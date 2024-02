52. Münster ist jetzt sichtbar überlegen und drückt auf den zweiten eigenen Treffer um die Führung zu unterstreichen. Immer wieder ist es Lorenz, dessen Einwürfe in der Nähe des Sechzehners bisher aber weiter kein Mittel sind, um die Abwehr der Zebras aus den Fugen zu heben.

49. Wie geht Duisburg nun mit diesem frühen Gegentor um? Sämtliche Pläne, die in der Kabine im Defensivverbund erarbeitet worden sein durften wurden nach knappen 30 Sekunden bereits über den Haufen geworfen.

46. Yassine Bouchama Pr. Münster Tooor für Preußen Münster, 1:0 durch Yassine Bouchama

Die frühe Führung in Halbzeit Zwei! Über die rechte Seite setzt sich Jano ter Horst ab und kann kurz vor dem Strafraum den Ball in die Mitte bringen. Der eingewechselte Bouchama steht goldrichtig und spitzelt den Ball mit dem linken Fuß aus 5 Metern in Richtung Tor. Sein erster Versuch wird geblockt, fällt dem Deutsch-Marrokaner aber genau vor die Füße. Genau 26 Sekunden nach seiner Einwechslung erzielt Yassine Bouchama die Führung.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Eine rasante Begegnung geht torlos in die Katakomben. Nach einer nervenaufreibenden Anfangsphase in der vor Allem die Duisburger für Furore sorgten und durch die frühe Chance von Ginczek aus Minute 2 hätten führen müssen kippte die Partie Stück für Stück. Ein optisches Übergewicht des SC Preußen Münster mündete im Platzverweis für Bitter in Minute 26. Seit diesem Platzverweis wurde die Begegnung aber wieder offener und beide Teams zeigten sich des Öfteren in der Hälfte des Gegners. Ein Führungstreffer lag auf der einen, als auch auf der anderen Seite zwischendurch in der Luft, jedoch blieben die wirklich zwingenden Torraumszenen aus. Wie lange Duisburg mit zehn Mann gegen das Anrennen der Hausherren standhalten kann, wird sich in Durchgang Zwei zeigen.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Thorben Deters Pr. Münster Gelbe Karte für Thorben Deters (Preußen Münster)

Lorenz und Mrowca spielen einen kurzen Eckball sehr schlecht aus und verlieren den Ball an der Strafraumkante an den MSV, der mit drei Angreifern in Richtung der gegnerischen Hälfte stürmt. Thorben Deters reißt kurz vor der Mittellinie Niklas Kölle um und unterbindet den Angriff.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44. Kurz vor der Pause hat sich Preußen Münster in der Hälfte der Gäste festgesetzt. Flanke nach Flanke fliegt in den Strafraum der Zebras. Allerdings weiterhin ohne eine zwingenden Torabschluss zur Folge zu haben.

43. Sebastian Mrowca Pr. Münster Gelbe Karte für Sebastian Mrowca (Preußen Münster)

Mrowca kommt in der gegnerischen Hälfte zum zweiten Mal zu spät gegen Michelbrink und sieht zurecht die Gelbe Karte.

41. Die Partie ist unterbrochen, weil Gäste-Stürmer Alexander Esswein am Boden liegt. Nach einer kurzen Behandlungspause verlässt der schnelle Angreifer mit den Betreuern den Platz und darf kurz darauf wieder in die Partie zurückkehren.

38. Ein Pressschlag von Santiago Castaneda im Strafraum mit Schad gibt Eckball für die Hausherren. Die Gäste sind außer sich und wollen einen klaren Abstoß gesehen haben. Dieser wäre auch die richtige Folge gewesen, der Münsteraner war zuletzt am Ball.

35. Die Gäste gewinnen einen Großteil der zweiten Bälle und probieren es abermals per hohem Ball von der rechten Seite den wuchtigen Daniel Ginczek im Zentrum zu finden. Niko Koulis lässt dem bulligen Stürmer bisher aber im Luftzweikampf keine Chance und klärt per Kopf aus der Gefahrenzone.

32. Die Zebras lassen sich nach aktuellem Stand nicht von der Unterzahl beeinflussen und zirkulieren den Ball durch die eigenen Reihen. Preußen Münster wird in Folge dessen aber wohl mehr Räume erhalten in der Restspielzeit dieser Begegnung.

29. Thomas Pledl schlägt einen Eckball in den Rückraum, wo Esswein es an der Strafraumecke per Volley probiert. Sein Versuch wird am Fünfmeterraum geblockt und von Münster aus dem Sechzehner befördert. Wie geht der MSV jetzt mit dieser frühen Unterzahl um?

26. Joshua Bitter Duisburg Rote Karte für Joshua Bitter (MSV Duisburg)

Platzverweis für die Gäste! Ein langer Schlag aus der Hinterreihe von Lorenz wird per Hacke von Batmaz in den Lauf von Grodowski verlängert. Dieser ist kurz vor Ritter am Ball und wird vom letzten Mann Bitter hart abgeräumt. Schiedsrichter Kampka wertet dies zurecht als Notbremse und zückt sofort glatt Rot!

