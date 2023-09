81. Kaito Mizuta Bielefeld Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Kaito Mizuta

80. Marcel Gaus Saarbrücken Tooor für 1. FC Saarbrücken, 1:4 durch Marcel Gaus

Jetzt wird es bitter für Bielefeld! Eine Ecke von der rechten Seite rutscht auf den zweiten Pfosten durch. Dort kommt der starke Gaus und nimmt die Kugel direkt mit links. Der Schuss wird noch leicht abgefälscht und ist somit unhaltbar für Kersken.

78. Leben die Gastgeber doch noch? Saarbrücken bekommt einen Freistoß der Arminia nicht ordentlich geklärt - der eingewechselte Yildrim bekommt Albrechts im Strafraum den Ball, dreht sich blitzschnell um die eigene Achse und sucht sofort den Abschluss. Der Rechtsschuss geht knapp am kurzen Eck vorbei.

76. Christopher Lannert Bielefeld Gelbe Karte für Christopher Lannert (Arminia Bielefeld)

Lannert bringt Rabihic im Umschaltspiel zu Fall. Becher wertet das als taktisches Vergehen und zückt die nächste Gelbe Karte.

74. Das Team von Bernd Heemsoth hat die Partie hier weitestgehend unter Kontrolle. Von den Gastgebern kommt in dieser zweiten Hälfte in der Offensive zu wenig. Gleichzeitig ist die Arminia hinten zu nachlässig.

73. Bjarne Thoelke Saarbrücken Einwechslung bei 1. FC Saarbrücken: Bjarne Thoelke

73. Calogero Rizzuto Saarbrücken Auswechslung bei 1. FC Saarbrücken: Calogero Rizzuto

71. Bielefeld bekommt in dieser zweiten Hälfte bislang keinen Fuß auf den Platz. Dementsprechend ist die Führung für die Gäste auch hochverdient. Saarbrücken macht auch weiterhin den Eindruck, als hätten sie noch nicht genug. Das könnte noch ein ganz bitterer Abend für die Arminia werden.

69. Aygün Yildirim Bielefeld Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Aygün Yildirim

69. Noah Sarenren Bazee Bielefeld Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Noah Sarenren Bazee

68. Kai Brünker Saarbrücken Tooor für 1. FC Saarbrücken, 1:3 durch Kai Brünker

Kai Brünker macht den Deckel drauf! Saarbrücken kombiniert sich auf der linken Seite stark durch. Die Gastgeber schieben weit nach links, sodass auf der rechten Offensivseite mächtig Platz ist. Marcel Gaus spielt einen wunderschönen Pass in den Strafraum, wo Kai Brünker ganz cool bleibt und flach links unten abschließt.

67. Tim Civeja Saarbrücken Einwechslung bei 1. FC Saarbrücken: Tim Civeja

67. Richard Neudecker Saarbrücken Auswechslung bei 1. FC Saarbrücken: Richard Neudecker

67. Simon Stehle Saarbrücken Einwechslung bei 1. FC Saarbrücken: Simon Stehle

66. Das Team von Bernd Heemsoth ist der Entscheidung hier näher als die Gastgeber dem Ausgleich. Allerdings dürfen die vielen Räume, die sich für die Saarländer derzeit ergeben, auch nicht ungenutzt bleiben. Ansonsten braucht es wieder nur eine Aktion der Arminia und der Ausgleich ist wieder da.

63. Bielefeld wirkt hier aktuell nicht wirklich in der Lage, sich gegen die Angriffsbemühungen der Gäste aufzubäumen. Der zweite Durchgang geht bislang ganz klar an Saarbrücken. Außerdem nehmen die Unkonzentriertheiten in der Hintermannschaft der Arminia weiter zu.

60. Und beinahe fällt hier das dritte Ding für die Gäste! Lukas Boeder bekommt zentral vor dem Tor Mitte der gegnerischen Hälfte den Ball - und zieht aus gut und gerne 35 Metern einfach mal ab. Das hätte das Tor des Monats werden können, allerdings rauscht der stramme Rechtsschuss Zentimeter am linken Kreuzeck vorbei.

