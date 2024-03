90. +5 Fazit:

Unter dem lauten Jubel der rund 3.000 Bielefelder Fans pfeift Sören Storks die Partie ab. Borussia Dortmund II verliert gegen ein ganz starkes Arminia Bielefeld mit 0:2. Über 90 Minuten hatten die Borussen nur zwei, drei ganz klare Abschlüsse, ansonsten hielten die Ostwestfalen hinten dicht. Dabei spielten sie keineswegs defensiv, sondern hatten viel Ballbesitz, kreative Momente und guten Zug zum Tor. Merveille Biankadi und Marius Wörl schossen den Sieg bereits im ersten Durchgang heraus, wobei da durchaus noch mehr Tore dazukommen hätten können. Man fragt sich fast, warum es bei der Arminia nicht immer so läuft. Nun gut, nächste Woche gibt es ja die nächste Chance und dabei die Möglichkeit, sich etwas Platz im Abstiegskampf zu verschaffen. Die Borussen werden sich dagegen einmal schütteln müssen, denn das passte so gar nicht zur bisherigen Saison.

90. +5 Spielende

90. +4 Can Özkan bekommt also noch einen Kurzeinsatz gegen seinen Ex-Klub. Vergangenes Jahr war er noch für den BVB aktiv.

90. +3 Can Özkan Bielefeld Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Can Özkan

90. +3 Christopher Lannert Bielefeld Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Christopher Lannert

90. +2 Einen Wechsel wird Kniat noch ziehen. Erstmal lässt Yildirim den Ball aber durch, um selbst hinterherzulaufen. Die flache Flanke rollt in Richtung Klos, der erneut knapp verpasst!

90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

89. Nächste Gelegenheit der Arminen, die hier kurz vor Schluss nochmal besser werden. Boujellab bekommt den Ball acht Meter vor dem Tor abgelegt, doch beim Schuss hat Pfanne noch sein Bein dazwischen. Dadurch dreht sich die Kugel übers Tor!

87. Fast das 0:3! Eine flache Flanke von Yildirim verpassen erst Shipnoski und dann Klos am zweiten Pfosten um wenige Zentimeter!

86. Einen Befreiungsschlag fängt Ayman Azhil versehentlich mit dem Gesicht ab. Nach kurzem Schütteln geht es weiter.

86. Franz Roggow Dortmund II Gelbe Karte für Franz Roggow (Borussia Dortmund II)

Roggow räumt Yildirim ab, weshalb der Borusse Gelb sieht. Da scheint Frust im Spiel zu sein.

85. Nicklas Shipnoski Bielefeld Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Nicklas Shipnoski

85. Kaito Mizuta Bielefeld Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Kaito Mizuta

82. Eine Kopfballverlängerung von Tattermusch will Moses Otuali direkt nehmen. Da ist erneut ein Verteidiger in der Nähe, weshalb sein Schuss letztlich ungefährlich links ins Toraus hoppelt.

81. Gegen die anlaufenden Dortmunder wirft sich Kersken auf den Ball und sichert das Leder. Auch hier entsteht keine gefährlichere Chance.

79. Im zweiten Durchgang hat der BVB deutlich mehr Ballbesitz, allerdings fehlt es auch gute zehn Minuten vor Schluss an klaren Abschlüssen. Immer wieder machen die Bielefelder dicht und verhindern schlimmeres.

78. Ted Tattermusch Dortmund II Einwechslung bei Borussia Dortmund II: Ted Tattermusch

78. Antonios Papadopoulos Dortmund II Auswechslung bei Borussia Dortmund II: Antonios Papadopoulos

78. Patrick Göbel Dortmund II Einwechslung bei Borussia Dortmund II: Patrick Göbel

78. Antonis Aidonis Dortmund II Auswechslung bei Borussia Dortmund II: Antonis Aidonis

76. Links wird Elongo-Yombo geschickt und flankt stark ins Zentrum zum einlaufenden Otuali. Vor dem Stürmer grätscht aber ein Bielefelder das Leder ab!

74. Zum ersten Mal zeigt sich Boujellab, treib den Ball von links an zwei Verteidigern vorbei ins Zentrum, aber gerät dann beim Schuss in Rücklage. Die Kugel rutscht ihm über den Spann und fliegt weit übers Tor.

71. Das sieht man auch nicht alle Tage. Michél Kniat wechselt beide Torschützen aus. Yildirim und Boujellab sollen idealerweise nachlegen.

70. Nassim Boujellab Bielefeld Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Nassim Boujellab

70. Merveille Biankadi Bielefeld Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Merveille Biankadi

70. Aygün Yildirim Bielefeld Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Aygün Yildirim

70. Marius Wörl Bielefeld Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Marius Wörl

70. Klos, Schreck und Biankadi ackern sich am gegnerischen Strafraum ab, verlieren immer wieder den Ball, doch holen ihn zurück und letztlich einen Freistoß heraus. Genau mit solchen Aktionen holst du das Publikum auf deine Seite.

