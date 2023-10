36. Mathias Fetsch U'haching Tooor für SpVgg Unterhaching, 2:1 durch Mathias Fetsch



33. Paul-Philipp Besong Dortmund II Tooor für Borussia Dortmund II, 2:0 durch Paul-Philipp Besong

Die sind so kalt! Wie gesagt - man muss immer auf der Hut sein bei diesen flinken Dortmundern. Über den agilen Pohlmann geht es durch das Zentrum schnell nach vorne. Er legt nach links zu Besong, der im Tempo bleibt, einmal nach rechts aufzieht und dann aus ungefähr 15 Metern und halbrechter Position abschließt. Bei diesem präzisen und scharfen halbhohen Abschluss in die linke Torwartecke hat Vollath nur das Nachsehen.

32. Die nächste gute Flanke von der linken Seite. Auf Höhe des zweiten Pfostens setzt sich Hobsch im Luftzweikampf durch und köpft das Leder an die Latte. Allerdings ertönt ein Pfiff, der Unparteiische hat ein Foul des Angreifers gesehen.

31. Kurz nach der Verwarnung hat Skarlatidis links vom Sechzehner auf einmal viel Platz und gibt mit links scharf an den Fünfer. Dort kann Papadopoulos den Abschluss von Fetsch noch gerade so zur Ecke lenken.

30. Manuel Stiefler U'haching Gelbe Karte für Manuel Stiefler (SpVgg Unterhaching)

Stiefler geht 15 Meter in der gegnerischen Hälfte halblinks aus Verteidigersicht zu heftig in einen Ball, den ihm der Dortmunder vor der Nase wegschnappt. Hartes Einsteigen und dazu taktisch, die Gelbe geht in Ordnung.

27. Mit beachtlicher Lautstärke hallt es "Borussia Dortmund" durch das Stadion Rote Erde. Was für eine Unterstützung, die die Anhängerschaft in dieser Saison in organisierter Form allerdings nur ausgewählt beisteuern kann.

25. Nachdem sich die Zimmermann-Elf nach dem 1:0 eine kleine Auszeit von etwas mehr als zehn Minuten nahm, wurde sie in den letzten Minuten wieder aktiver. Ganz so viel Spielkontrolle will man dem Aufsteiger doch nicht geben. Dieser hält weiterhin am Angriffspressing fest.

23. Im Anschluss dieser bringt Hettwer von der rechten Seite die nächste scharfe Flanke in die Mitte. Sobald die Borussen am Strafraum angekommen sind, wird es gefährlich. Diesmal bekommt es der Gast geklärt, muss bei diesem disziplinierten taktischen Vorgehen konstant wachsam sein.

21. Bis sie es dann im nächsten Angriff mal wieder richtig schön spielen. Am Ende einer schönen Kombination bringt der auffällige Guille Bueno links vom Strafraum eine Flanke auf den kurzen Pfosten. Azhils guten Kopfball lenkt Schifferl gerade noch so zur Ecke.

20. Von den Hausherren kommt offensiv mittlerweile nicht mehr wirklich was, die Spielvereinigung ist gut drin im Spiel.

18. Nun meldet sich Schwarz-Gelb mal wieder zu Wort. Vor dem linken Sechzehnereck täuscht Linksverteidiger Guille Bueno einen Abschluss mit links an und zieht dann nach innen auf. Mit seinem schwächeren Rechten nimmt er das rechte Kreuzeck ins Visier, verzieht aber leicht und der Ball rauscht knapp über bzw. neben dem Tor vorbei ins Aus.

16. Auf der anderen Seite finden die Vorstädter nun in ihren offensiven Rhythmus. Die Angriffe werden strukturierter und zwingender. Krattenmacher kommt nach einer Flanke von der linken Seite hinten im Strafraum im zweiten Anlauf zum Abschluss, auch dieser ist aber viel zu schwach und leichte Beute für den Torwart.

15. Dortmund hatte sich für den Freistoß zwar was überlegt, nach dem bewussten Chipball nach links in die Box, ist der Kopfstoß zurück in die Mitte aber zu kurz und Vollath packt zu.

13. Bei Ballgewinnen soll es dann schnell auf die andere Seite gehen - so, wie in dieser Situation. Der flinke Pohlmann nutzt die Gunst der Stunde und zieht an Schifferl vorbei. Der muss das Foul ziehen und ist ebenfalls im Glück, dafür nicht verwarnt zu werden.

12. Der erste Teil des BVB-Spielplans scheint aufgegangen zu sein. Nun zieht er sich zurück und lässt den Gegner erstmal machen.

11. Kurz danach segelt der nächste Freistoß aus dem linken Halbfeld in den Dortmunder Strafraum. Am Elfmeterpunkt kann Schifferl die Flanke von Skarlatidis allerdings nicht gefährlich auf den Kasten bringen. Lotka fängt locker.

9. Göbel hat Glück, dass er in dieser Situation nicht schon die erste Gelbe Karte sieht. Auf seiner rechten Verteidigerseite springt er zu heftig in einen Luftzweikampf und hat dabei auch seinen Ellenbogen oben. Der anschließende Freistoß bringt keine Gefahr.