57. Michel Kniat reagiert und wechselt gleich dreimal. Die Arminia will nun versuchen, sich zurück in dieses Spiel zu kämpfen. Gerade mit Boujellab und Putaro kommen jetzt natürlich Elemente auf den Platz, die besonders die Offensive beleben sollen.

55. Nassim Boujellab Bielefeld Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Nassim Boujellab

55. Sam Schreck Bielefeld Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Sam Schreck

55. Louis Oppie Bielefeld Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Louis Oppie

55. Can Özkan Bielefeld Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Can Özkan

55. Leandro Putaro Bielefeld Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Leandro Putaro

55. Nicklas Shipnoski Bielefeld Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Nicklas Shipnoski

54. Bielefelds Abwehrarbeit lässt definitiv zu wünschen übrig. Wie auch schon beim ersten Gegentreffer agiert die Hintermannschaft der Gastgeber äußerst unglücklich und gibt dieses Spiel aus der Hand.

51. Luca Kerber Saarbrücken Tooor für 1. FC Saarbrücken, 1:2 durch Luca Kerber

Saarbrücken dreht das Spiel! Bielefeld bekommt eine Ecke der Gäste mehrmals hintereinander nicht vernünftig geklärt, sodass der Ball nach einer Flanke von rechts bei Julian Günther-Schmidt landet, der per Kopf an den Elfmeterpunkt zurücklegt. Dort steht Luca Kerber völlig frei und hämmert den Ball unhaltbar für Jonas Kersken unters Dach.

49. Beide Trainer verzichten auf personelle Veränderungen zur zweiten Hälfte. Die Zuschauer sind gespannt, ob der zweite Durchgang so weitergeht, wie der erste geendet hat. Gerade für die neutralen Betrachter wäre dies sicherlich von Vorteil.

46. Weiter gehts in Bielefeld! Markus Becher pfeift die zweite Halbzeit an!

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +4 Halbzeitfazit:

Jetzt heißt es erstmal durchschnaufen - zur Pause steht es zwischen Bielefeld und Saarbrücken 1:1! Nachdem die Arminia in den Anfangsminuten etwas mehr vom Spiel hatte, kam Saarbrücken durch Kerber Mitte der ersten Hälfte zur besten Chance des Spiels. Danach flachte die intensive Partie etwas ab, allerdings gab es kurz vor der Pause nochmal einen ordentlichen Endspurt. Den Gegentreffer durch Klos schüttelten die Gäste sofort ab und kam kurz darauf durch Neudecker wieder zum Ausgleich. In der zweiten Halbzeit wird das mit Sicherheit eine packende Begegnung bleiben!

45. +4 Ende 1. Halbzeit

45. +4 Die Gäste haben jetzt Blut geleckt und wollen noch vor der Pause auf den zweiten Treffer gehen. Bielefeld muss nun gehörig aufpassen, diese gute erste Halbzeit nicht noch komplett herzuschenken.

45. +1 Was für eine Schlussphase in dieser ersten Halbzeit. Vier Minuten gibt es noch zusätzlich obendrauf.

45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

42. Richard Neudecker Saarbrücken Tooor für 1. FC Saarbrücken, 1:1 durch Richard Neudecker

Und direkt die kalte Dusche auf der Gegenseite! Gaus köpft am Sechzehner auf Neudecker. Mizuto versucht zu klären, schlägt allerdings ein Luftloch. Danach steht der Saarbrückener Angreifer allein vor Kersken und behält die Nerven - Saarbrücken ist zurück!

41. Fabian Klos Bielefeld Tooor für Arminia Bielefeld, 1:0 durch Fabian Klos

Von wegen! Die Arminia geht noch vor der Pause in Führung! Und es ist endlich die Erlösung für Fabian Klos. Kaito Mizuta bekommt auf der linken Außenbahn keinen Druck und schlägt mit rechts eine klasse Flanke an den Elfmeterpunkt, wo Fabian Klos hochsteigt. Der Kopfball in die lange Ecke ist absolut unhaltbar.

