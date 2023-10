20. Der Schiedsrichter Oldhafer verletzt sich ohne gegnerische Einwirkung am Daumen und muss das kurz versorgen. Nur die eine Minute das SPiel kurz unterbrochen. Dann geht es aber weiter.

18. Nach mehr als einer Viertelstunde sind die Gastgeber die etwas spielstärkere Mannschaft und hat etwas mehr von der Partie. Wirklich gefährlich kommt aber noch keine Mannschaft vor das gegnerische Tor.

15. Nach einem Foulspiel an Sessa bekommen die Hausherren auf der rechten Seite einen Freistoß zugesprochen. Batista-Meier will im Zentrum Benger bedienen, doch Lübeck ahnt das und klärt das Leder aus der eigenen Hälfte.

12. Velasco setzt sich auf der linken Außenbahn gegen drei Gegenspieler durch, verliert dann aber im vierten Duell den Ball und Verl versucht zu kontern. Doch der Aufsteiger ist schnell wieder hinter dem Ball und stellt so die Räume zu.

11. Baack setzt sich auf der linken Seite gegen seinen Gegenspieler durch. Er will mit einem Lupfer Lokotsch am zweiten Pfosten bedienen. Die Hereingabe ist aber zu lang.

9. Freistoß für den VfB nach einem Foulspiel von Pernot an Gözüsirin kurz vor dem Sechzehner. Der Gefoulte schießt das Leder aus rund 19 Metern liecht linker Position selbst, doch sein Schuss landet in der Mauer und bringt keine Gefahr.

6. Erster Eckball für die Gäste. Gözüsirin flankt das Leder von der rechten Seite lang und hoch an den Fünfer, Grupe schraubt sich hoch nickt das Leder aber rechts neben den Kasten.

5. Nun erstmals der Aufsteiger. Lübeck kommt über Hauptmann über die rechte Seite und flankt das Leder in den zentralen Sechzehner, Velasco verpasst die Hereingabe nur knapp.

3. Die ersten Minuten laufen. Verl macht das Spiel und setzt sich erstmal in der gegnerischen Hälfte fest. Der neu in die Startelf gekommene Sessa setzt sich auf links durch und flankt das Leder an den Fünfer. Seine Hereingabe ist aber zu lang für Lokotsch.

1. Das Spiel läuft. Die Hausherren stoßen an.

1. Spielbeginn

Lübecks-Chefcoach Lukas Pfeiffer vertraut nach dem letzten 3:2-Erfolg gegen den FC Viktoria Köln seiner Startelf. Er wechselt nicht einmal. Erneut startet Klewin zwischen den Pfosten und Breier beginnt in der Spitze.

Sportclubs-Cheftrainer Alexander Ende ändert seine Anfangsformation gegenüber dem 2:2-Unentschieden gegen den SV Sandhausen am vergangenen Wochenende nur auf einer Position. Für Wolfram beginnt heute Sessa. Übrigens trifft heute mit dem SC Verl die offensivstärkste Mannschaft auf den Aufsteiger.

Der VfB Lübeck siegte nach acht sieglosen Spielen in Folge am vergangenen Spieltag erstmals seit dem dritten Spieltag wieder. Am vergangenen Wochenende gewann das Team von Lukas Pfeiffer mit 3:2 gegen den FC Viktoria Köln. Zuvor hatte es für den Aufsteiger unter anderem Niederlagen gegen Regensburg (1:2), den SC Freiburg II (0:1), Dynamo Dresden (0:1) und den SSV Ulm (0:3) geben. Damit steht der Regionalliga-Aufsteiger mit zwölf Punkten auf dem 16. Platz und ist nur aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber Waldhof Mannheim über dem Strich. Mit einem hohen Sieg heute könnten die Norddeutschen am SC Verl vorbeiziehen und bis auf Rang 14 vorrücken.

Der SC Verl ist seit vier Spielen in der Liga ungeschlagen. Nach zwei Siegen gegen Bielefeld (3:1) und Essen (5:0) gab es am 11. Spieltag ein 2:2-Unentschieden gegen den FC Ingolstadt. Neben einem 5:3 im Elfmeterschießen gegen den Regionalligisten SC Wiedenbrück im Achtelfinale des Landespokals Westfalen in der vergangenen Woche, holte das Team von Cheftrainer Alexander Ende am vergangenen Wochenende im Ligaspiel gegen den SV Sandhausen ein 2:2-Remis. Damit stehen die Ostwestfalen mit 15 Punkten auf dem 14. Rang in der 3. Liga.