90. +4 Fazit:

Eine lange Zeit ausgeglichene Partie zwischen Rot-Weiß Essen und dem SC Verl endet überraschend deutlich mit 0:5! In der ersten Halbzeit führte Verl bereits dank des Tores von Lars Lokotsch. Nach dem Seitenwechsel durfte sich dann Vorlagengeber Oliver Batista-Meier auszeichnen. Per Elfmeter, einem Konter und nach starkem Dribbling schoss er einen Hattrick heraus. Inzwischen vollkommen wehrlose Essener ließen anschließend Nico Ochojski zum Endstand durchmarschieren, ehe Björn Rother auch noch die Rote Karte wegen heftigen Einsteigens sah. So bringt Essen eine englische Woche mit 0:9 Toren hinter sich, während Verl in der Tabelle am heutigen Gegner vorbeizieht.

90. +4 Spielende

90. +4 Ein letzter Angriff der Verler versandet mit dem Fehlpass von Wolfram. Dennoch gewinnen die Gäste mit 0:5 an der Hafenstraße!

90. +3 Misslungene Aktionen von Essen werden mit Galgenhumor genommen. Das ist eine sehr unangenehme Atmosphäre.

90. +1 Auf einmal ist wieder Ochojski durch! Rechts im Strafraum wird der angespielt, doch diesmal ist der herauslaufende Golz zur Stelle und gewinnt im direkten Duell!

90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

89. Nur noch wenige Minuten sind zu gehen. Die Partie plätschert mittlerweile vor sich her.

87. Inzwischen ist Wolfram übrigens aufs Feld zurückgekehrt.

86. Die Fans des traditionsreichen RWE nehmen teilweise schon ihre Banner ab. Das ist eigentlich unglaublich, wenn man bedenkt, dass vergangene Woche noch der Tabellenführer hier in Essen mit 3:0 besiegt wurde.

85. Björn Rother RW Essen Rote Karte für Björn Rother (Rot-Weiss Essen)

Das hatte sich nicht angedeutet! Rother grätscht Wolfram unnötig hinterher und trifft den Gegenspieler am Knöchel. Im ersten Moment sah das gar nicht so wild aus, aber Wolfram musste sich behandeln lassen und der Ball war da schon lange weg. Insofern geht der Platzverweis in Ordnung!

84. Neuzugang Fabio Gruber feiert sein Debüt für den Sportclub. Vor der Saison war er von der zweiten Mannschaft des FC Augsburg gekommen.

84. Fabio Gruber Verl Einwechslung bei SC Verl: Fabio Gruber

84. Barne Pernot Verl Auswechslung bei SC Verl: Barne Pernot

83. Auf der anderen Seite zappelt das Netz, aber beim Schuss von Leonardo Vonić ertönt bereits die Pfeife des Schiedsrichters, weil der Angreifer im Abseits stand.

82. Nico Ochojski Verl Tooor für SC Verl, 0:5 durch Nico Ochojski

Essen fällt komplett auseinander! Diesmal darf Rechtsverteidiger Nico Ochojski von seiner Seite einmal quer übers Feld an der Strafraumkante entlang bis auf die linke Seite laufen und überwindet dann noch Torhüter Jakob Golz!

80. Yari Otto Verl Gelbe Karte für Yari Otto (SC Verl)

Nach kurzem Zieher am Trikot sieht Yari Otto die Gelbe Karte.

77. Alexander Ende nimmt RWE ein wenig Angst und nimmt Oliver Batista-Meier vom Feld, bevor er weitere Scorer zu seinen drei Toren und der Vorlage hinzufügen kann.

76. Joscha Wosz Verl Einwechslung bei SC Verl: Joscha Wosz

75. Innerhalb von vier Tagen kassiert Essen acht Tore. Darüber muss geredet werden!

74. Oliver Batista-Meier Verl Tooor für SC Verl, 0:4 durch Oliver Batista-Meier

Bei Verl gelingt alles! Nein, bei Batista-Meier gelingt alles! Halblinks bekommt er den Ball zugespielt, treibt die Kugel bis zur Strafraumgrenze, lässt einen Gegenspieler mit einem Schwenker nach rechts stehen und trifft dann zielgenau ins flache linke Eck!

