž Casar Hallescher Einwechslung bei Hallescher FC: Aljaž Casar

71. Tarsis Bonga Hallescher Auswechslung bei Hallescher FC: Tarsis Bonga

71. Lucas Halangk Hallescher Einwechslung bei Hallescher FC: Lucas Halangk

71. Nico Hug Hallescher Auswechslung bei Hallescher FC: Nico Hug

70. Niklas Landgraf muss auf dem Rasen behandelt werden. Der Daumen des medizinischen Betreuers in Richtung Trainerbank zeigt jedoch nach oben. Der HFC-Spieler wird auf den Rasen zurückkehren.

65. Jano ter Horst Pr. Münster Gelbe Karte für Jano ter Horst (Preußen Münster)

Auf der anderen Seite holt sich Jano ter Horst für einen Trikotzupfer den gelben Karton ab. Für den Preußen ist es ebenfalls die 5. Gelbe Karte, wodurch er die Begegnung gegen den TSV 1860 München verpassen wird.

64. Nach dem fälligen Freistoß liegt der Ball im HFC-Tor. Der Jubel wird jedoch sofort aufgrund einer Abseitsstellung unterbunden. Es gibt keine Proteste gegen die Entscheidung.

63. Nico Hug Hallescher Gelbe Karte für Nico Hug (Hallescher FC)

Für ein Foulspiel holt sich Nico Hug seine 5. Gelbe Karte in der laufenden Saison ab. Damit fehlt er in der kommenden Woche gegen den SC Freiburg II.

61. Fast der Ausgleich! Im hohen Bogen fliegt eine Flanke aus dem rechten Halbfald scharf vor der das Preußen-Tor. Dort ist Dominic Baumann zur Stelle und verängert den Ball gegen den Querbalken.

57. Es gibt eine Verletzungsunterbrechung. Vorbereiter Yassine Bouchama muss an der Wade behandelt werden. So wie es aussieht geht es für ihn auch nicht weiter.

54. Joel Grodowski Pr. Münster Tooor für Preußen Münster, 1:0 durch Joel Grodowski

Drin ist das Ding! Auf der rechten Seite bekommt Yassine Bouchama die Kugel. Er zieht am Strafraumeck in die Box ein und setzt Joel Grodowski in der Zentrale mit einem brillanten Pass in Szene. Grodowski schließt aus 14 Metern mit einem perfekten Flachschuss in die rechte Torecke ab.

53. Yassine Bouchama traut sich mal einen Abschluss aus halbrechter Position zu. Der Ball wird jedoch von Jonas Nietfeld ins Toraus abgefälscht.

50. Bis auf den Seitenwechsel hat sich am Spiel bisher nicht viel verhindert. Im Mittelfeld ist die Begegnung umkämpft. In Richtung der Tore geht weiterhin nicht viel.

46. Ohne personelle Veränderungen startet der zweite Durchgang. Haben die beiden Offensivreihen nach dem Seitenwechsel mehr zu bieten?

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:

Nach den ersten 45 Minuten bleibt die Begegnung zwischen dem SC Preußen Münster und dem Hallescher FC torlos. In der 2. Minute vergab Dominic Baumann nach einem Freistoß die beste Gelegenheit des ersten Durchgangs. Anschließend passierte vor den Toren nicht mehr allzu viel. Die Gastgeber waren über weite Strecken spielbestimmend, aber fanden gegen die gut strukturierte HFC-Defensive keine Lösungen. So gab der SCP trotz mehr Ballbesitz lediglich zwei Torschüsse ab.

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43. Joel Grodowski Pr. Münster Gelbe Karte für Joel Grodowski (Preußen Münster)

Im Luftduelle wird Tunay Deniz von Joel Grodowski getroffen. Letzter sieht dafür die Gelbe Karte. Eine harte Entscheidung.

40. Dominik Schad foult Tarsis Bonga im rechten Halbfeld. Dabei wird der Preußen-Spieler vom Gefoulten am Kopf getroffen. Es gibt eine Behandlungspause. Es sieht aber so aus als ginge es für ihn weiter.

36. Im Mittelfeld holt wird Besar Halimi von Dominik Schad unfair von den Beinen geholt. Der Preuße bekommt von Schiedsrichter Jarno Wienefeld eine Ermahnung.

33. Joel Grodowski bleibt nach einem Zweikampf mit Nico Hug am Boden liegen. Es gibt eine kurze Unterbrechnung.

30. Nach einer halben Stunde ist die Begegnung weiter torlos. Beide Mannschaften kommen nur selten zum Abschluss. Bei den Torschüssen steht es 2:1 für den SCP.

