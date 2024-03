70. Barne Pernot Verl Einwechslung bei SC Verl: Barne Pernot

70. Torge Paetow Verl Auswechslung bei SC Verl: Torge Paetow

68. Ognjen Drakulic Ingolstadt Einwechslung bei FC Ingolstadt 04: Ognjen Drakulic

68. Sebastian Grønning Ingolstadt Auswechslung bei FC Ingolstadt 04: Sebastian Grønning

68. Max Dittgen Ingolstadt Einwechslung bei FC Ingolstadt 04: Max Dittgen

68. Benjamin Kanurić Ingolstadt Auswechslung bei FC Ingolstadt 04: Benjamin Kanurić

64. David Kopacz zieht von der rechten Seite nach innen und lässt aus 18 Metern einen strammen Schuss ab. Der fliegt aber geradewegs in die Arme von Luca Unbehaun.

62. Marcel Costly zieht an der rechten Strafraumgrenze stark an Nicolás Sessa vorbei. Seine Hereingabe wird jedoch bereits nach wenigen Metern abgeblockt.

61. Lars Lokotsch Verl Einwechslung bei SC Verl: Lars Lokotsch

61. Nico Ochojski Verl Auswechslung bei SC Verl: Nico Ochojski

60. Torge Paetow Verl Gelbe Karte für Torge Paetow (SC Verl)

Auf dem rechten Flügel foult der Verler Kapitän Bryang Kayo. Er sieht seine 5. Gelbe Karte in dieser Saison und wird nach der Länderspielpause in der Partie gegen den SV Sandhausen fehlen.

57. Bisher hat der zweite Durchgang nicht allzu viele Highlights zu bieten. Die Begegnung spielt sich in dieser Phase vor allem zwischen den beiden Strafräumen ab. Nennenswerte Torchancen kommen nicht zustande.

54. Nach einem weiten Einwurf von der rechten Seite in die Box geht es an der Strafraumgrenze hin und her. Schließlich wird der FC Ingolstadt aber wegen eines Offensivfouls zurückgepfiffen.

50. Aus dem rechten Halbfeld fliegt ein Freistoß in den Strafraum der Gastgeber. Marcel Benger kommt jedoch nicht entscheident an den Ball heran.

46. Ohne personelle Veränderungen startet der zweite Durchgang. Weiter geht`s!

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Nach den ersten 45 Minuten führt der SC Verl mit 1:0 beim FC Ingolstadt. Die Gäste erschwischten einen perfekten Start. Bereits in der 4. Minute erzielte Maximilian Wolfram das 1:0. Anschließend war die Begengung weitgehend ausgeglichen. Nicolás Sessa (28.) hatte die große Chance auf das 2:0. Auf der anderen Seite verpasste Jannik Mause (42.) wegen einer starken Parade von Luca Unbehaun den Ausgleich.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Maximilian Wolfram Verl Gelbe Karte für Maximilian Wolfram (SC Verl)

Maximilian Wolfram hält Bryang Kayo kräftig am Arm fest und wird dafür verwarnt.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44. Simon Lorenz Ingolstadt Gelbe Karte für Simon Lorenz (FC Ingolstadt 04)

Simon Lorenz erwischt Yari Otto mit seinem hohen Bein am Kopf. Der Verler muss behandelt werden und der Ingolstädter sieht die Gelbe Karte.

42. Da lag der Ausgleich in der Luft! Nach einem Eckball von der rechten Seite kommt Jannik Mause aus zehn Metern zum Flugkopfball. Luca Unbehaun verhindert mit einer schönen Flugeinlage das 1:1.

40. Fünf Minuten sind im ersten Durchgang noch auf der Uhr. Wird es vor einem der Tore nochmal gefährlich?

39. Aus der zweiten Reihe lässt Benjamin Kanurić einen Schuss ab. Der fliegt jedoch einige Meter über den Querbalken hinweg.

