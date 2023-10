51. Nassim Boujellab Bielefeld Tooor für Arminia Bielefeld, 1:1 durch Nassim Boujellab

Das ist der hochverdiente Ausgleich! Klos macht einen tiefen Pass rechts im Strafraum clever fest und steckt dann ins Zentrum auf Boujellab durch. Der Mittelfeldspieler legt sich in halbrechter Position den Ball an Wagner vorbei und schließt im Anschluss aus sechs Metern trocken wie flach ins lange Eck ab.

49. ...und der wird nicht ungefährlich! Putaro bringt den Ball auf den zweiten Pfosten, wo aus spitzem Winkel Sarenren Bazee zum Kopfball kommt. Bartels steht aber gut und packt zu.

48. Per Lockl SV Waldhof Gelbe Karte für Per Lockl (Waldhof Mannheim)

Der Sechser kickt den Ball weg, als Bielefeld einen Freistoß ausführen will. Auch er wird völlig zurecht verwarnt. Es gibt Freistoß aus dem rechten Halbfeld...

47. Jalen Hawkins SV Waldhof Gelbe Karte für Jalen Hawkins (Waldhof Mannheim)

Der rechte Schienenspieler hält nach Ballverlust Boujellab fest und unterbindet einen Konter.

46. Weiter geht's! Ohne Wechsel geht es auf beiden Seiten in den zweiten Durchgang, Mannhein stößt an.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +5 Halbzeitfazit:

Mannheim führt in Bielefeld zur Pause mit 1:0! Der Waldhof präsentiert sich extrem effizient und nutzte eine Einladung von DSC-Keeper Keersken eiskalt zur Führung. Über weite Strecken des ersten Durchgang dominiert aber Bielefeld, das oft über die rechte Seite kommt, aber nur selten wirklich klare Abschlusspositionen kreiert. Die Arminia muss geduldig und weiterhin aktiv bleiben, um die drei Punkte im eigenen Stadion zu behalten.

45. +5 Ende 1. Halbzeit

45. +3 Lockl will mit einem langen Ball auf die rechte Seite verlagern, bleibt aber an Oppie hängen. Mannheim kommt nun schon seit Längerem nicht mehr geordnet vor das gegnerische Tor.

45. +1 Ein langer Ball in die Spitze von Lockl zwingt Kersken, das Tor zu verlassen. Er kann die Situation zwar bereinigen, eine sichere Figur macht er dabei aber nicht - er trifft den Ball nicht voll. Der junge Keeper wirkt verunsichert.

45. +1 Boujellab scheint sich nach einem Pressschlag am Knie wehgetan zu haben, nach einer kurzen Behandlungspause geht es für den Ex-Schalker weiter.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

43. Fridolin Wagner SV Waldhof Gelbe Karte für Fridolin Wagner (Waldhof Mannheim)

Nach einem Ballverlust begeht der Sechser ein taktisches Foul im Mittelfeld. Er muss am kommenden Wochenende zuschauen, es ist seine fünfte Gelbe.

43. Lannert wird nun wieder auffälliger. Von rechts findet er am ersten Pfosten Klos per Flanke, der aber keine Kontrolle über das Leder bekommt. Sein Kopfball geht aus acht Metern klar rechts vorbei.

41. Nach einem Ballgewinn nahe der Mittellinie hat nach einer Verlagerung Lannert viel Platz auf der rechten Seite, dessen Flanken gefährlich in Richtung Sarenren Bazee segelt. Vor ihm kommt aber Seegert an den Ball, er per Kopf entschärfen kann.

39. Die Arminia kommt nun wieder besser zwischen die gegnerischen Ketten! Schreck findet Boujellab, der aus 18 Metern zentraler Position viel Platz hat un abschließen darf. Sein Schuss ist aber zu zentral, sodass Bartels den Ball unter sich begraben kann. Das Heimteam ist nun wieder klar spielbestimmend und kommt zu guten Chancen.

