Gelbe Karte für Santiago Castaneda (MSV Duisburg) Die Arminia will über Biankadi durch das Zentrum kontern. Castaneda hält ihn schon an der Mittellinie fest, doch der Bielefelder kann sich noch einmal befreien. Dann holt der Duisburger Biankadi aber von den Beinen und sieht für das taktische Foulspiel den gelben Karton.

Nach dem flotten Beginn ist das Spiel nun ein wenig verflacht. Bielefeld hat weiter mehr vom Spiel, kommt aber nicht mehr ganz so gefährlich vors Tor wie noch in den Anfangsminuten. Duisburg setzt auf die Abwehrarbeit und lauert auf Konter.

Und wieder die Meidericher! Engin bekommt nach einem Querpass von der linken Seite rechts im Sechzehner an den Ball. Er trifft die Kugel mit rechts aber in leichter Rücklage und jagt den leicht abgefälschten Ball klar über die Querlatte. Der anschließende Eckball bringt keine Gefahr.

Viel geht bei der Arminia in der Anfangsphase über die rechte Seite. Diesmal ist ein Spitzpass auf Klos an die Strafraumgrenze aber zu lang.

6.

Die Duisburger laufen von Beginn an früh das Aufbauspiel der Gastgeber an und erzwingen so im Mittelfeld immer wieder den Ball. Die Arminia hat in den ersten Minuten dennoch mehr vom Spiel, kommt aber gegen die eng gestaffelte Abwehr zuletzt nicht mehr so gut zum Abschluss.