26. Mit einem steilen Pass wird Joel Grodowski auf der rechten Seite in Richtung Grundlinie geschickt. Ihm springt der Ball jedoch bei der Mitnahme vom Fuß ins Toraus.

22. Die 4. Ecke der Hausherren fliegt in die Box. Ein HFC-Spieler verlängert die Kugel ins Toraus. Marc Lorenz wechselt die Seite für Ecke Nummer fünf.

18. Nach dem fälligen Eckball kontert der SC Preußen Münster über die rechte Seite. Joel Grodowski läuft quer durch die gegnerische Hälfte und zieht in den Strafraum ein. In der Box legt er sich die Kugel etwas zu weit vor. Im Zweikampf mit Julian Eitschberger geht er zu Boden. Der Münsteraner hätte gerne einen Elfmeter, aber dafür reich diese Aktion nicht.

17. In der rechten Strafraumhälfte kommt Tarsis Bonga aus der Drehung zum Schuss. Der Abschluss wird abgefälscht. Es geht mit einem Eckball für den HFC weiter.

13. Die Begegnung spielt sich vor allem zwischen den beiden Strafräumen ab. In der Defensive scheinen beide Teams gut auf den Gegner eingestellt. Torchancen sind bisher Mangelware.

9. Preußen Münster hält den Ball erstmal längere Zeit in den eigenen Reihen. Langsam spielen sich die Gastgeber bis in die gegnerische Hälfte vor. Dort finden sie in der HFC-Hintermannschaft aber keine Lücke.

7. Da zappelt der Ball im Netz und der Gästeblock jubelt. Dominic Baumann stand als vermeintlicher Torschütze jedoch im Abseits. Das hat auch Referee Jarno Wienefeld gemeinsam mit seinem Assistenten an der Seitenlinie festgestellt. Es bleibt beim 0:0.

4. Der Hallescher FC versucht Ballsicherheit zu gewinnen. Die Kugel rollt ruhig durch die eigenen Reihen. Zunächst wird der Weg nach vorne nicht zwingend gesucht.

2. Die erste gute Chance! Ein Freistoß von Nico Hug von der rechten Seite fliegt einmal quer durch den Preußen-Strafraum. Am zweiten Pfosten steht Dominic Baumann völlig frei, aber schießt den Ball aus drei Metern über das vor von Max Schulze Niehues hinweg.

1. Der Ball rollt im Preußenstadion! Welches Team startet besser ins Spiel?

1. Spielbeginn

SCP-Trainer Sascha Hildmann, dessen Vertrag unter der Woche bis 2026 verlängert wurde, verändert seine Startaufstellung im Vergleich zum 3:2-Sieg bei Erzgebirge Aue auf zwei Positionen. Alexander Hahn und Thorben Deters weichen für Simon Scherder und Yassine Bouchama. Auf der anderen Seite gibt es lediglich einen Wechsel zur Dynamo-Partie. Julian Eitschberger ersetzt Lucas Halangk .

Die Gäste haben nach drei Niederlagen in Folgen wieder Selbstvertrauen gesammelt. Zunächst schoss der HFC den VfB Lübeck mit 3:0 aus dem eigenen Stadion. In der vergangenen Woche sicherte sich das Team von Sreto Ristić mit einem 1:0-Sieg gegen Aufstiegskandidat Dynamo Dresden drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Besonders freuen wird den Trainer beim Blick auf die Ergebnisse, dass keine Gegentore zugelassen wurden. Mit 55 Gegentoren stellt der Hallescher FC gemeinsam mit dem VfB Lübeck die schwächste Defensive der Liga.

Die Gastgeber sind im Jahr 2024 mit sechs Siegen und drei Remis noch ungeschlagen. Seit vier Spielen in Serie ist die Elf von Sascha Hildmann mittlerweile sogar ohne Punktverlust. Die Marschroute des Trainers ist klar: „Wir wollen aber die nächsten drei Punkte holen!“ Ein offener Schlagabtausch sei laut Hildmann aber möglich, denn das Spiel beider Mannschaften sei von der Offensive geprägt.

Greift der SC Preußen Münster in den Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga ein? Die Münsterländer liegen mittlerweile nur noch fünf Punkte hinter dem Relegationsplatz. Mit einem Sieg würden die Hausherren an Jahn Regensburg heranrücken, die gegen den FC Ingolstadt nicht über ein 1:1 hinauskamen und den SSV Ulm für das morgige Spiel beim SV Sandhausen unter Druck setzen. Großen Druck haben auch die Gäste aus Halle. Die Gäste haben nur vier Punkte Abstand auf die Abstiegsränge – es zählt jeder Punkt.