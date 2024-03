12. Eine Ecke von der linken Seite bringt die erste Torannäherung für die Gäste. Der scharf getretene Standard wird in den Rückraum geklärt, wo Tim Maciejewski es aus etwa 22 Metern probiert. Allerdings hat der Abschluss zu wenig Tempo und ist keine Gefahr für Keeper Luca Unbehaun.

9. Der folgende Freistoß wird von Schiedsrichter Winter direkt nach der Ausführung abgepfiffen, weil es im Strafraum eine kleine Rangelei gab. Die Partie wird mit Freistoß Sandhausen fortgesetzt.

9. Lion Schuster Sandhausen Gelbe Karte für Lion Schuster (SV Sandhausen)

Schuster grätscht sehr ungestüm Wolfram um und sieht zurecht die Verwarnung.

6. Beide Mannschaften spielen in eigenem Ballbesitz ruhig in der Defensive durch die Kette und verzichten bislang auf lange Bälle oder Steckpässe in die Tiefe.

3. Die Gäste sind in den Frühphase des Spiels aktiver nach vorne, allerdings sind auf beiden Seiten noch keine Abschlüsse zu verzeichnen.

1. Das Spiel läuft! Sandhausen startet im ungewohnten grünen Dress gegen die Gastgeber in schwarz-weißen Trikots.

1. Spielbeginn

Geleitet wird die Partie vom Unparteiischen Nicolas Winter. An den Seitenlinien assistieren ihm Roman Potemkin und Christopher Knauer. In knappen zehn Minuten beginnt die Partie in der Sportclub-Arena.

Auf Seiten der Gäste wechselt Jens Keller auf gleich vier Positionen durch. In der Startelf laufen Ben Balla, Geschwill, Maciejewski und Greil für Girdvainis, Mühling, El-Zein und Ehlich auf.

Alexander Ende tauscht beim SC Verl im Vergleich zur Partie gegen Ingolstadt auf drei Positionen. In der Innenverteidigung kommen Pernot und Mikic anstelle von Gruber und Paetow zum Zug. In der Offensive startet Lokotsch neben Ochojski in der Doppelspitze, für ihn muss Nicolás Sessa passen.

Am heutigen Ostersonntag gastiert der SV Sandhausen beim SC Verl. Die Sandhäuser stehen mit 48 Zählern auf dem fünften Rang und können mit einem Sieg sogar nochmal auf den Relegationsplatz drei, den aktuell Münster mit 55 Punkten belegt, schielen. Verl steht mit 41 Zählern neun Punkte vor den Abstiegsrängen und könnte heute mit einem Sieg einen Riesenschritt zum Klassenerhalt machen. Aktuell belegt das Team von Alexander Ende den 13. Rang.