73. Plötzlich ist die Chance da! Ein Einwurf von Wiegel rutscht bis zu Berlinski durch, aber der Einwechsler schließt aus acht Metern mittig auf den Torwart!

72. Seit dem Doppelschlag wirkt Verl enorm selbstbewusst und souverän, während sich Essen hinten hineindrängen lässt. Die Hausherren geben sich gefühlt auf.

69. Marvin Obuz möchte aus spitzem Winkel Unbehaun mit einem Schuss aufs kurze Eck überraschen. Allerdings ist der Keeper auf der Hut und hält den Aufsetzer sicher fest.

66. Mit einem Dreifachwechsel möchte Christoph Dabrowski das Spiel nochmal in die richtigen Bahnen lenken, allerdings macht Verl keinerlei Anstalten, hinten etwas zuzulassen.

62. Oliver Batista-Meier Verl Tooor für SC Verl, 0:3 durch Oliver Batista-Meier

Verl gelingt der Doppelschlag! Wolfram schickt Batista-Meier mit einem einfachen Kopfball hinter die Kette und der 22-jährige hebt die Kugel ganz lässig über den herauseilenden Schlussmann. Es brauchte nur zwei Kontakte von Torhüter Unbehauen über Wolfram zu Batista-Meier. 0:3!

60. Oliver Batista-Meier Verl Tooor für SC Verl, 0:2 durch Oliver Batista-Meier

Batista-Meier unterstreicht seine starke Leistung und verwandelt eiskalt, indem er das Leder ins untere linke Eck legt!

60. Plötzlich gibt es Elfmeter! Bei einer Flanke von rechts ist die Hand von Ríos-Alonso zu weit abgespreizt. Das erkennt der Referee und zeigt auf den Punkt!

56. Von dem Eckball geht dann aber keine Gefahr aus.

55. Fast das 1:1! Nachdem Wiegel das Leder flach von rechts in die Box spitzelt, wird das Leder auf den Fuß von Harenbrock am ersten Pfosten abgefälscht, der sofort abschließt! Geistesgegenwärtig spitzelt Paetow noch einen Fuß dazwischen und es geht mit einer Ecke weiter. Da fehlten nur Zentimeter!

54. Aber der kommt dann zu unplatziert und schwach. Keine Probleme für die Viererkette der Ostwestfalen.

53. Wieder eine dieser fiesen Flanken von Batista-Meier - diesmal wirft sich Aaron Manu mit einem Flugkopfball in die Schussbahn und klärt zum Einwurf.

52. In den ersten Minuten der zweiten Halbzeit wird der Spielfluss von vielen Fouls unterbrochen, bisher konnte noch keine Mannschaft einen entscheidenden Impuls nach vorne setzen.

51. Aber er gibt schnell Entwarnung und der Dorfklub ist schnell wieder vollzählig.

50. Nach einer Grätsche von Björn Rother gegen Yari Otto hat es den Joker der Gäste offenbar etwas härter erwischt, sodass die medizinische Abteilung zur Stelle ist und Otto erstmal zur Seitenlinie raus muss.

47. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als hätten die Gäste aus Verl auf ein 4-3-3-System mit Wolfram, Otto und Batista-Meier in der Spitze umgeschaltet. Das stellt die Elf von Christoph Dabrowski vor zusätzliche Herausforderungen.

