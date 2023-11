45. +3

Halbzeitfazit:

Zur Pause führt Rot-Weiss Essen mit 1:0 gegen Arminia Bielefeld. Von Beginn an war ordentlich Tempo in der Partie. Die erste Chance des Spiels gehörte zwar den Gästen aus Bielefeld, doch anschließend kam offensiv nicht mehr viel von den Ostwestfalen. Die besseren Möglichkeiten erspielten sich die Gastgeber und so kam es in der 22. Minute auch folgerichtig zur Führung durch die Kölner Leihgabe Obuz. Der DSC fand anschließend keine richtige Antwort und lediglich ein Kopfball von Klos brachte ein wenig Gefahr. Essen gab bisher den Ton an und hatte das Spiel stets in der Hand.