8. Den Gästen ging das alles einen Tacken zu schnell und so stehen sie nach dem Gegentor im Kreis versammelt um Kapitän Welzmüller und besprechen das weitere Vorgehen. Wie können sie mit diesem frühen Rückschlag umgehen?

5. Julian Hettwer Dortmund II Tooor für Borussia Dortmund II, 1:0 durch Julian Hettwer

Und dann klingelt es auch schon im Hachinger Kasten! Der BVB belohnt sich für diese Anfangs-Hochdruckphase. Eine Flanke von Göbel von der rechten Außenbahn befördert Besong mit rechts noch an den kurzen Pfosten, dann bekommen die Süddeutschen das Leder nicht geklärt. Es springt nach rechts in die Box zu Hettwer, der es aus sehr spitzem Winkel und ca. zwölf Metern per Aufsetzer ins kurze Eck bugsiert. Keeper Vollath sieht dabei alles andere als gut aus.

4. Ohne jegliches Abtasten geht es direkt mit Tempo rein in dieses Spiel. Vor allem der BVB ist ein Team der Anfangsminuten.

3. Diese fliegt, von Pohlmann getreten, scharf auf den kurzen Pfosten und wird dort von einem Verteidiger aus der Gefahrenzone befördert.

2. Die SpVgg möchte den Gegner zu Beginn der Partie sehr früh im Aufbauspiel unter Druck setzen, was in dieser Situation leicht schief geht. Die schnellen Dortmunder können nach einer ersten erfolgreichen Kombination schnell nach vorne umschalten. Am Ende des Angriffs wird Guille Buenos Linksschuss von halblinks vor der Box zur Ecke geblockt.

1. Die Gastgeber treten wie gewohnt in Schwarz-Gelb auf, Unterhaching agiert im ganz Roten Auswärtsdress.

1. Los geht's! Schiedsrichter Nico Fuchs gibt die Partie frei.

1. Spielbeginn

Bereits vor Anpfiff sorgen die heimischen Fans für eine ausgezeichnete Stimmung. Hut ab! Das sieht man bei Zweitvertretungen nur selten.

Bei immer noch bestem Spätsommer-Wetter ist alles angerichtet für ein spannendes Fußballspiel. Kann die junge Borussen-Elf ihre gute Form unter Beweis stellen?

Nicht zuletzt aufgrund ihrer Spielstärke, die sie auf dem vorzüglichen Rasen im Stadion Rote Erde bestmöglich einsetzen können, gehen die Westfalen als Favorit in dieses Aufeinandertreffen. Allerdings haben diese durch ihre englische Woche den Nachteil der Doppelbelastung. Darüber hinaus ist Haching auswärts noch unbesiegt. Bleibt das dabei?

Auch SpVgg-Trainer Unterberger wechselt nach der 1:2-Heim-Niederlage gegen Bielefeld zweimal. Stiefler spielt für Westermann auf der Doppelsechs und anstelle von Keller soll Hobsch für Torgefahr sorgen.

BVB-Coach Jan Zimmermann nimmt im Vergleich zum knappen Erfolg gegen die Zebras zwei Anpassungen vor. Im Mittelfeld rückt Kapitän Pfanne wieder für Eberwein in die Anfangself, im Dreier-Angriff erhält Butler den Vortritt vor Michel (beide Bank).

Die Aufstellungen wurden mittlerweile bekanntgegeben und können nun unter dem Reiter Taktik eingesehen werden.

Unterhaching seinerseits wartet mittlerweile seit drei Partien auf den dritten Saisonsieg.

Vor allem die Form der heutigen Heimmannschaft dürfte den Oberbayern allerdings die Hoffnung auf einen Auswärtssieg stark eingrenzen: Nach dem eher schwachen Saisonauftakt befindet sich diese aktuell in einer Siegesserie von drei Spielen am Stück.

Trotz der angesprochenen späten ersten Niederlage reicht es beim Team um Cheftrainer Marc Unterberger mit zehn Zählern aus sieben Begegnungen aktuell "nur" zum 13. Rang. Allerdings ist diese so spannenden Spielklasse bereits zu so einem frühen Zeitpunkt enorm ausgeglichen: Sollte die SpVgg heute gewinnen, würde sie bei einem Spiel weniger bis auf einen Punkt an die Dortmund-Amateure heranrücken.

Nachdem sich die Hachinger in der Relegation um den Aufstieg in die 3. Liga gegen Energie Cottbus durchsetzen konnten, mussten sie am vergangenen Spieltag erst ihre erste Niederlage einstecken. Darüber hinaus gelang den Vorstädtern auch im Pokal eine große Überraschung, indem sie in der ersten Runde den FC Augsburg mit einem 2:0-Erfolg aus dem Wettbewerb kegelten.

Obwohl erst der achte Spieltag ist, haben die Borussen bereits acht Partien absolviert. Unter der Woche fand bereits das Aufeinandertreffen des neunten Spieltages mit dem MSV Duisburg statt, welches die Schwarz-Gelben mit 1:0 gewannen. Mit insgesamt 14 Punkten rangieren vor dem Spiel auf dem vierten Platz und würden bei einem Punktgewinn vorerst unter die ersten Drei rutschen.