46. Marcel Mehlem Verl Einwechslung bei SC Verl: Marcel Mehlem

46. Michel Stöcker Verl Auswechslung bei SC Verl: Michel Stöcker

46. Yari Otto Verl Einwechslung bei SC Verl: Yari Otto

46. Patrick Kammerbauer Verl Auswechslung bei SC Verl: Patrick Kammerbauer

46. Maximilian Wolfram Verl Einwechslung bei SC Verl: Maximilian Wolfram

46. Lars Lokotsch Verl Auswechslung bei SC Verl: Lars Lokotsch

46. Referee Eric Weisbach gibt die Partie für den zweiten Durchgang frei! Verl nimmt drei Änderungen vor, bei den Essenern gibt es einen Wechsel.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Mit 1:0 führt der Dorfklub aus Verl bei Traditionsklub Rot-Weiss Essen und insgesamt geht das so auch in Ordnung. Nach einem energischen Beginn der Hausherren kam der Sportclub immer besser in die Partie und brauchte nicht viele Möglichkeiten, um für Zählbares zu sorgen. Wieder einmal machte Batista-Meier den Unterschied und leitete den Führungstreffer der Schwarz-Weißen ein. Essen spielte offensiv nach vorne, zeigte aber in letzter Konsequenz zu wenig Präsenz im gegnerischen Strafraum und fand mit den letzten Pässen keine Abnehmer.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Die anschließende Ecke bringt nichts erwähnenswertes ein und dann war es das auch für die erste Hälfte!

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45. Unbehaun verhindert den Ausgleich! Nach einem Eckball für die Rot-Weißen findet Rother mit seiner Kopfballverlängerung am zweiten Pfosten Marvin Obuz, der vier Meter vor dem Tor den Schlappen drauflegt. Der beim BVB ausgebildete Schlussmann der Gäste bekommt es irgendwie hin, aus fast unmöglicher Distanz noch zur Seite zum Eckstoß zu klären!

41. Viele Gelegenheiten haben die Gäste nicht gebraucht, um für ein Erfolgserlebnis zu sorgen. Besonders Björn Rother sah hier alles andere als gut gegen Batista-Meier aus.

39. Lars Lokotsch Verl Tooor für SC Verl, 0:1 durch Lars Lokotsch

Das 1:0 für die Dorfelf! Der von den Bayern ausgebildete Topscorer der Gäste, Oliver Batista-Meier, organisiert sich gegen Doumbouya auf der linken Seite den Ball und rennt dann durch, als wäre er auf der Flucht. Weil Golz früh raus und den Winkel zumachen muss, kann Batista-Meier sehr präzise in den Fünfer querlegen, wo Lokotsch nur noch vollstrecken muss.

37. Mal wieder ist es Andreas Wiegel, der auf der rechten Seite für Probleme bei Michel Stöcker sorgt, der nicht mehr mit vollem Einsatz in die Zweikämpfe gehen kann. Er kommt zu zwei Flankenversuchen und findet für beide keinen Abnehmer.

36. Bis zur Grundlinie klappt das bei Rot-Weiss eigentlich ganz gut, aber das letzte Zuspiel in den Rückraum sitzt dann meistens nicht. Da muss noch mehr kommen.

34. Nach einem Chipball von Torben Müsel in die Lücke in der Box macht zunächst Stöcker den Winkel gegen Andreas Wiegel zu. Den Abpraller bekommt Müsel zentral am Elferpunkt auf den Schuh, aber ihm rutscht der Ball über den Spann und das Leder schließlich weit über den Querbalken.

33. Jetzt schaltet RWE schnell um: Torben Müsel sieht im Sechzehner den startenden Doumbouya, aber der Sportclub ist schnell genug mit genug Personal da und läuft die Spitze des Tabellen-13. mit Erfolg ab. Da er zuletzt am Ball war, geht es mit Abstoß weiter - sehr zum Unmut von Moussa Doumbouya.

32. Mit einer weiten Bananenflanke in den Sechzehner versucht es von der rechten Seitenlinie Nico Ochojski. Den hohen Ball kann Bastians sicher zum Einwurf wegschlagen.

31. Was beim Dorfklub noch nicht so klappt, ist das schnelle Umschalten nach den Fehlern der Essener im Spiel nach vorne. Eigentlich würden sich da besonders auf der rechten Seite viele Lücken anbieten, aber noch ist das zu langsam und bedächtig.

28. Viel läuft bei RWE über die von Andreas Wiegel und Isaiah Young besetzte rechte Seite. Vor allem der letztgenannte schafft es, sich bis zur Grundlinie durchzudribbeln, aber der SC hat das jetzt immer besser im Griff.