24. Duisburg spielt sich das Spielgerät sehr ruhig in der eigenen Hälfte zu. Kurz nach dem Überqueren der Mittellinie hat Jonas Michelbrink im Zentrum Probleme bei der Ballverarbeitung, weshalb der Ball wieder in den Reihen der Hausherren landet.

21. Münster probiert es immer wieder über weite Einwürfe gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen. Bislang lässt sich die Hintermannschaft der Zebras sich noch nichts zu Schulden kommen.

19. Jonas Michelbrink Duisburg Gelbe Karte für Jonas Michelbrink (MSV Duisburg)

Michelbrink kommt mit seiner Grätsche im Mittelkreis gegen Deters deutlich zu spät und sieht zurecht die Verwarnung.

18. Die Begegnung hat sich nach einer rasanten Anfangsphase beruhigt. Beide Teams lassen sich jetzt mehr und mehr fallen und gehen in der Offensive nicht mehr mit dem selben Elan ins Pressing.

15. Die Gäste schalten sich wieder einmal ins Spiel ein. Ein weiterer langer Ball in die Spitze in Richtung Esswein findet den Angreifer mit der Nummer 40, der aber genau wie Deters kurz zuvor in der verbotenen Zone steht. Dr. Robert Kampka entscheidet zurecht auf Abseits.

12. Plötzlich liegt die Kugel im Netz! Nach einem schönen Spielzug über die rechte Angriffsseite schaltet sich Grodowski im Zentrum ein und steckt den Ball in den Sechzehner zum freistehenden Thorben Deters. Dieser dreht sich um die eigene Achse und setzt den Ball aus halblinker Position im Strafraum unbedrängt ins rechte Eck. Sofort ist die Fahne oben, Deters stand klar im Abseits!

10. Die Hausherren haben das Spiel jetzt an sich gerissen und lassen Duisburg kaum noch Platz um ihr Spiel aufzuziehen. Grodowksi erzwingt über die rechte Seite einen Eckball, der aber keine Gefahr einbringt und in Richtung Mittellinie aus dem Strafraum geklärt wird.

7. Der Eckball wird zuerst geklärt, landet direkt danach aber wieder in den Füßen von Spezialist Marc Lorenz. Dessen Flankenschlag findet in der Mitte einen Abnehmer, dessen Kopfball allerdings kein Problem für Vincent Müller im Kasten des MSV darstellt.

5. Die Gastgeber haben sich nach diesem schwungvollen Beginn der Gäste gefangen und lassen den Ball in den eigenen Reihen laufen. Ein erster Eckball von links springt dabei raus.

2. Sofort die Riesenchance für den MSV! Ein langer Schlag aus der eigenen Hälfte rutscht auf der rechten Angriffsseite durch zu Alexander Esswein, der sich behauptet und von der rechten Seite in den Strafraum eindringt. Sein Querpass in den Fünfmeterraum findet Daniel Ginczek, dem vor dem leeren Gehäuse der Ball verspringt. Das muss die Führung sein!

1. Spielbeginn

Das Leder rollt! Duisburg spielt in den gewohnten blau-weiß gestreiften Trikots gegen Münster in grünen Trikots.

Geleitet wird die Begegnung von Dr. Robert Kampka. An den Seitenlinien assistieren ihm Marcel Gasteier und Luca Marx.

Nach zwei Auswärtssiegen in den letzten zehn Tagen sieht Preußen-Trainer Sascha Hildmann wenig Grund zur Veränderung und schickt dieselbe Startelf der vergangenen beiden Spiele aufs Feld. Im gewohnten 4-4-2-System soll die Duisburger Defensive geknackt werden und der Sprung auf Rang vier gelingen.

Nach zuletzt zwei Siegen sieht der Gäste-Coach Boris Schommers keinen Grund zu einer großen Veränderung seiner ersten Elf. Lediglich Castaneda kehrt nach seiner Sperre wieder zurück und spielt anstelle von Zenga im zentralen Mittelfeld. Im defensiven 5-2-1-2-System starten in der Spitze die beiden ehemaligen Bundesliga-Stürmer Esswein und Ginczek.

Der SC Preußen Münster empfängt in der Partie am heutigen Freitagabend den MSV Duisburg. Obwohl es zuerst nicht so erscheint, bringt das Aufeinandertreffen einiges an Brisanz mit sich. Die Hausherren befinden sich mit 40 Punkten derzeit im gesicherten Mittelfeld auf Platz acht, können aber mit einem Sieg sogar bis auf Rang 4 vorrücken. Die Gäste reisen mit lediglich 23 Zählern und Rang 18 im Gepäck nach Münster. Allerdings könnte ein Dreier heute den MSV über den Strich bis auf Rang 16 vor den Halleschen FC befördern. Somit dürfte in dieser Partie von beiden Mannschaften einiges an Spannung geboten werden.