36. Nicolás Sessa werden von Moritz Seiffert beim Richtungswechsel die Beine weggezogen. Der Verler bekommt einen Freistoß. Seiffert hat Glück, dass er den gelben Karton nicht sieht.

33. David Kopacz treibt den Ball quer durch die gegnerische Hälfte. Beinahe am Strafraum angelangt wird er mit einem Tackling von Nicolás Sessa gestoppt. Für Schiedsrichter Konrad Oldhafer ist das aber nicht genug für ein Foulspiel.

28. Fast das 2:0! Nach einem fahrlässigen Ballverlust der Ingolstädter bedient Maximilian Wolfram in der linken Strafraumhälfte Nicolás Sessa. Der setzt das Leder haarscharf am langen Eck vorbei.

24. Niclas Nadj Verl Gelbe Karte für Niclas Nadj (SC Verl)

Für ein Foulspiel an Bryang Kayo sieht der Verler die Gelbe Karte.

20. Der FC Ingolstadt lässt den Ball durch die eigenen Reihen laufen. Nach vorne finden die Hausherren keine Lücke. So geht es bis zu Torhüter Marius Funk zurück in die eigene Hälfte.

17. Nach einer Hereingabe aus dem Mittelfeld verlängert Sebastian Grønning den Ball auf das Verler Tor. Dort ist Luca Unbehaun auf seinem Posten. Er packt sicher zu.

14. An der Strafraumgrenze wird Yari Otto in zentraler Position in Schussposition gebracht. Sein Abschluss geht jedoch einige Meter über das Ingolstädter Tor.

11. Torschütze Maximilian Wolfram kommt gegen Yannick Deichmann reichlich zu spät. Er entschuldigt sich sofort und kommt mit einer Ermahnung davon.

8. Jannik Mause wird links in den Verler Sechzehner geschickt. Zunächst legt er sich den Ball stark am Gegenspieler vorbei. Anschließend verliert er an der Grundlinie, aber das Duell gegen Torge Paetow.

5. Das war ein perfekter Start für den SC Verl in diese Begegnung. Wie reagiert der FC Ingolstadt auf den frühen Rückstand?

4. Maximilian Wolfram Verl Tooor für SC Verl, 0:1 durch Maximilian Wolfram

Drin ist das Ding! Mit einem steilen Pass in die Tiefe wird Maximilian Wolfram von Nicolás Sessa in Szene gesetzt. FCI-Verteidiger Simon Lorenz kommt nicht hinterher, sodass Wolfram freie Bahn hat. Den ersten Schuss kann Marius Funk noch parieren, doch der Nachschuss sitzt.

1. Der Ball rollt im Audi Sportpark in Ingolstadt! Welche Mannschaft erwischt den besseren Start?

1. Spielbeginn

Die Verler Bilanz ist identisch: Kein Sieg, drei Niederlagen und zwei Remis. An den vergangenen beiden Spieltagen holte der Sportclub gegen Arminia Bielefeld (0:0) und RW Essen (1:1) jeweils einen Punkt. Im Vergleich zur Vorwoche gibt es nur einen Wechsel: Für Lars Lokotsch steht Nico Ochojski in der ersten Elf.

Seit fünf Spieltagen sind die Gastgeber ohne einen Sieg. Drei Niederlagen und zwei Remis stehen auf dem Konto. Zuletzt gab es immerhin ein 1:1-Remis gegen den Aufstiegskandidaten aus Regensburg. Im Vergleich dazu gibt es drei Veränderungen in der Startaufstellung. Es starten Ryan Malone, Benjamin Kanurić und Sebastian Grønning für Mladen Cvjetinovic, Felix Keidel und Max Dittgen.

Die Hausherren stehen im gesicherten Mittelfeld auf dem 11. Platz. Zehn Punkte Vorsprung haben die Schanzer auf die Abstiegsränge. Bei den Gästen aus Ostwestfalen sind es vom 14. Rang nur sieben Punkte. Mit einem Sieg könnte die Mannschaft von Alexander Ende mit dem FC Ingolstadt gleichziehen.