27. Nach einem Lupfer von Patrick Kammerbauer in die Schnittstelle versäumt Tom Baack es, in ebenjene hineinzulaufen, sodass Jakob Golz ohne Probleme raus und den Ball aufnehmen kann.

26. In den letzten Minuten haben sich bei den Rot-Weissen die Fehler im Spielaufbau gehäuft und mit fortschreitender Spieldauer wissen die Gäste diese auch für sich zu nutzen. Der SC ist momentan die aktivere Mannschaft.

25. Peng! Nach einer Ecke für den Sportclub von rechts, die von Batista-Meier ausgeführt wird, findet sich Marcel Benger völlig frei in aussichtsreicher Position zum Abschluss aus acht Metern vor dem Kasten! Er haut sofort drauf und trifft mit seinem Wuchtschuss den rechten Pfosten!

20. Den Eckstoß bringt Marvin Obuz sehr hoch als Flanke rein, aber der Ball "verunglückt" zum Torschuss: Luca Unbehaun macht sich lang und klärt das Leder raus aus der Box!

19. Gegen den mit Gelb vorbelasteten Stöcker setzt sich Young rechts durch und holt immerhin einen Eckball heraus!

16. Die erste Viertelstunde ist rum und wir ziehen jetzt mal ein Zwischenfazit: Beide Mannschaften sind nach dem sehr intensiven Beginn der Partie darum bemüht, Kontrolle über das Spielgeschehen zu erlangen. Das gelingt den Gastgebern einen Ticken besser, aber nach vorne hin fehlt es noch an Zielstrebigkeit. Verl verteidigt das aber auch ganz ordentlich.

15. Den fälligen Freistoß will Lucas Brumme aus 35 Metern als hohen Ball in die Box bringen, aber der ist zu lang in der Luft und kein Problem für Luca Unbehaun.

14. Wiegel bleibt kurz liegen, zeigt dann aber an, dass es erstmal weitergeht. Ohnehin sind die Verletzungssorgen bei Rot-Weiss Essen schon groß genug, da braucht es nicht noch mehr Hiobsbotschaften.

13. Michel Stöcker Verl Gelbe Karte für Michel Stöcker (SC Verl)

Nach einem wiederholten Foulspiel gegen Isaiah Young sieht Stöcker seine zweite Gelbe der laufenden Spielzeit. Bei diesem Foulspiel wurde auch Andreas Wiegel abgeräumt, der an der Seitenlinie liegen bleibt.

10. Großes Manko bei den Hausherren ist die Offensive. Gerade mal neun Treffer stehen bisher zu Buche, das muss dringend verbessert werden. Vor allem gegen einen Gegner wie Verl, der bereits 16-mal einlochen konnte und damit in der Statistik besser da steht als alle Mannschaften auf den ersten sechs Plätzen.

8. Nur einem Missverständnis von Marvin Obuz und Cedric Harenbrock ist es zu verdanken, dass letzterer sich nicht zentral vor Luca Unbehaun in aussichtsreicher Einschussposition findet und die Chance zur Führung auf dem Fuß hat.

6. Der Freistoß kommt aus dem linken Halbraum ungefähr von der Seitenlinie scharf von Müsel auf den ersten Pfosten, wo dann aber Rother neben das Tor köpft. Hier ist in den ersten Minuten schon ordentlich Energie drin!

5. Aua! Mit den Stollen voran bringt Lokotsch Lucas Brumme mit einem Tritt auf den Standfuß zu Fall. Das gibt einen Standard für die Gastgeber!

4. In den ersten Minuten spielt Verl mit Risiko hinten raus aus dem Sechzehner und lässt die Essener früh auf den Ball gehen. Das sieht sehr leichtsinnig aus, hat bei den Gästen aber System.

2. Dann wird's in die andere Richtung gefährlich: Plötzlich findet sich Isaiah Young fast komplett alleine vor Luca Unbehaun, der aber rechtzeitig mit vollem Risiko rauskommt und die Situation gerade noch bereinigen kann!

