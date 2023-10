Bei den heutigen Gästen weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Die Ergebnisse der letzten Wochen gleichen einer Achterbahnfahrt. Erst in Ulm verloren, dann verdient gegen Spitzenreiter Dynamo Dresden gewonnen, um danach in der englischen Woche gegen Aufsteiger Unterhaching mit 0:4 unterzugehen. Doch das war noch nicht alles. Am letzten Wochenende setzte es zuhause eine 0:5-Packung gegen Verl. Das gellende Pfeifkonzert nach Spielende war vorprogrammiert. Somit rutscht das Team von Christoph Dabrowski langsam in Richtung Tabellenkeller. Aber das war noch nicht das Ende der Fahnenstange. Am Dienstag wurde nun auch noch Kapitän Felix Bastians überraschend rausgeworfen, welcher die Erwartungshaltung als Kapitän auf und neben dem Platz nicht mehr nachgekommen sei. „Wir werden nur erfolgreich sein, wenn Befindlichkeiten und Egoismen hintenangestellt werden […]“, so der Verein. Auch der Physiotherapeut wurde vorübergehend suspendiert. Es brodelt also ordentlich an der Hafenstraße.

Als diese beiden Team das letzte Mal im Februar 2023 aufeinandertrafen, stand der BVB II nach der 0:2-Niederlage nahe am Abstieg. Seitdem hat sich einiges getan bei den Schwarz-Gelben. Trainer Jan Zimmermann hat mittlerweile eine Mannschaft geformt, die in der 3. Liga mehr als nur wettbewerbsfähig ist. Seit bereits fünf Spielen ist sein Team unbesiegt. Da trüben auch kaum die beiden letzten Spiele, als jeweils Führungen am Ende nur zu einem 2:2 reichten. Wenn man so will, steht unter anderem der Deutsch-Grieche Antonios Papadopoulos sinnbildlich für diesen Aufschwung. Seitdem der 24-jährige wieder bei der Mannschaft ist, wurde kein Spiel mehr verloren. „Er ist zwar nicht der älteste Spieler bei uns, aber dennoch sehr erfahren“, so Trainer Zimmermann. „Er gibt der Mannschaft Physis und Präsenz auf dem Platz. Er stabilisiert das Team.“, so der Coach auf der Vereinshomepage. Papadopoulos steht natürlich heute wieder in der Startelf in der Innnenverteidigung neben Pudel. Zimmermann wechselt in seiner Anfangsformation zweimal: Guille Bueno und Elongo-Yombo ersetzen Bamba und Blank.