37. Bielefeld klopft nun wieder an! Putaro erhält auf der rechten Außenbahn das Leder, zieht ins Zentrum und versucht es mit einem Flachschuss aus 20 Metern. Bartels macht sich aber lang und lenkt das Leder zur Ecke ab. Der Keeper kann die anschließende Ecke abfangen.

36. Aufreger im Bielefelder Strafraum! Boujellab verliert im Mittelfeld den Ball, dann steckt Waldhof blitzschnell in die Spitze zu Herrmann durch. Der will sich Ball an Kersken vorbeilegen und kommt dabei zu Fall. Der minimale Kontakt reicht aber nicht, um auf Strafstoß zu entscheiden.

34. Bielefeld hat nun wieder mehr Ballbesitz, holt sich mehr Sicherheit, ist aber im Übergangsspiel zu ungenau. Boujellabs Pass in Richtung Sarenren Bazee kommt nicht an.

31. Sarenren Bazee legt sich in der gegnerischen Hälfte den Ball am ersten Gegenspieler vorbei, am zweiten bleibt er dann aber hängen. Mannheim ist jetzt besser in den Zweikämpfen, hält den DSC weiter weg vom eigenen Tor.

29. Da ist der brandgefährliche Herrmann! Der Waldhöfer kommt auf der rechten Seite nahe der Grundlinie an den Ball, zieht ins Zentrum und schließt im Anschluss aus spitzem Winkel ab. Ein Schuss zischt gut einen Meter über das Tor von Kersken.

27. Bei der Arminia gibt es nun einen kleinen Bruch, aktuell bekommen sie kaum noch Druck auf das gegnerische Tor. Die Kombinationen sind zu kompliziert, das Passspiel zu ungenau.

25. Mannheim wagt sich nun erstmal geordnet nach vorne, Gouras kann sich aber im Dribbling gegen Großer nicht durchsetzen. Der Innenverteidiger stellt den Körper kein - es gibt Abstoß für die Arminia.

23. Bielfeld wirkt ein wenig geschockt, operiert jetzt mehr mit lagen Pässen. Kersken sucht Klos per Luftpost, findet den Angreifer aber nicht. Bartels kann den Ball problemlos aufnehmen.

20. Kelvin Arase SV Waldhof Tooor für Waldhof Mannheim, 0:1 durch Kelvin Arase

Die völlig überraschende Waldhof-Führung! Kersken spielt einen fatalen Fehlpass im Spielaufbau, sodass Hermann an den Ball kommt und auf Arase weiterleitet. Der Offensivspieler schließt aus 20 Metern ab, sein Schuss wird noch von Großer abgefälscht und fällt ins rechte Toreck. Was für ein haarsträubender Fehlpass von Kersken!

18. Jetzt findet Lannert mal Klos mit einer Flanke, die aber etwas in den Rücken des Angreifers kommt. Der Kopfball von Klos bekommt deshalb nicht genug Richung, sodass er am langen Eck vorbeitrudelt.

17. Viel geht bei der Arminia über die rechte Seite und Lannert, der aber erneut mit einer Flanke aus dem Halbfeld Klos nicht finden kann. Der Außenverteidiger muss noch an einer Präzision arbeiten.

15. Bielefeld macht jetzt wieder richtig Druck! Erst kann Klos einen Ball im Strafraum festmachen, wird dann aber bei seinem Abschluss geblockt. Sofort greift aber das Gegenpressing, sodass Schreck den Ball bekommt und ins den Lauf des freien Sarenren Bazee durchsteckt. Im allerhöchster Not kommt Bartels aus dem Tor geeilt und kann vor dem einschussbereiten Angreifer bereinigen.

12. Jetzt ist es Boujellab, der nach einem Flügelwechsel im linken Halbraum aus der Distanz abzieht. Der Schuss des Mittelfeldspielers rauscht klar über den Kasten.

10. Nun macht der DSC Druck aufs gegnerische Tor, dann kommt Schreck aus 20 Metern halblinker Position zum Schuss. Er trifft aber nur den auf dem Boden liegenden Putaro, der im Abseits ist.

9. Die Arminia lässt aktuell den Ball viel durch die eigenen Reihen laufen, im letzten Drittel wird es dann oft ungenau. Oppies langer Ball in Richtung Putaro landet im Niemandsland.