40. Aktuell sieht es nicht danach aus, als würde sich hier vor der Pause noch etwas tun. Bielefeld ist zwar in der Offensive aktiver, allerdings stehen die Gäste weiterhin gut. Bielefeld hat in der Defensive zwar Probleme, aber das Team von Bernd Heemsoth weiß das noch nicht wirklich zu nutzen.

37. Die offensiven Mittel der Gäste beschränken sich bis hierhin meistens auf lange Bälle. Das ist zwar recht umkreativ, allerdings ist die Abstimmung der Verteidigung der Gastgeber nicht optimal, deswegen kommt es dadurch trotzdem hin und wieder zu gefährlichen Ansätzen.

34. Aber die Arminia ist da. Die Mannschaft von Michel Kniat hat auch gerade in diesen letzen Minuten deutlich mehr Spielanteile und setzt sich in der Hälfte der Gäste fest. Die Heimfans in der Schüco-Arena können bislang zufrieden mit ihrer Mannschaft sein.

31. Nicklas Shipnoski Bielefeld Gelbe Karte für Nicklas Shipnoski (Arminia Bielefeld)

Shipnoski verpasst eine Flanke mit dem Kopf, berührt den Ball aber mit der Hand. Michael Becher zeigt die Gelbe Karte, da ihm der Arm wohl zu weit vom Körper abgespreizt war - mit Sicherheit eine harte Entscheidung.

31. Gohlke legt nach einer Ecke von der rechten Seite per Kopf an den Elfmeterpunkt zu Mizuta zurück. Der Angreifer hat aus etwa 12 Metern in zentraler Position ziemlich viel Platz, erwischt den Ball mit seiner Direktabnahme aber nicht voll. Die Kugel fliegt in den Oberrang.

28. Nach einem Angriff über rechts landet ein Abpraller am rechten Strafraumeck bei Sam Schreck, der ansatzlos abzieht. Der Abschluss Richtung kurze Ecke hat zwar ordentlich Dampf, ist allerdings zu unplatziert, um für ernsthafte Gefahr zu sorgen - Tim Paterok kann zur Ecke klären, die Saarbrücken im Anschluss wegverteidigt.

26. Aber Bielefeld schüttelt sich nur kurz und kommt im Anschluss wieder raus aus der eigenen Hälfte. Bis auf diese Chance von Kerber hat das Team von Michel Kniat auch sehr wenig zugelassen und viele Räume gut verdichtet. Jetzt dürfen sie sich nur nicht aus dem Konzept bringen lassen.

23. Und dann auf eimal die Riesenchance für Kerber! Nach tollem Zuspiel von Rabihic legt Günther-Schmidt an der Grundlinie perfekt an den Elfmeterpunkt zurück. Dort kommt Kerber eingelaufen und wird sträflich freigelassen. Sein Rechtsschuss geht allerdings flach links am Tor von Keksen vorbei. Den muss er zumindest aufs Tor bringen!

21. Saarbrücken kann sich jetzt zum ersten Mal wirklich in der Hälfte der Bielefelder festsetzen. Konkrete Torgefahr springt dabei aber noch nicht heraus. Gerade die Standards der Gäste sind bis hierhin noch ausbaufähig.

18. Den fälligen Freistoß am Mittelkreis übernimmt Christopher Lannert und schlägt den Ball in den Strafraum. Der mit nach vorne gekommene Gerrit Gohlke, verlängert die Kugel gefährlich per Hinterkopf, allerdings ist der Kopfball zu zentral.

17. Richard Neudecker Saarbrücken Gelbe Karte für Richard Neudecker (1. FC Saarbrücken)

Neudecker hat im Mittelfeld im Duell mit Shipnoski das Bein zu hoch und trifft den Bielefelder Angreifer sogar leicht am Kopf. Dafür gibt es zu Recht die erste Gelbe Karte in dieser Parie.

15. Nach einem Foul an Mizuta etwa 25 Meter in halblinker Position vor dem Tor gibt es Freistoß für Bielefeld. Shipnoski schnappt sich den Ball und versucht es direkt - aber der Freistoß kommt nicht mit genug Zug über die Mauer, somit kann Paterok sicher zupacken.