68. Jetzt muss sich Biankadi behandeln lassen. Auch da bereitet sich schon ein Ersatz vor. Es sieht nach einem Doppelwechsel beim DSC aus, obwohl Biankadi erstmal weitermacht.

67. Die Fahne ist oben und das ist ganz wichtig für den BVB, denn Fabian Klos wurde im Strafraum klar gefoult, als er den Ball vor seinem Gegenspieler wegspitzelt. So zählt aber nur die Abseitsposition, weshalb der BVB mit einem eigenen Freistoß weitermachen darf.

65. Bei Semić geht es tatsächlich nicht mehr weiter. Für ihn kommt Pudel ins Spiel. Außerdem darf Pfanne für Morey ran.

64. Bjarne Pudel Dortmund II Einwechslung bei Borussia Dortmund II: Bjarne Pudel

64. Lion Semić Dortmund II Auswechslung bei Borussia Dortmund II: Lion Semić

64. Franz Pfanne Dortmund II Einwechslung bei Borussia Dortmund II: Franz Pfanne

64. Mateu Morey Dortmund II Auswechslung bei Borussia Dortmund II: Mateu Morey

63. Unterdessen spielt Morey eine Flanke nah vors Tor, die am ersten Pfosten einmal verlängert und dann von Kersken auf der Linie abgefangen wird. Unter Bedrängnis macht das der Keeper gut.

62. Lion Semić muss sich behandeln lassen. Deshalb war das Spiel kurz unterbrochen. Hoffentlich geht es gleich weiter für ihn.

60. Im Zuge eines Freistoßes geht ein Bielefelder im Strafraum der Hausherren zu Boden, doch das reicht nicht für einen Elfmeter.

58. In guter Position lassen sich Elongo-Yombo und Lion Semić abdrängen und müssen letztlich hinten herumspielen, ehe Bielefeld den Ball sogar erobert. Sehr gute Abwehrarbeit der Arminen.

57. Nach knapp zwölf Minuten gibt Otuali einen ersten Arbeitsnachweis ab und hämmert den Ball in den frühlingshaften Himmel. Das war nichts.

56. Biankadi treibt den Ball von rechts vor den Strafraum, zieht ab und bleibt an Morey hängen.

53. Mit ein bisschen zu viel Schnitt schlägt Oppie einen Freistoß in den Sechzehner. Trotz aller Bemühungen kann keiner der Ostwestfalen den Ball erreichen, bevor Lotka die Kugel aufnimmt.

52. Wenig später nimmt sich Azhil einen Schuss aus 19 Metern. Er steht aber nicht optimal zum Ball und hebt ihn weit rechts vorbei.

52. Hettwer spielt den Ball die Grundlinie entlang direkt in die Arme von Kersken. Das lief nicht wie geplant.

49. Fabian Klos Bielefeld Gelbe Karte für Fabian Klos (Arminia Bielefeld)

Klos sieht die nächste Karte der Partie, weil er Papadopoulos mit dem Ellenbogen im Gesicht trifft.

47. Beide Teams setzen sich einmal vorne fest, ohne jedoch zum Abschluss zu kommen. Bielefeld wirkte dabei wieder etwas griffiger, etwas zielstrebiger. Da müssen die Schwarz-Gelben heute noch hinkommen.

46. Nach enttäuschender erster Halbzeit bringt Jan Zimmermann mit Moses Otuali einen echten Neuner und zieht Elongo-Yombo auf den Flügel.

46. Moses Otuali Dortmund II Einwechslung bei Borussia Dortmund II: Moses Otuali

46. Falko Michel Dortmund II Auswechslung bei Borussia Dortmund II: Falko Michel

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:

Zwischen Borussia Dortmund II und Arminia Bielefeld steht es zur Pause 0:2! Der vermeintliche Außenseiter aus Bielefeld kam, angetrieben von rund 3.000 Auswärtsfans, gut ins Spiel. Bereits in der 11. Minute brachte Merveille Biankadi seine Mannschaft in Front. Danach vergaben Klos und Mizuta gute Chancen, ehe Marius Wörl erhöhte. Demgegenüber kam vom BVB lange zu wenig. Bis auf zwei, drei Einzelaktionen gab es praktisch keine nennenswerten Aktionen. Umso bitterer, dass Julian Hettwer kurz vor der Pause die Riesenchance zum Anschluss liegenließ. So hat die Arminia die beste Ausgangslage, um im dritten Auswärtsspiel in Folge ungeschlagen zu bleiben.