7. Fabian Klos Bielefeld Gelbe Karte für Fabian Klos (Arminia Bielefeld)

Der Arminia-Kapitän beschwert sich wegen eines Offensivfouls lautstark beim Schiedsrichter, der ihm früh Gelb zeigt. Klos muss sich nun zurückhalten.

6. Ein DSC-Freistoß aus dem linken Halbfeld von Lannert segelt ins Zentrum, wo es dann im Zentrum ein Offensivfoul gibt. Es bleibt aber dabei: Nur Bielefeld präsentiert sich bislang in der Offensive.

4. Nach einem Doppelpass mit Putaro kommt Lannert auf der rechten Seite zur Flanke, die aber ins Toraus segelt. Die Arminia zeigt zu Beginn, wer der Herr im Haus ist. Bislang ist das Heimteam klar besser.

2. Beinahe die frühe Führung der Arminia! Nach einem langen Ball setzt sich Klos klasse im Luftduell gegen Seegert durch und legt im Anschluss den Ball auf Boujellab ab. Dessen Steckpass auf Sarenren Bazee ist nicht ganz sauber, sodass dieser aus acht Metern halblinker Position unter höchstem Druck knapp am rechten Kreuzeck vorbeistochert.

1. Der Ball rollt! Schiedsrichter Florian Lechner hat die Partie freigegeben, der erste Ballbesitz gehört der Arminia.

1. Spielbeginn

Im Vergleich zum 2:2 gegen Dortmund II tauscht Arminias Trainer Kniat seine offensive Dreierreihe einmal komplett durch: Für Shipnoski, Wintzheimer und Yildirim dürfen heute Sarenren Bazee, Klos und Putaro stürmen. Zudem ersetzt in der Innenverteidigung Großer den Formschwankungen unterliegenden Belkahia. Mannheim-Coach Rehm vertraut seiner Elf, die auch in der vergangenen Woche auf dem Feld stand, einzig der Gelb-gesperrte Rieckmann fehlt in der Defensive, er wird von Riedel ersetzt.

Am vergangenen Wochenende gab es für den Waldhof ein 1:1-Unentschieden gegen Viktoria Köln, das sich zuletzt im Aufstiegsrennen festsetzen konnte. Lange Zeit führte Waldhof sogar durch den Treffer von Herrmann, kurz vor Schluss kam Köln aber noch zurück und erzielte den Ausgleich. Der Waldhof-Torschütze befindet sich aktuell in bestechender Form, sammelte in den letzten vier Spielen immerhin drei Torbeteiligungen. Auch Neuzugang Lockl entpuppt sich mehr und mehr als Glücksgriff, er zieht im Mittelfeld bei Mannheim die Fäden und leitet immer wieder Angriffe ein.

Fortschritte unter dem neuen Coach Michél Kniat sind aktuell bei der Arminia kaum zu erkennen. Aus den letzten drei Partien holte sie lediglich einen Zähler, kassierte dabei sogar satte elf Gegentreffer. Bielefeld muss also schleunigst die Abwehr in den Griff bekommen, zu oft schlägt das hohe Pressing fehl. Hoffnung macht Mittelfeldspieler Wörl, den Bielefeld von Hannover ausgeliehen hat und der zuletzt gegen Dortmund II eine starke Leistung ablieferte. Er besticht durch viele Balleroberungen und leitet zudem immer wieder Angriffe ein.

In knapp einer Stunde beginnt das Duell der Enttäuschten in dieser Drittligasaison. Vor zwei Saisons spielte der DSC noch in der Bundesliga, heute befindet er sich mit neun Punkten aus zehn Spielen auf einem Abstiegsplatz in Liga drei. Auch der Waldhof enttäuschte bislang und befindet sich mit nur drei Punkten mehr auf Platz 15 - beide Mannschaften dürften sich den Saisonstart wohl anders vorgestellt haben. Sie sind also beide in der Pflicht, heute etwas Zählbares mitzunehmen. Es dürfte also eine enge wie umkämpfte Partie werden.