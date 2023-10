45. +1 Der fälligen Freistoß will Kother kurz ausspielen, aber die Idee hat er exklusiv. Den Ball kann sich Schenk im Münster-Gehäuse ohne Gegenwehr schnappen.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45. Den Gastgebern wird nach Bouchama-Foul an Schönfelder nochmals ein Freistoß aus dem rechten Halbfeld zugesprochen.

44. Böckle bekommt den Ball von der linken Außenbahn in die Mitte. Er sucht Wegkamp, findet jedoch nur Gebhardt im Tor.

43. Es ticken die letzten Minuten in diesem ersten Durchgang. Gelingt einer Mannschaft noch eine zwingende Aktion?

40. Der Jahn verliert das Leder nach einem Einwurf an der eigenen Eckfahne. Münster spielt es schnell aus und Luca Bazzoli nimmt aus 30 Metern Maß. Der Schuss aus dem Zentrum geht jedoch weit links am SSV-Tor vorbei.

39. Keine zwei Minuten später ist es erneut Faber, der ohne Gegenspieler frei flanken kann. Aber auch diese Hereingabe kommt nicht an, sondern landet im Seitenaus.

37. Faber überrennt auf dem rechten Flügel Jano ter Horst. Die folgende Hereingabe soll eigentlich Noah Ganaus im Sturmzentrum finden. Jedoch spielt ein Loch im Rasen nicht mit und lässt die Kugel verspringen.

35. Schönfelder mit einem tollen Solo im Zentrum. Der steckt die Kugel dann auf den linken Flügel zu Dominik Kother. Der zieht gegen Simon Scherder in die Box und kommt zu Fall. Jedoch war das ein ganz sauberer Zweikampf von Scherder. Es gibt auch keinerlei Beschwerden der Gastgeber.

34. Die Preußen spielen hier durchaus gut mit gegen den Zweitligaabsteiger. Vor allem der wuselige Daniel Kyerewaa hat richtig Spaß an dieser Partie.

31. Auf der Gegenseite ist es Böckle mit einem sehenswerten Schuss von der linken Seite. Der Ball verfehlt das lange Toreck nur knapp.

30. Die nächste gute Chance für den SSV! Eine Hereingabe von rechts über Schönfelder kann Kother in der Mitte um ein Haar ganz frei einschieben! Doch ter Horst grätscht in allerletzter Sekunde dazwischen und kann das Gegentor verhindern.

29. Niko Koulis Pr. Münster Gelbe Karte für Niko Koulis (Preußen Münster)

Der Schiedsrichter muss nun reagieren und die taktischen Fouls bestraften.

27. Bislang ist es eine Partie auf Augenhöhe, mit einem kleinen Chancenplus für den Jahn.

24. Die erste dicke Chance geht an den Jahn! Faber bekommt einen Ball von rechts in die Mitte an den kurzen Pfosten. Dort kommt Kother per Kopf an die Kugel und köpft aus wenigen Metern nur Millimeter über das Tor. Bei der Aktion stoßen Böckle und Torhüter Schenk zusammen. Schenk braucht eine kurze Behandlung, kann dann aber weiterspielen.

21. Erneut langt Bouchama im Mittelfeld gegen Bulić hin. Schiedsrichter Bartnitzki ermahnt den Außenspieler und lässt Gelb weiterhin stecken.

20. Die Jahn-Offensive läuft die Preußen immer mal wieder bereits früh in deren Hälfte an. Damit kommen die Münsteraner Verteidiger nicht immer klar und müssen oftmals den Ball lang nach vorne schlagen.

17. Batmaz erobert die Kugel in der Jahn-Hälfte und schaltet direkt um. Er steckt den Ball links durch zu Bouchama, der sich gegen Ballas durchsetzt und abschließt. Er trifft dabei nur das Außennetz.

16. Der eingewechselte Bouchama kann den schnellen Faber an der rechten Außenlinie indem er ihn zu Boden reißt. Hier kann man über eine Gelbe Karte und ein taktisches Foul sprechen.

15. Nach einer Viertelstunde lässt sich feststellen, dass die Gäste aus Münster bislang gut in der Defensive stehen und kaum etwas zulassen. Der Jahn ist die aktivere Mannschaft und hat klar mehr vom Spiel.

12. Bitter für die Preußen! Bereits nach elf Minuten muss Sebastian Mrowca angeschlagen und humpelnd das Feld verlassen. Es war nicht genau zu erkennen, wann und wo was passiert ist. Bouchama ersetzt ihn.