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. +1 60 Sekunden gibt es obendrauf. Nach der großen Chance des Gegners möchte Bielefeld die zwei-Tore-Führung halten.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44. Die Riesenchance zum Anschluss! Eberwein spielt den Ball perfekt in den Lauf von Hettwer, der frei auf Kersken zuläuft und dann viel zu weit nach links abschließt! Am ausgefahrenen Bein des Torwarts vorbei rollt der Ball auch neben dem Pfosten ins Aus! Das Ding muss mindestens aufs Tor kommen.

42. Es geht sportlich weiter, weil der BVB eine hohe Flanke wieder nicht klären kann. Erneut springt der Ball zu Biankadi, doch dessen Direktschuss saust links vorbei!

41. Mateu Morey Dortmund II Gelbe Karte für Mateu Morey (Borussia Dortmund II)

Morey will den Ball an der Seitenlinie klären, schlägt den Ball weg und trifft dann beim Durchschwingen Klos an der Hüfte. Das wirkt auch wie eine harte Gelbe Karte. Also der Spielverlauf gibt noch keine Verwarnungen her.

38. Daniel Jara Bielefeld Gelbe Karte für Daniel Jara (Arminia Bielefeld)

An der Bielefelder Bank wird eine Gelbe Karte vergeben. Das ist einer der Co-Trainer, den es erwischt hat.

36. Den fälligen Freistoß schnappt sich jedenfalls Michel und zirkelt die Kugel scharf über die Mauer unter die Latte. Kersken ist zur Stelle und faustet das Ding wunderbar weg!

35. Maximilian Großer Bielefeld Gelbe Karte für Maximilian Großer (Arminia Bielefeld)

Im Laufduell geht Elongo-Yombo plötzlich zu Boden und Großer sieht wegen taktischen Fouls Gelb. Ob da jetzt wirklich ein Kontakt war, ist aus der Wiederholung aber nicht final zu klären.

35. Aus über 30 Metern zieht Antonios Papadopoulos einfach mal ab, doch damit hat Jonas Kersken keinerlei Probleme.

34. Stattdessen der nächste Abschluss der Ostwestfalen! Mizuta visiert das flache linke Eck an, doch scheitert am guten Abtauchen von Lotka!

33. Die Hausherren suchen weiter nach Lösungen. Bis auf einige Einzelaktionen von Rodney Elongo-Yombo will nicht wirklich etwas gelingen.

30. Marius Wörl Bielefeld Tooor für Arminia Bielefeld, 0:2 durch Marius Wörl

Das 0:2 ist folgerichtig! Lannert führt seine Ecke rechts kurz aus, wo ein Dortmunder den Ball von Mizuta zurück zu Lannert spitzelt. Daraufhin flankt er kurz an den Fünfer, an dem Wörl völlig frei steht und per Kopf ins lange Ecke verlängert!

29. Teilweise ist die Arminia heute nicht wiederzuerkennen. Die spielen den Ball aus dem eigenen Strafraum bis an die gegnerische Eckfahne und strotzen dabei vor Selbstvertrauen.

28. Die nächste Gelegenheit der Bielefelder wird wegen einer Abseitsstellung abgepfiffen. Klos war beim Freistoß zu früh gestartet.

27. Ganz hinten retten die Dortmunder! Biankadi spielt einen klasse Querpass an den zweiten Pfosten. Von links läuft Mizuta entgegen, doch direkt vor ihm tippt Mateu Morey den Ball noch mit einer Grätsche an, wodurch die Kugel unkontrolliert ans Bein des Japaners und von dort ins Aus springt!

22. Die große Chance für Klos! Vor ihm ist noch ein bisschen Verkehr, mit dem man ihn in Schutz nehmen kann, aber eigentlich muss er den machen! Am linken Pfosten muss er den Ball nur noch per Kopf über die Linie drücken, doch setzt es links vorbei! Da steht er nicht optimal zur Hereingabe!

21. Zurück auf die andere Seite! Mizuta treibt den Ball durchs Zentrum, ehe er einfach mal abzieht. Mit einem langen Satz lenkt Lotka die Kugel um den Pfosten!

20. Wieder wird es eng! Wieder ist Elongo-Yombo beteiligt, der quer den Fünfer entlangspielt, doch gleich zwei Mitspieler verpassen die Hereingabe!

18. Guter Schuss von Elongo-Yombo! Der Angreifer hat 17 Meter vor dem Tor ein bisschen zu viel Platz, visiert mit links den linken Winkel an und schlenzt ihn nur Zentimeter am Ziel vorbei!

17. Ein wenig mehr Ruhe kommt ins Spiel. Bielefeld hat viel Ballbesitz, wohingegen Dortmund eher kontern möchte. Diese Umschaltmomente kann der DSC bislang aber gut unterbinden.

