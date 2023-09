49. Es wird sich zeigen, was Christoph Dabrowski seiner Mannschaft in der Kabine mit auf den Weg gegeben hat. So wie in der ersten Halbzeit kann das bei dem aktuellen Ergebnis nicht weitergehen. Gerade die Offensive war noch viel zu harmlos.

46. Weiter gehts in Ulm! Beide Trainer verzichten hier zunächst noch auf personelle Wechsel.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Eckermann pfeift zur Pause und beendet die erste Halbzeit, der SSV Ulm führt gegen Rot-Weiss Essen mit 1:0! In einer relativ chancenarmen Partie hatten die Gastgeber über weite Strecken des ersten Durchgangs mehr vom Spiel und waren gerade in der Offensive das aktivere Team. Folgerichtig ging die Mannschaft von Thomas Wörle in der 19. Minute durch einen abgefälschten Freistoß von Dennis Chessa in Führung. Auch danach kam von den Spatzen nach vorne deutlich mehr, deswegen ist die Führung definitiv verdient. Von den Gästen muss in Hälfte zwei mehr kommen, bislang fehlt es im Angriffsspiel an Zielstrebigkeit und Durchsetzungsvermögen.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Der auffällige Léo Scienza hat links im Strafraum etwas zu viel Platz und versucht es mit einem Schlenzer auf die lange Ecke. Jakob Golz ist aber auf dem Posten und kann zur Seite abwehren - gute Aktion von beiden Beteiligten.

45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44. Von den Gästen kommt hier gegen Ende von Durchgang eins kaum noch etwas, es schient als gäbe es kein wirkliches Aufbäumen gegen den Pausenrückstand. Auch die Hausherren ziehen sich wieder etwas zurück, allem Anschein nach wird es mit diesem Ergebnis in die Halbzeit gehen.

41. Nach tollem Zusammenspiel von Léo Scienza und Dennis Chessa wird Lucas Röser im Strafraum freigespielt. Der Angreifer vertändelt aber in einer sehr aussichtsreichen Abschlussposition, weil er einen Haken zu viel schlägt - da war mehr drin!

40. Ulm macht hier vor der Pause noch einmal Druck. In den letzten Minuten verlagert sich das Spielgeschehen mehr und mehr in die Hälfte der Gäste. Außerdem hat das Team von Thomas Wörle in dieser Phase einige Standardsituationen zu verzeichnen, die aber noch nicht zum gewünschten Ergebnis führen.

37. Lucas Brumme mit dem ertsten wirklich gefährlichen Abschluss der Gäste! Ulm bekommt eine Flanke von Wiegel von der rechten Seite nur unzureichend geklärt, sodass der Ball dem Essener Linksverteidiger zentral vor dem Strafraum vor die Füße fällt. Die Ballannahme ist aber nicht perfekt und der Abschluss danach etwas überhastet, das Ding geht deutlich drüber.

36. Was Angriffsaktionen angeht, ist die Partie bis hierhin noch relativ überschaubar. Die Ulmer haben zwar mehr vom Spiel, werden aber auch nur selten wirklich konkret in ihren Offensivbemühungen. Das Spiel findet viel zwischen den Strafräumen statt.

33. Ulm bleibt hier auch nach dem Führungstreffer die aktivere Mannschaft. Auch wenn es seitdem im Offensivspiel der Spatzen nur bei Ansätzen bleibt, haben die Hausherren hier die Kontrolle über das Spiel.

30. Die Gäste ausdem Ruhrgebiet tun sich bislang noch schwer, wirklich gefährliche Offensivaktionen zu kreieren. Das Team von Christoph Dabrowski hat zwar jetzt erst vier Tore in der aktuellen Spielzeit kassiert, allerdings auch erst fünf selbst erzielt. Das Angriffsspiel der Gäste ist ausbaufähig, das zeigt sich auch heute.

27. Lukas Ahrend SSV Ulm Gelbe Karte für Lukas Ahrend (SSV Ulm 1846)

Ahrend steigt Wiegel an der Seitenlinie auf den Fuß und wird dafür von Eckermann verwarnt. Eine Ermahnung hätte es hier wohl auch getan.

27. Léo Scienza legt von links stark vor den Strafraum zum mit nach vorne geeilten Romario Rösch ab. Der Außenverteidiger hat viel Platz, sein Abschluss geht aber in die Arme von Jakob Golz.

25. Der Treffer der Gastgeber war zwar mehr oder weniger glücklich in der Entstehung, aber trotzdem hat sich das Team von Thomas Wörle hier für eine ordentliche Anfangsphase belohnt, in der man hoch angelaufen ist und die Gäste zu Fehlern gezwungen hat.

22. Für Essen hat hier gerade eine beachtliche Serie ein Ende gefunden. Seit über sieben Pflichtspielstunden hatte das Team von Christoph Dabrowski kein Gegentor mehr kassiert, nun muss Jakob Golz mal wieder hinter sich greifen. Stellt sich die Frage, wie die Gäste nun mit diesem ungewohnten Rückstand umgehen.

