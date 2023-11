Doch trotz dieses ähnlichen Leistungsniveaus und Formverlaufs können sich beide Mannschaften auf verschiedene Stärken verlassen, während sich auch einige Schwächen bei einem Blick in die Statistiken zeigen. Die Schanzer, nach einer schmerzhaften 4:0-Auswärtsniederlage in Bielefeld auf Wiedergutmachung aus, stellen mit 24 Treffern den zweitbesten Angriff der Liga, nicht zuletzt aufgrund von Topscorer Jannik Mause, der mit neun Treffern an der Spitze der Torjägerliste steht. Zudem kommt er auf einen Assist und muss sich mit diesen zehn Scorerpunkten nur hinter Oliver Batista-Meier vom SC Verl anstellen. Auf der anderen Spielfeldseite tun sich die Gastgeber aber schwer. Schon 21 Gegentore fing man sich in der Liga bisher, eine Schwäche, die es gegen die ausgeglichenen Borussen aus Dortmund abzustellen gilt. Mit einer Tordifferenz von null, 16 erzielte und 16 erhaltene Treffer auf dem Konto, fallen bei den Gästen weder besondere Stärken noch nennenswerte Schwächen auf. Bald geht es los!

Im Audi Sportpark in Ingolstadt stehen sich um 16:30 Uhr also diese zwei Mannschaften gegenüber. Eine Rollenverteilung scheint schwer, beide Klubs trennen in der Tabelle zwar vier Plätze aber nur zwei Punkte. Außerdem trifft mit Ingolstadt ein sehr heimstarkes Team auf Dortmund II, diese belegen in der Auswärtstabelle den sechsten Rang und mussten in der laufenden Spielzeit erst eine Auswärtsniederlage in der Liga hinnehmen. Obwohl es also beiderseits gut zu laufen scheint, stecken beide Klubs in einer Art Formtief. Nur jeweils ein Sieg in den fünf letzten Partien sind nicht zufriedenstellend, deshalb sollen heute unbedingt drei Punkte her. Diese kann sich aber nur einer von beiden sichern, die Spannung ist fast greifbar.