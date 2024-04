10. Die ersten zehn Minuten zeigen eine offene Begegnung mit viel Tempo und Druck gegen den Ball. Doch die Verteidigungsreihen machen das auf beiden Seiten bisher ordentlich und die gefährlichen Torraumszenen fehlen noch.

8. Der anschließende Freistoß vom Mittelkreis kommt als Hereingabe in den Bielefelder Sechzehner. Doch auch Kersken kann fliegen und pflückt die Flanke gekonnt aus der Luft.

8. Costly erobert die Kugel gegen Corboz und bekommt dann einen Schlag auf die Achillessehne. Der Außenverteidiger wird kurz auf dem Rasen behandelt und die Partie ist unterbrochen.

6. Auf der linken Seite wird Oppie in Szene gesetzt und marschiert die Seitenlinie entlang. Seine Flanke in Richtung zweiter Pfosten wird von Funk aus der Luft geschnappt.

4. In der Anfangsphase hat Bielefeld viele Anteile des Ballbesitzes. Sie lassen die Kugel durch die eigenen Reihen laufen, aber finden bisher nicht die Lücke. Ingolstadt steht sehr kompakt.

2. Die Gäste stören früh und werden dafür belohnt. Klos erobert sich die Kugel nur wenige Meter vor dem gegnerischen Sechzehner und bedient Biankadi. Der Flügelspieler zieht in die Mitte und sucht den Abschluss aus 16 Metern zentraler Position. Aber sein Abschluss wird geblockt und ist somit kein Thema für Funk im Kasten der Schanzer.

1. Der Bal rollt, die Stimmung ist ordentlich. Vor allem Arminia Bielefeld hat mal wieder den kompletten Auswärtsblock gefüllt.

1. Spielbeginn

Der Unparteiische der Begegnung, Martin Speckner aus Runding, führt die Protagonisten auf den Rasen im Audi Sportpark. Es erwartet uns eine Top-Begegnung im Flutlicht in Ingolstadt. Wir freuen uns auf 90 packende Minuten.

Das Hinspiel war eine klare Kiste. In der heimischen SchücoArena gewannen die Ostwestfalen deutlich mit 4:0 gegen den FC Ingolstadt und zeigten ihre wohl stärkste Saisonleistung. In der zweiten Hälfte der Saison fehlt es den Bielefeldern jedoch an solchen Ergebnissen und die Arminen verspüren deutlich mehr Druck als im Hinspiel. Auf der anderen Seite wollen sich die Schanzer weiter beweisen und die Heimspiel-Pleite wieder vergessen machen. Es dürfte uns ein spannendes Aufeinandertreffen zweier ehemaliger Bundesligisten erwarten.

Die Aufstellungen bei beiden Mannschaften sind schnell erklärt. Sowohl Michael Köllner auf Seiten der heutigen Gastgeber als auch Michél Kniat, Cheftrainer der Arminen, waren offensichtlich mit den Leistungen ihrer Mannschaften zufrieden. Beide Teams konnten am vergangenen Spieltag wichtige Siege eintüten und somit verändert keiner der Trainer auch nur eine Personalie in der Startaufstellung.

Bei den Ostwestfalen steht wesentlich mehr auf dem Spiel. Denn in einer weiteren schwierigen Saison droht der Arminia der erneute Abstieg und damit der direkte Fall von der Bundesliga in die Regionalliga. Immerhin konnten die heutigen Gäste am vergangenen Spieltag gegen den MSV Duisburg Bigpoints im Kampf gegen den Abstiegt einfahren. In einer packenden Begegnung, vor allem in der ersten Hälfte, konnte Bielefeld die Duisburger mit 2:0 schlagen und sich somit vier Punkte vom Relegationsplatz entfernen. Gegen die Ingolstädter wollen die Arminen an diesem Freitagabend bestenfalls mit drei Punkten vorlegen und so einen kleinen Befreiungsschlag im Abstiegskampf feiern.

Die Erleichterung beim FC Ingolstadt war groß. Nach sechs sieglosen Partien in der Liga konnten die Schanzer am vergangenen Spieltag endlich wieder einen Sieg einfahren. Im Oberbayern-Derby gewannen die heutigen Hausherren mit 3:0 deutlich gegen die SpVgg Unterhaching. Somit konnten sich die Ingolstädter noch weiter von den Abstiegsrennen entfernen und platzieren sich im Tabellenmittelfeld. Da der Abstand nach oben weiterhin groß ist, geht es für die Schanzer in dieser Saison mutmaßlich nicht mehr um viel. Dennoch wollen die Gastgeber bis zum Saisonende so viele Punkte wie möglich erzielen und heute Abend gegen Arminia Bielefeld damit weitermachen.