19. Dennis Chessa SSV Ulm Tooor für SSV Ulm 1846, 1:0 durch Dennis Chessa

Dennis Chessa bringt die Gastgeber mit einer Menge Glück in Führung! Den fälligen Freistoß versucht der Angreifer der Spatzen über die Mauer zu heben. Dort fälscht Torben Müsen den Ball unglücklich ab. Jakob Golz war schon in die andere Ecke unterwegs und hat deswegen keine Chance mehr, den zu halten.

18. Vinko Šapina RW Essen Gelbe Karte für Vinko Šapina (Rot-Weiss Essen)

Šapina bringt Léo Scienza etwa 18 Meter zentral vor dem Strafraum zu Fall und sieht dafür zu Recht die Gelbe Karte. Und eine exzellente Freistoßgelegenheit für die Ulmer gibt es obendrauf.

16. RWE schaltet nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schnell um und kommt mit Wiegel über die rechte Seite. Der hat viel Zeit für die Flanke, verzieht diese aber aus vollem Lauf. Somit ist die Hereingabe kein Problem für Ortega.

13. Léo Scienza mit einem direkten Freistoß aus halblinker Position aus etwa 25 Metern Entfernung. Er zieht den Ball aufs Torwarteck, aber kein Problem für Jakob Golz, der sicher zupacken kann.

12. Die Hausherren sind die etwas aktivere Mannschaft in dieser Anfangsphase. Das Spielgeschehen findet derzeit vermehrt in der Hälfte von RWE statt. Die Gäste wirken davon aber wenig beeindruckt.

9. Den ersten wirklich ernst zu nehmenden Abschluss in dieser Partie verzeichnen die Gastgeber. Im Anschluss an eine Ecke von der linken Seite probiert es Romario Rösch mit dem rechten Fuß aus der Distanz. Der stramme Schuss wird noch leicht abgefälscht und fliegt knapp über den Kasten von RWE-Keeper Jakob Golz.

7. Essen wagt sich das erste Mal nach vorne und setzt sich in den letzten Minuten in der Hälfte der Hausherren fest. Gerade auf den beiden Außenbahnen sind die Gäste gefährlich, auch wenn Ulms Defensive die Vorstöße bis hierhin weitesgehend bereinigen kann.

4. Die zwei sind zwar in bestechender Form, doch der Respekt für den Gegner ist trotzdem auf beiden Seiten bemerkbar. Ulm läuft in diesen ersten Minuten etwas höher an als es die Gäste tun, aber kein Team steigt hier von Beginn an direkt aufs Gaspedal.

1. Los gehts! Der Ball rollt im Donaustadion. Die insgesamt etwa 8000 Zuschauer freuen sich auf das Duell zwischen Ulm und RWE!

1. Spielbeginn

Geleitet wird die heutige Partie von Schiedsrichter Marc Philip Eckermann. An den Seitenlinien wird er von Dominik Schaal und Tobias Huthmacher assistiert.

Thomas Wörle hat ebenfalls allen Grund dazu, seiner Mannschaft zu vertrauen. Dementsprechend gibt es in der Startelf der Gastgeber keine personellen Veränderungen im Vergleich zum kürzlichen 2:0-Erfolg in Mannheim. Auch das gewohnt offensiv ausgerichtete 3-4-3-System hat weiterhin Bestand. Welchen Grund sollte der Coach auch haben, etwas an der Startelf zu verändern? Die aktuelle Form des Aufsteigers, mit zehn Punkten aus den letzten vier Spielen, spricht für sich. Mit einem Sieg könnten sich die Spatzen heute vorzeitig sogar auf Platz zwei der Tabelle vorschieben, bevor Aue im Spitzenspiel heute Abend auf Tabellenführer Dynamo Dresden trifft.

Die Gäste aus dem Ruhrgebiet reisen dank der Ungeschlagen-Serie mit breiter Brust an. Christoph Dabrowski schickt auch fast exakt dieselbe Elf auf den Rasen, die letzte Woche noch torlos unentschieden gegen Regensburg spielte. Lediglich in der Doppelspitze wechselt der Trainer einmal: Doumbouya spielt von Beginn an, Berlinski sitzt dafür zunächst auf der Bank. Ansonsten bleibt es, was die Personalien der Essener angeht, alles beim alten. Die eingespielte Mannschaft soll weiterhin im Rhythmus bleiben und die Serie weiter ausbauen.

Zwischen beiden Mannschaften liegen in der Tabelle zwar sechs Ränge, aber gerade mal zwei Punkte. Sowohl Ulm als auch RWE haben beide einen tollen Saisonstart hingelegt. Die Spatzen rangieren aktuell auf Rang drei der Tabelle und holten aus den letzten vier Spielen ganze zehn Punkte, der Aufsteiger ist in Topform. Die Bilanz der Gäste kann sich aber ebenfalls sehen lassen: RWE hat seit fünf Spielen nicht mehr verloren und in ist in den letzten vier Partien sogar komplett ohne Gegentor geblieben. Dementsprechend könnte das Team von Christoph Dabrowski mit einem Sieg heute auch an den Spatzen vorbei auf den dritten Tabellenplatz ziehen. Ohne Zweifel können die Zuschauer sich auf ein spannendes und enges Duell freuen.