2. Früh wird Oliver Batista-Meier am rechten Strafraumeck gefällt, was einen Freistoß und die erste gute Gelegenheit für die Gäste zur Folge hat! Der Gefoulte tritt selbst an und bringt die Hereingabe scharf in den Sechzehner. Jakob Golz kann das Leder zuerst am langen Pfosten wegfausten, aber der Abpraller fällt auf den Fuß von Michel Stöcker, der aus 18 Metern abzieht. Isaiah Young wirft sich aber entscheidend in die Schussbahn und verhindert ein frühes Ausrufezeichen!

1. Wir sind drin! Die Gäste in schwarzer Spielkleidung stoßen an und spielen zunächst in Richtung der Essener Fans.

1. Spielbeginn

Die Stimmung ist jetzt schon prächtig in Essens Festung. Gleich geht's los!

Für Sie im Live-Ticker kommentiert heute Samuel Dick. Damit auch ein herzliches Hallo von meiner Seite!

Alexander Ende (Trainer SC Verl): "Es hat gut getan, diesen Sieg gegen Arminia zu holen. Die Kulisse hier wird ihr übriges tun, dass wir voll mit Adrenalin sind und die erste Mannschaft sein wollen, die diese Stätte hier knackt. Wir wollen unsere DNA auf den Platz bringen und uns mit Ballbesitz- und Kombinationsfußball in jeden Ball reinwerfen."

RWE-Coach Christoph Dabrowski am Mikrofon bei MagentaSport: "Wir sind in Haching ziemlich untergegangen und haben unsere Defensivqualitäten nicht abrufen können. Heute geht's darum, Wiedergutmachung zu betreiben und die Woche zu einem guten Ende zu bringen. Wenn man sich die Gegentore anschaut, dann fällt auf, dass wir das besser verteidigen sollten und das werden wir heute."

Hoffnung auf einen Erfolg gegen die Elf von Alexander Ende macht die Heimstärke der Rot-Weissen: Seit saisonübergreifend sieben Spielen ist man unbesiegt im eigenen Stadion. Ein Sieg heute würde den Anschluss an die Spitzengruppe herstellen.

In der Vorsaison gab es die ersten beiden Aufeinandertreffen dieser Mannschaften in der eingleisigen dritten Liga. Dabei kam es in beiden Spielen zu einer Punkteteilung. Zuletzt traf man sich aber erst Ende Juli in einem Freundschaftsspiel. Dort ging Verl mit 1:0 siegreich hervor. Ist das ein Omen für den heutigen Spielverlauf?

Viel Anlass für personelle Rotation besteht für Alexander Ende nach der überzeugenden Vorstellung gegen Arminia Bielefeld nicht. Aber einen Wechsel gibt es trotzdem: Tom Baack ersetzt Marcel Mehlem in der ersten Elf.

Fünf Veränderungen nimmt Essens Chefcoach Christoph Dabrowski nach der Klatsche in Haching vor. Anstatt von Felix Götze, der in Unterhaching verletzt zur Pause raus musste, Eric Voufack, Sascha Voelcke, Ron Berlinski und Vinko Šapina bekommen heute Isaiah Young, Björn Rother, Andreas Wiegel, Lucas Brumme und Moussa Doumbouya die Chance in der Anfangsformation. Statt dem 3-4-2-1 aus dem letzten Spiel dürfte Dabrowski heute also auf eine klassische 4-2-3-1-Variante mit Doumboya als alleinige Spitze setzen.

Während der Sportclub sich mit einem 3:1-Erfolg über Arminia Bielefeld aus dem Keller befreien konnte, musste Rot-Weiss Essen bei Aufsteiger Unterhaching einen Dämpfer hinnehmen. Mit 0:4 musste man sich den Münchner Vorstädtern in Person von Mathias Fetsch, der alle Treffer erzielte, geschlagen geben. Kann eines der beiden Teams die englische Woche mit einem wichtigen Dreier beenden?