13. Mit einem Flugkopfball zum eigenen Torwart unterbindet Maximilian Großer den nächsten Angriff der Hausherren.

11. Merveille Biankadi Bielefeld Tooor für Arminia Bielefeld, 0:1 durch Merveille Biankadi

Die Arminen gehen in Führung! Der BVB kann eine Ecke nicht klären, weil zwei Dotmunder den Ball erst nach oben und dann zu kurz nach vorne klären. Aus dem Rückraum setzt Großer unter Bedrängnis zum Schuss an und den Aufsetzer kann Biankadi dann aus kürzester Distanz in die Maschen hämmern!

9. Also die Grätschen sind heute on point. Diesmal bügelt Louis Oppie einen Fehler von Großer aus und klärt zur Ecke. Diese rollt flach in die Mitte, sodass Aidonis entgegenlaufen kann, doch den Schuss übers Tor setzt!

8. Auf der anderen Seite wird Rodney Elongo-Yombo per Grätsche an einem ganz gefährlichen Konter gehindert. Sonst wäre er frei durch gewesen.

7. Erneut wird Klos geschickt, diesmal mit einem Flachpass, der vor dem Stürmer abgegrätscht wird. Dennoch erwischen die Gäste hier den besseren Start.

5. Im Zentrum lauert Klos auf die Flanke von Biankadi, doch die scharfe Hereingabe von rechts fliegt geradewegs in die Arme von Lotka.

3. Vorne links dribbelt Mizuta, schlägt mehrere Haken und holt letztlich eine Ecke heraus. Oppie schlägt diese vors Tor, im Zentrum köpfen die Dortmunder hinaus, ehe Lammert aus der zweiten Reihe rechts vorbeischießt.

1. Die Kugel rollt in Dortmund. Schwarz-Gelb stößt an und bleibt mit einem hohen Ball direkt mal an den in Rot gekleideten Bielefeldern hängen.

1. Spielbeginn

Die Stimmung auf der Roten Erde ist gut. Rund 3.000 Auswärtsfans sind angereist und singen, machen das Auswärts- zu einem Heimspiel. Die Fans der Arminia haben das Stadion voll im Griff. Es dauert nicht mehr lange!

Mit viel Erfahrung reist Sören Storks nach Dortmund. Der 44-jährige Bundesliga-Schiedsrichter erhält Unterstützung von den Linienassistenten Tobias Wittmann und Daniel Fleddermann.

Anfang Oktober trafen beide Teams zum Hinspiel aufeinander und es gab bereits einige Tore zu bestaunen. Marius Wörl brachte Bielefeld in Führung, ehe Rodney Elongo-Yombo mit einem Doppelpack das Spiel drehte. In der 69. Minute konnte Fabian Klos aber nochmal ausgleichen und damit den 2:2-Endstand besorgen.

Trotz der jüngsten Niederlage gegen Duisburg vertraut Jan Zimmermann derselben Startelf, die schon letzte Woche starten durfte. Bei der Arminia lief es vergangene Woche minimal besser. Dennoch rotiert Michél Kniat dreifach. Nassim Boujellab, Nicklas Shipnosli und Manuel Wintzheimer sitzen allesamt auf der Bank. Dafür beginnen Sam Schreck, Kaito Mizuta und Fabian Klos.

Praktisch das genaue Gegenteil gilt für die Arminia Bielefeld. Mit nur einem Sieg aus den letzten neun Spielen sind die Ostwestfalen bis auf den 16. Platz abgestürzt. Der Vorsprung auf Waldhof Mannheim beträgt inzwischen nur noch drei Punkte. Aber vielleicht kann der DSC Kraft daraus ziehen, dass zuletzt zumindest zwei Unentschieden geholt wurden, bei denen durchaus mehr drin war. Gegen Saarbrücken fiel der Ausgleich erst in der 94. Minute, gegen Verl vergaben die Arminen einen Elfmeter. Mit ein bisschen mehr Matchglück ist heute vielleicht also ein Sieg drin.

Vergangene Woche hat Borussia Dortmund II erst die zweite Niederlage des Jahres kassiert. Beim MSV Duisburg brauchte der BVB rund 75 Minuten, um ins Spiel zu kommen, was letzten Endes einfach zu viel war. Dennoch stehen die Borussen weiter hervorragend dar. Als Tabellenfünfter würden sie wahrscheinlich sogar auf die Aufstiegsränge schielen, wenn die Mannschaft denn aufsteigen könnte. Stattdessen geht es schlicht darum, die Saison so erfolgreich wie möglich abzuschließen und sich für weitere Aufgaben in der Zukunft zu empfehlen.