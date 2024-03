90. +6 Fazit:

Arminia Bielefeld und der SC Verl trennen sich mit einem 0:0-Unentschieden. Insgesamt hatte die Begegnung nur wenige Highlights zu bieten. Dennoch hätten beide Teams das Spiel durchaus für sich entscheiden könne. Im ersten Durchgang vergab Merveille Biankadi (15.) einen Foulelfmeter. Tom Baack (63.) setzte den Ball nach dem Seitenwechsel an den Pfosten. Für die Bielefelder schmilzt der Abstand nach dem Mannheimer Erfolg in Regensburg damit auf drei Punkte.

90. +6 Spielende

90. +5 War das die letzte Aktion? Louis Oppie schlägt erneut einen Freistoß aus dem linken Mittelfeld weit in den gegnerischen Sechzehner. Ein Verler Verteidiger köpft den Ball jedoch aus der Gefahrenzone.

90. +2 Louis Oppie bringt einen Freistoß aus dem Mittelfeld in den Strafraum. Den Ball fängt Luca Unbehaun jedoch vor Fabian Klos sicher ab.

90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

88. Eine Schlussoffensive kommt bisher nicht zustande. Verl hält den Ball in der Defensive in den eigenen Reihen. Die Gastgeber laufen den Gegner nur zaghaft an.

86. Niclas Nadj Verl Einwechslung bei SC Verl: Niclas Nadj

86. Nicolás Sessa Verl Auswechslung bei SC Verl: Nicolás Sessa

85. Fünf Minuten sind regulär noch auf der Uhr. Findet die Begegnung noch einen Sieger?

84. Yari Otto Verl Einwechslung bei SC Verl: Yari Otto

84. Marcel Benger Verl Auswechslung bei SC Verl: Marcel Benger

83. Dicke Chance! Eine Hereingabe vom rechten Flügel fällt am zweiten Pfosten herunter. Dort steht der eingewechselte Kaito Mizuta genau richtig, aber setzt den Ball mit seiner Direktabnahme etwa einen Meter am Tor vorbei.

79. Michél Kniat bringt noch einmal frisches Personal. Damit hat er all seine Wechseloptionen aufgebraucht.

78. Kaito Mizuta Bielefeld Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Kaito Mizuta

78. Merveille Biankadi Bielefeld Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Merveille Biankadi

78. Can Özkan Bielefeld Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Can Özkan

78. Christopher Lannert Bielefeld Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Christopher Lannert

75. Da hat nicht viel gefehlt! Lars Lokotsch bringt den Ball von links scharf vor das Arminia-Tor. Am zweiten Pfosten kommt Nicolás Sessa noch an die Kugel, aber es gelingt ihm nicht das Spielgerät auf den Kasten zu bringen.

72. Fabian Klos Bielefeld Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Fabian Klos

72. Manuel Wintzheimer Bielefeld Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Manuel Wintzheimer

70. Gute Chance! Arminie Bielefeld schaltet auf der rechten Seite schnell um. Mit einem Pass quer über den Platz wird Manuel Wintzheimer in halblinker Position eingesetzt. Er zieht in den Strafraum ein, aber scheitert aus spitzem Winkel an Luca Unbehaun.

64. Sam Schreck Bielefeld Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Sam Schreck

64. Marius Wörl Bielefeld Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Marius Wörl

64. Leandro Putaro Bielefeld Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Leandro Putaro

64. Nicklas Shipnoski Bielefeld Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Nicklas Shipnoski

63. Pfosten! Vin der rechten Strafraumkante bringt der eingewechselte Berkan Taz den Ball zu Tom Baack. Der trifft aus zwölf Metern halbrechter Position jedoch nur den rechten Pfosten. Das war die beste Chance des zweiten Durchgangs.

61. Berkan Taz Verl Einwechslung bei SC Verl: Berkan Taz

61. Maximilian Wolfram Verl Auswechslung bei SC Verl: Maximilian Wolfram

57. Merveille Biankadi hat ein Auge für Nassim Boujellab, den er in zentraler Position in eine gute Schussposition bringt. Der Abschluss aus 19 Metern ist zwar kraftvoll geschossen, aber geht geradewegs in die Arme von Luca Unbehaun.

53. Marcel Benger Verl Gelbe Karte für Marcel Benger (SC Verl)

Nach einem Foulspiel von Marcel Benger an Maël Corboz läuft die Begegnung zunächst weiter. Der Bielefelder Abschluss bringt jedoch nichts ein und Benger sieht nachträglich den gelben Karton.

50. Manuel Wintzheimer läuft frei auf den Verler Strafraum zu. Er wird jedoch wegen eines Offensivfouls gegen SC-Kapitän Torge Paetow zurückgepfiffen. Der Bielefelder hat sichtlich eine andere Meinung zur Situation als der Unparteiische.

48. Von der rechten Seite bringt Christopher Lannert den Ball im hohen Bogen in die Box. Unter Bedrängnis bekommt Nicklas Shipnoski die Kugel aber nicht platziert auf den Kasten. Luca Unbehaun schnappt sich den Ball.

46. Die Mannschaften sind zurück auf dem Rasen. Es gibt keine personellen Veränderungen. Weiter geht's!

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Die ersten 45 Minuten zwischen Arminia Bielefeld und dem SC Verl blieben torlos. Über weite Strecken war die Begegnung mit leichten Vorteilen für die Hausherren ausgeglichen. In der 15. Minute hatte Merveille Biankadi die große Chance für die Arminia-Führung auf dem Fuß. Doch sein Foulelfmeter wurde von Luca Unbehaun pariert. Viel mehr passierte im ersten Durchgang vor den Toren nicht, sodass für beide Mannschaften nach dem Seitenwechsel noch alles drin ist.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Nicolás Sessa bringt mit der letzten Aktion im ersten Durchgang einen Eckball vor das Bielefelder Tor. Nach einem harmlosen Abschluss von Lars Lokotsch schickt der Referee die Teams in die Kabine.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44. Merveille Biankadi Bielefeld Gelbe Karte für Merveille Biankadi (Arminia Bielefeld)

Merveille Biankadi kommt an der Seitenlinie gegen Torge Paetow reichlich zu spät. Er sieht die Gelbe Karte.

