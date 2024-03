45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Münster hat erneut etwas Platz im Konter. Batmaz schickt Lorenz auf dem linken Flügel. Die folgende Hereingabe des Münster-Kapitäns landet aber in den Armen von Männel.

45. +1 Der Ball befindet sich aktuell die meiste Zeit zwischen den beiden Strafräumen. Es gibt kaum Strafraumaktionen.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

42. Bei der folgenden Ecke kommt ein Münsteraner ziemlich frei zum Abschluss, er trifft den Ball aber nicht richtig. Die Kugel landet bei einem im Abseits stehenden Mitspieler. Es geht mit Freistoß für Aue weiter.

41. Münster hat nach einer Balleroberung im Mittelfeld etwas Platz. Grodowski bekommt auf dem rechten Flügel den Ball. Er spielt einen schönen Seitenwechsel auf Lorenz, der sich die Direktabnahme nicht zutraut. Stattdessen geht er zur Grundlinie und holt eine Ecke raus.

38. Seit dem erneuten Führungstreffer für Münster ist Aue nicht mehr gut im Spiel. Die Hausherren wirken etwas geschockt und müssen sich erstmal berappeln.

35. Lorenz bringt von links einen weiten Einwurf in den Strafraum. Der Ball wird geklärt, landet aber wieder bei Lorenz, der zur Grundlinie geht und in den Strafraum flankt. Seine Hereingabe landet am zweiten Pfosten bei Grodowski. Dessen Abschluss aus zwölf Metern wird geblockt.

33. Eine Flanke von der rechten Seite landet auf dem Kopf von Tashchy. Dessen Kopfball aus zehn Metern zentraler Position geht gut einen Meter rechts am Tor vorbei.

31. Joel Grodowski Pr. Münster Tooor für Preußen Münster, 1:2 durch Joel Grodowski

Münster schlägt direkt zurück! Deters erläuft 30 Meter halbrechts vom Tor den Ball. Er geht diagonal auf den Sechzehner zu und steckt dann perfekt durch für Grodowski. Der Stürmer fackelt nicht lange und schießt den Ball blitzsauber flach ins kurze Eck. Über den rechten Innenpfosten geht der Schuss ins Tor. Da hat Männel gar keine Chance. Ein toller Abschluss.

30. Ein schnell ausgeführter Freistoß aus dem Mittelfeld erreicht Batmaz rechts am Strafraum. Der Stürmer zieht direkt volley mit rechts ab. Der Ball rutscht ihm aber über den Schlappen und fliegt rechts am Tor vorbei.

29. Das Tor für Aue hatte sich nicht wirklich angedeutet. Es war ein relativ ereignisarmes Spiel. Jetzt ist alles wieder offen.

27. Erik Majetschak Aue Tooor für Erzgebirge Aue, 1:1 durch Erik Majetschak

Aue erzielt den Ausgleich! Stefaniak bringt eine Ecke von der linken Seite in den Strafraum. Sechs Meter vor dem Tor gewinnt Tashchy das Kopfballduell. Er bringt die Kugel aber nicht aufs Tor. Stattdessen landet der Ball auf dem rechten Fuß von Majetschak, der aus vier Metern freistehend abzieht. Keiner kann den wuchtigen Schuss stoppen.

27. Stefaniak bringt von der rechten Seite eine gute Flanke in den Strafraum. Meuer geht aus acht Metern mit dem Fuß zu dem kopfhohen Ball. Der Stürmer verfehlt.

25. Es ist ein Spiel auf Augenhöhe. Seit dem Führungstor für Münster gab es aber keine ernsthaften Torchancen mehr.

22. Aue kommt erneut durch zwei Hereingaben von der rechten Seite vor das Tor. Es entsteht aber keine Gefahr. Am Ende fängt Schulze Niehues den Ball ab.