11. Münster-Keeper Schenk hat mit einer Faber-Flanke von rechts etwas Probleme. Schlussendlich passiert daraus aber nichts.

9. Erneut schlägt der Jahn über Hein eine Flanke aus dem linken Halbfeld. Seine Hereingabe auf den Elfmeterpunkt kann Schönfelder aber nicht richtig unter Kontrolle bringen.

7. Aus einem Regensburger Eckball entsteht eine Kontersituation für Münster. Daniel Kyerewaa schnappt sich die Kugel am eigenen Strafraum und treibt sie nach vorne. Dort gibt er den Ball weiter zu Batmaz auf den rechten Flügel. Der vergibt die Möglichkeit dann aber mit einer schwachen Hereingabe.

6. Eine Viet-Hereingabe von links macht Münster Kapitän Kok für seinen Torhüter erst gefährlich, indem er mit dem Kopf dazwischen geht. Schlussendlich hat Schenk im Tor aber keine großen Schwierigkeiten.

5. Bulić möchte es mit dem ersten Torabschluss versuchen. Der Schuss aus guten 40 Metern blockt ein Gäste-Verteidiger jedoch direkt ab.

2. Der Jahn zeigt direkt mal, wer hier Herr im Haus ist und pressen die Münsteraner in die eigene Hälfte.

1. Pünktlich pfeift der Unparteiische Daniel Bartnitzki die Partie an!

1. Spielbeginn

Die Stimmung im Jahnstadion ist überragend! Bei dieser Kulisse bekommt man richtig Bock auf diese Partie. Die Teams betreten nun den Rasen. Gleich rollt endlich der Ball.

Bei den Domstädtern nimmt Enochs vier Wechsel in der Startformation vor: Hein, Breunig, Geipl und Kother ersetzen den gesperrten Kapitän Saller, Diawusie, Hottmann und Bittroff. Die Gäste und Hildmann nehmen keinerlei Änderungen vor. Es starten dieselben elf Spieler, wie zuletzt in Dresden.

Für den Aufsteiger aus dem Münsterland ist es nach der langen Auswärtsreise vom vergangenen Wochenende nach Dresden heute die nächste lange Fahrt. Mit knapp 600 Kilometern einfach ist es die zweitlängste Strecke für die Preußen. Gestern gegen 8:00 Uhr brach das Team von Sascha Hildmann auf in Richtung Oberpfalz. Noch am Dienstag stand das Landespokal-Achtelfinale beim SV Vestia Disteln an, welches man souverän mit 7:1 gewinnen konnte. Somit stand in den vergangenen Tagen viel Regeneration auf dem Trainingsplan. Nun also das Duell gegen den Zweiten. Einen "Wahnsinnslauf" haben die heutigen Gastgeber, wie Hildmann die Serie der Regensburger nennt. Er hat sein Team auf die Umschaltmomente und Konter vorbereitet, über welche der Jahn oftmals kommt. Zudem benötige seine Mannschaft eine gute Restverteidigung. Dass die Preußen gegen die Schwergewichte der Liga mithalten kann, haben sie am vergangenen Samstag in Dresden gezeigt. Dort setzt es zwar eine knappe 0:1-Niederlage, doch die Ansätze bis zum Strafraum des Spitzenreiters waren gut. „Das haben wir aufgearbeitet und abgehakt.“.

Die Regensburger haben im Moment einen großartigen Lauf. Zuletzt gab es für die Mannen von Joe Enochs fünf Siege in Serie. Es wurden bislang alle Spiele im Oktober gewonnen. Sozusagen also ein goldenen Oktober für die Oberpfälzer. Am vergangenen Wochenende mühte sich der Jahn beim HFC in Halle zu einem 2:1-Sieg. Enochs freut sich über die positive Entwicklung der letzten Wochen: "Die aktuelle Situation ist eine schöne Momentaufnahme [...]. Es ist schön, dass wir nicht nachlassen und das muss auch die Devise sein. In unserem aktuellen Prozess sind wir etwas weitergekommen, beispielsweise werden die Abläufe besser und wir spielen ordentlich gegen den Ball.". Auch weiß er, dass heute ein starker Gast mit viel Selbstvertrauen auf dem Platz stehen wird.

Zum 13. Spieltag empfängt der Jahn aus Regensburg den Aufsteiger aus Münster. Beide Teams sind bislang voll im Soll. Der Jahn steht nach fünf Siegen in Serie auf Platz 2 und kann heute mit einem Sieg über Nacht sogar ganz nach vorne rücken. Auf der Gegenseite steht heute der Aufsteiger aus Münster, welcher mit 16 Punkten aktuell Platz elf belegt.