41. Aus zentraler Position schüttelt Tom Baack von der Sechzehnerlinie einen harten Schuss aus dem Fußgelenkt. Mit einer starken Flugeinlage pariert Jonas Kersken den Abschluss ins Toraus.

40. Louis Oppie probiert es mit einer Direktabnahme aus 30 Metern. Der Ball fliegt jedoch weit über das Verler Gehäuse hinweg.

38. Einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld von Merveille Biankadi faustet Luca Unbehaun aus dem Strafraum heraus. Der folgende Schussversuch von Christopher Lannert wird abgeblockt.

35. Zehn Minuten sind im ersten Durchgang noch auf der Uhr. Welche Mannschaft sorgt vor dem gegnerischen Tor nochmal für Gefahr?

32. So richtig Fahrt nimmt die Begegnung in diesen Minuten nicht auf. Es geht vor allem zwischen den beiden Strafräumen hin und her. Beide Teams überzeugen mit ihrer Zweikampfführung. Nennenswerte Torchancen bleiben daher Mangelware.

28. Merveille Biankadi bringt einen Eckball von der rechten Seite an die Fünfmeterraumgrenze. Für Maximilian Großer ist die Hereingabe aber etwas zu hoch. Der SC Verl klärt die Situation.

25. Der Ballbesitz und die Torschüsse sind nach den ersten 25 Minuten ausgeglichen. Die Bielefelder wirken in ihren Offensivaktionen aber zielstrebiger.

23. Von der linken Seite dribbelt Michel Stöcker in den Sechzehner. Er bleibt nach einigen Metern jedoch in zwei Verteidigern hängen.

20. Plötzlich taucht Bielefeld in Überzahl am gegnerischen Strafraum auf. Manuel Wintzheimer lässt sich jedoch nach links abdrängen. Seine Querpass-Versuch wird von Torge Paetow ins Toraus geblockt.

17. Insgesamt legt Arminia Bielefeld den besseren Start hin. Vom verschossenen Elfmeter zeigen sich die Gastgeber unbeeindruckt. Es geht weiter in Richtung Verler Tor.

15. Merveille Biankadi Bielefeld Elfmeter verschossen von Merveille Biankadi, Arminia Bielefeld

Gehalten! Manuel Wintzheimer hat zunächst den Ball in der Hand, aber übergibt die Kugel schließlich an Merveille Biankadi. Der scheitert mit seinem schwach platzierten Schuss in die linke Torecke an Luca Unbehaun.

14. Elfmteter für Arminia Bielefeld! Nassim Boujellab hechtet ebenso wie Nico Ochojski in der Box zum Ball. Dabei geht der Bielefelder zu Boden. Schiedsrichter Martin Petersen entscheidet auf Strafstoß.

13. Auf der anderen Seite hält Nicolás Sessa aus der zweiten Reihe einfach mal drauf. Mit einer schönen Flugeinlage lenkt Jonas Kersken den Ball aber über den Querbalken. Es gibt Eckstoß.

11. Drei Meter vor der Strafreumgrenze wird Nicklas Shipnoski von Merveille Biankadi in halblinker Position bedient. Mit dem strammen Flachschuss hat Luca Unbehaun aber keine Probleme.

8. Im linken Halbfeld holt Louis Oppie einen Freistoß für die Arminen heraus. Merveille Biankadi schlägt den Ball hoch in den SC-Sechzehner. Dort pflückt Luca Unbehaun das Spielgerät aber sicher aus der Luft.

5. Die Verantwortung für den fälligen Freistoß übernimmt Nicolás Sessa selbst. Er setzt das Leder jedoch geradewegs in die Mauer.

3. Nicklas Shipnoski hindert in halblinker Position Nicolás Sessa daran, in den Strafraum einzuziehen. Dabei foult er jedoch den Verler Spieler. Es gibt einen Freistoß aus aussichtsreicher Position für die Gäste.

1. Der Ball rollt im Ostwestfalen-Derby auf der Bielefelder Alm! Welches Team erwischt den besseren Start?

1. Spielbeginn

Der Februar war kein guter Monat für den Sportclub aus Verl. Die heutigen Gäste verloren alle vier Spiele. Zuletzt mit 0:1 im Heimspiel gegen den TSV 1860 München. Trainer Alexander Ende setzt trotz der erneuten Niederlage ebenfalls auf Konstanz. Seine erste Elf bleibt unverändert.

Am vergangenen Wochenende trennte sich die Elf von Michél Kniat mit einem 1:1 vom 1. FC Saarbrücken. Lange Zeit sah es nach einem Sieg für die Arminen aus, doch in der Nachspielzeit der Begegnung fiel doch noch der Ausgleich. Grundsätzlich dürfte der Trainer mit dem Auftreten seiner Mannschaft aber zufrieden gewesen sein. Ein Beleg dafür ist, dass er keine Veränderungen an seiner Startaufstellung vornimmt.

Die Hausherren (16.) liegen nur zwei Punkte vor den Abstiegsrängen, weil Waldhof Mannheim gestern überraschend mit 3:1 gegen Tabellenführer Jahn Regensburg gewann. Dementsprechend wichtig wären die heutigen drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Der SC Verl (14.) kann den Sieg jedoch ebenso gut gebrauchen, denn der Vorprung auf die Arminia beträgt nur sieben Zähler.