19. Ein schöner Diagonalball erreicht Deters auf dem rechten Flügel. Der Münsteraner legt in den Lauf des hinterlaufenden ter Horst. Dessen Hereingabe kommt aber zu nah ans Tor und landet in den Armen von Männel.

16. Aue wird das erste Mal seit dem Gegentreffer gefährlich. Eine Flanke von der rechten Seite sorgt für Unruhe im Münster-Strafraum. Koulis klärt letztlich zur Ecke, die nichts einbringt.

14. Steffen Meuer Aue Einwechslung bei Erzgebirge Aue: Steffen Meuer

14. Omar Sijarić Aue Auswechslung bei Erzgebirge Aue: Omar Sijarić

12. Sijarić hat sich verletzt. Er muss behandelt werden und wird von den Ärzten vom Platz geführt. Eventuell ist es ein Muskelfaserriss.

9. Malik Batmaz Pr. Münster Tooor für Preußen Münster, 0:1 durch Malik Batmaz

Die Gäste gehen früh in Führung! Barylla spielt am eigenen Strafraum einen haarsträubenden Fehlpass in den Fuß von Lorenz. Der Müsteraner geht links in den Sechzehner und legt quer auf Batmaz, der aus fünf Metern nur noch einschieben muss. Das war ein Blackout von Barylla.

7. Die Gäste werden das erste Mal gefährlich! Grodowski bekommt links im Strafraum den Ball. Er macht einen Haken und zieht dann aus zwölf Metern flach mit links ab. Sein Schuss geht knapp am langen Pfosten vorbei.

4. Jetzt kommt auch Münster das erste Mal nach vorne und die Gäste haben direkt ziemlich viel Platz. Sie spielen es aber nicht gut aus. Es springt nur ein Einwurf heraus.

3. Die Gastgeber haben den ersten Abschluss des Spiels. Von links kommt eine Flanke in Richtung Elfmeterpunkt, die Stefaniak mit dem Kopf erwischt. Er trifft den Ball aber nicht sauber, sodass sein Kopfball ungefährlich über das Tor fliegt.

2. Aue legt offensiv los. Die Hausherren haben zunächst viel den Ball und belagern die Hälfte der Münsteraner.

1. Spielbeginn

Sascha Hildmann nimmt bei Münster nur einen Wechsel im Vergleich zum 3:1-Sieg gegen Duisburg vor. Hahn startet anstelle von Scherder in der Innenverteidigung.

Zum Personal: Pavel Dotchev nimmt bei Aue zwei Änderungen im Vergleich zum 0:0 gegen Regensburg vor. Jakob startet anstelle von Schädlich in der Linksverteidigung. Außerdem wird Seitz im linken Mittelfeld durch Sijarić ersetzt.

Aber: Münster ist noch formstärker unterwegs als die heutigen Gastgeber. Preußen hat im Jahr 2024 noch kein Spiel verloren. Die Mannschaft von Sascha Hildmann ist achtmal in Folge ungeschlagen. Die vergangenen drei Partien wurden allesamt gewonnen. Besonders die Offensive funktioniert bei Münster: Mit 47 hat die Mannschaft die zweitmeisten Tore in der 3. Liga geschossen und schon 14 Tore mehr auf dem Konto als Erzgebirge Aue.

Aue ist aktuell gut in Form. Die Sachsen haben seit fünf Spielen nicht mehr verloren. Vor zwei Wochen hat Erzgebirge sogar gegen den Tabellenzweiten aus Dresden gewonnen und in der vergangenen Woche gab es dann auch noch ein 0:0 gegen Spitzenreiter Regensburg. Aue muss sich also vor keinem Gegner verstecken.

Aue gegen Münster ist ein Verfolgerduell im Rennen um den Aufstieg. Münster ist mit 43 Punkten auf Platz sechs. Aue steht mit einem Punkt weniger auf Platz acht. Der SSV Ulm auf Platz drei hat 48 Punkte. Ein Sieg heute könnte eine der beiden Mannschaften also nah an den Relegationsplatz heranbringen.