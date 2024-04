Gehen im Pott langsam die Lichter aus? Acht Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, die 1:4-Klatsche im Derby bei Rot-Weiss Essen und auch noch die um elf Tore schlechtere Differenz im Vergleich zur Konkurrenz. Wie sollen die Blau-Weißen das noch aufholen? Ihr Coach Boris Schommers bleibt vor dem ersten von sechs Endspielen allerdings optimistisch. Seine Mannschaft habe viel Selbstvertrauen nach zuletzt drei Heimsiegen in Folge (gegen Köln, BVB II und Saarbrücken). Mit einem weiteren Sieg würden sie den Rückstand auf Rang 16, dort steht der heutige Gegner, auf fünf Punkte verkürzen. Oftmals in dieser Spielzeit wurden die Zebras bereits totgesagt, doch dann sorgten einige Läufe für das Comeback im Kampf um den Ligaverbleib. Um nicht zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Regionalliga West abzustürzen, müssen dringend Siege her. Am besten direkt am heutigen Abend gegen Mannheim. Denn das Restprogramm ist nicht ohne: es stehen vier Duelle gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte an. Lediglich der VfB Lübeck kommt aus dem direkten Duisburger Umfeld im Keller.