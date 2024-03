32. Samuel Abifade SV Waldhof Tooor für Waldhof Mannheim, 1:0 durch Samuel Abifade



29. Eine präzise Flanke aus dem linken Halbfeld erreicht im Strafraum der Gäste Martin Kobylański, der vom rechten Rande des Fünfmeterraums direkt abzieht. Sein Volley zischt am langen Eck vorbei, allerdings war sofort die Fahne des Linienrichters oben.

27. Weiterhin ein unverändertes Bild: Keine Mannschaft traut sich offensiv etwas zu riskieren und kann sich im Mittelfeld nicht aus den Fängen des gegnerischen Pressings befreien. Die Bälle werden im eigenen Ballbesitz auf beiden Seiten lange in der Abwehrkette gehalten.

24. Antwerpen nimmt Julian Rieckmann in der 23. Spielminute vom Feld und sorgt damit für reichlich Verwirrung. Der Spieler aus dem defensiven Mittelfeld scheint nicht verletzt zu sein und ist bisher auch nicht negativ aufgefallen. Im Stadion bricht ein großes Pfeifkonzert aus.

22. Bielefeld nimmt das Tempo aus dem Spiel und schiebt sich den Ball nahe dem eigenen Strafraum durch die defensive Viererkette. Der Waldhof läuft weiterhin unermüdlich hoch an.

19. Viele Luftzweikämpfe fordern beide Teams im Kopfballspiel. Nach einer kurzen Kopfballstaffette landet der Ball auf der linken Seite beim flinken Mizuta, der an der Außenlinie von Klünter abgelaufen wird. Eine sehr ausgeglichene Anfangsphase fordert beiden Mannschaften einiges ab.

16. Das muss das 0:1 sein! Fabian Klos stürmt in der gegnerischen Hälfte von halb links zusammen mit Schreck auf den letzten Mannheimer Verteidiger zu. Im richtigen Moment schickt Klos Schreck auf der rechten Seite in den Strafraum, doch dieser verliert die Nerven und schiebt den Ball aus 13 Metern alleine vor Omer Hanin flach am unteren rechten Eck vorbei.

14. Auf der rechten Außenbahn wurd Jalen Hawkins freigespielt, der mit seinem Tempo in Richtung der Grundlinie sprintet. Seine Flanke aus schwieriger Position nahe der Eckfahne ist zu nah aufs Tor gezogen und wird von Kersken im Fünfmeterraum gefangen.

12. Der Waldhof fährt einen Konter durchs Zentrum über den agilen Martin Kobylański, der in der Schnittstelle Terrence Boyd anspielen will, aber im letzten Moment von Louis Oppie gefällt wird. Es gibt Freistoß im Mittelfeld, da war deutlich mehr drin.

9. Leichte Vorteile auf Seiten der Arminia zeigen sich durch vermehrte Fouls der Gastgeber. Ballaktionen am gegnerischen Sechzehner bleiben bislang aus und das Spiel ist, wie erwartet, von Kampf geprägt.

6. Der Ballbesitz wechselt in den Anfangsminuten fast im 10-Sekunden-Takt hin und her. Klare Spielzüge und ein ruhiger Spielaufbau sind bisher auf beiden Seiten nur selten zu erkennen. Sehr früh gehen die Bälle im Mittelfeld, respektive früh in der gegnerischen Hälfte durch Fehlpässe oder Dribblings verloren.

3. Die Arminia wirkt in den ersten drei Spielminuten ein wenig sicherer und erkämpft sich viele der zweiten Bälle. Die Gastgeber laufen die Gäste bis hin zum eigenen Strafraum sehr hoch an und wollen frühe Fehler erzwingen.

1. Das Leder rollt leicht verspätet! Die Gäste aus Bielefeld treten in ungewohnten roten Trikots gegen die Mannheimer im bekannten blau-schwarzen Dress an.

1. Spielbeginn

Schiedsrichter der heutigen Partie ist Wolfgang Haslberger. An den Seitenlinien assistieren ihm Tobias Endriß und Felix Grund. Anstoß im Carl-Benz-Stadion ist in knappen zehn Minuten.

Nach dem 2:2-Unentschieden bei Viktoria Köln tauscht Marco Antwerpen bei seinem Team auf zwei Positionen. Durch einen ungewohnten Wechsel auf der Torhüterposition steht Omer Hanin erstmal zwischen den Pfosten. Im offensiven Zentrum rückt Kobylanski für Goden in die Startelf. Gespielt wird ebenfalls im 4-2-3-1-System mit Winterneuzugang Boyd im Sturmzentrum.

Trainer Michael Kniat sieht bei den Gästen aus Bielefeld nach dem souveränen 0:2-Auswärtssieg in Dortmund keinen Grund für einen Wechsel in seiner Starformation und schickt die gleiche Elf aufs Feld. Im gewohnten 4-2-3-1-System startet Urgestein und Kapitän Fabian Klos im Sturmzentrum der Arminia.

Die Arminia aus Bielefeld ist an diesem Freitagabend zu Gast bei Waldhof Mannheim. Die Vorzeichen für die Partie stehen deutlich auf Abstiegskampf und versprechen eine Menge Spannung in dieser Begegnung. Bielefeld steht mit 33 Zählern aus 29 Partien auf dem 15. Rang und somit genau dort, wo die Gastgeber stehen wollen. Nämlich über dem Strich. Die Realität spricht aber eine andere Sprache und bedeutet für die Mannheimer aktuell Rang 17 und drei Zähler Rückstand auf den Halleschen FC, der dazu noch das bessere Torverhältnis verzeichnen kann. Für den Waldhof zählt heute nur ein Sieg, mit dem man die Arminia wieder zurück in den direkten Abstiegskampf ziehen könnte. Ein Sieg für die Gäste aus Bielefeld würde einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt bedeuten. Eine knifflige Lage für beide Teams vor Beginn des 30. Spieltags.