14. Ansonsten ist das eine recht chancenarme Anfangsviertelstunde in der Schüco-Arena. Bielefeld erarbeitet sich etwas mehr Räume in der gegnerischen Hälfte, dringt aber noch nicht in die entscheidenden Zonen durch. Saarbrücken lässt sich momentan etwas fallen und hofft auf Umschaltmomente.

11. Die erste halbwegs gefährliche Abschlussaktion dieses Spiels verzeichnet die Arminia. Eine Flanke von Noah Sarenren Bazee auf der rechten Seite wird lang und länger und muss am Ende von Tim Paterok zur Ecke geklärt werden, die aber im Anschluss nichts einbringt.

9. Die Intensität dieser Partie ist bereits in diesen Anfangsminuten spürbar. Viele harte Zweikämpfe im Mittelfeld, einige davon auch ahndungswürdig. Da muss Schiedsrichter Michael Bacher aufpassen, nicht allzu viel durchlaufen zu lassen.

6. Die Gäste lassen sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und ziehen ihr gewohntes Passspiel auf. Das Team von Bernd Heemsoth hält den Ball in den eigenen Reihen und kann sich auch oft bis ins letzte Drittel kombinieren.

3. Bielefeld geht in diesen Anfangsminuten schon recht energisch zu Werke und läuft die Gäste bereits in der eigenen Hälfte an. Die Mannschaft von Michel Kniat hat sich hier wohl etwas vorgenommen.

1. Der Ball rollt in der Schüco-Arena! Die Zuschauer freuen sich auf das Duell zwischen Arminia Bielefeld und dem 1.FC Saarbrücken!

1. Spielbeginn

Geleitet wird die heutige Partie von Schiedsrichter Michael Bacher. An den Seitenlinien wird er von Fynn Kohn und Jan Neitzel-Petersen assistiert.

Die Gäste hingegen treten im Vergleich zum Unentschieden gegen Waldhof Mannheim vor einer Woche leicht verändert auf. An der grundlegenden Ausrichtung des 3-5-2-Systems ändert Bernd Heemsoth nichts, allerdings tauscht er auf zwei Positionen im Mittelfeld. Patrick Sontheimer steht heute nicht im Kader, für ihn rückt Richard Neudecker in die Startformation. Tim Civeja muss heute zunächst auf der Bank Platz nehmen, für ihn beginnt Julian Günther-Schmidt.

Michel Kniat hat vollstes Vertrauen in seine Mannschaft und nimmt daher im Vergleich zum Auswärtssieg bei Unterhaching keinerlei personelle Veränderungen vor. Auch was das 4-3-3-System betrifft, bleibt die Arminia sich treu. Leandro Putaro, der Matchwinner letzte Woche, wird heute nicht mit einem Startelfeinsatz belohnt. Die Offensive rund um den in dieser Spielzeit immer noch torlosen Fabian Klos bleibt unverändert. Wird es heute etwas mit dem zweiten Sieg in Folge? Damit könnte Bielefeld in der Tabelle an Saarbrücken vorbeiziehen.

Der in dieser Saison bislang kriselnden Arminia gelang letzte Woche ein echter Befreiungsschlag. Durch den Lucky Punch kurz vor Abpfiff gewann das Team von Michel Kniat mit 2:1 bei der Spielvereinigung Unterhaching, die bis dahin noch kein Spiel verloren hatte. Mit diesem Sieg konnte die Arminia die Abstiegsränge verlassen und steht aktuell auf dem 13. Tabellenplatz. Die Gäste aus dem Saarland hingegen haben zwei Punkte mehr auf dem Konto und rangieren aktuell auf Platz sieben der Tabelle. Allerdings ist der Motor des Teams von Bernd Heemsoth nach einem starken Saisonstart etwas ins Stocken geraten - die beiden letzten Spiele gegen Unterhaching und Mannheim endeten etwas enttäuschend Remis. Die Aufgabe heute bei der wieder erwachten Arminia aus Bielefeld wird sicherlich kein Spaziergang für die Saarländer.