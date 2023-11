45. +5 Halbzeitfazit:

Nach den ersten 45 Minuten geht es zwischen Waldhof Mannheim und dem MSV Duisburg torlos in die Halbzeitpause. Insgesamt hatte die Begegnung nur wenige Highlights zu bieten. Vor allem zu Spielbeginn kam die Begegnung nur langsam in Fahrt. Anschließend hatten die Gäste mehr Ballbesitz, doch die besseren Chancen erspielte dich der SVW. In der 21. Minute traf Julian Rieckmann aus kurzer Distanz den Pfosten. In der Nachspielzeit scheiterte Pascal Sohm aus spitzem Winkel an Jan-Christoph Bartels. So bleibt weiterhin alles offen.

45. +5 Ende 1. Halbzeit

45. +4 Caspar Jander Duisburg Gelbe Karte für Caspar Jander (MSV Duisburg)

Für ein hartes Einsteigen holt sich Caspar Jander den gelben Karton ab.

45. +3 Da hat nicht viel gefehlt! In der linken Strafraumhälfte wird der Ball stark auf Pascal Sohm durchgesteckt. Aus spitzem Winkel kommt der Mannheimer zum Abschluss. Mit dem Schienbein wehrt Jan-Christoph Bartels das Leder zur Ecke ab.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

44. Jonas Michelbrink Duisburg Gelbe Karte für Jonas Michelbrink (MSV Duisburg)



39. Auf dem rechten Flügel tankt sich Madéno Albenas stark gegen zwei Gegenspieler durch. Seine Flanke klärt Sebastian Mai allerdings zur Ecke. Das Publikum honoriert seinen Einsatz dennoch mit Applaus.

38. Benjamin Girth kommt nach einer Hereingabe von der rechten Seite aus zehn Metern zum Abschluss. Sein flacher Schuss bekommt unter Bedrängnis jedoch zu wenig Wucht. Jan-Christoph Bartels begräbt die Kugel unter sich.

35. Die Partie wird gerade fortgesetzt, da stoßen Santiago Castaneda und Pascal Sohm mit dem Kopf zusammen. Der Duisburger muss behandelt werden.

34. Marvin Knoll Duisburg Einwechslung bei MSV Duisburg: Marvin Knoll

34. Rolf Feltscher Duisburg Auswechslung bei MSV Duisburg: Rolf Feltscher

33. Rolf Feltscher muss behandelt werden. An der Seitenlinie wird bereits ein Wechsel vorbereitet.

30. Im Carl-Benz-Stadion setzt 15 Minuten vor der Halbzeitpause Starkregen ein. Was ist für die Teams noch drin?

29. Mit Tempo läuft Jalen Hawkins quer duch die gegnerische Hälfte. Sebastian Mai geht mit einer starken Grätsche dazwischen. Der Ball landet im Seitenaus, sodass es mit Einfwurf für Waldhof weitergeht.

26. Laurent Jans flankt von der linken Seite hoch in die Box. Am zweiten Pfosten gelingt es Kelvin Arase aber nicht den Ball auf das Tor zu bringen. Es gibt Abstoß.

22. Bisher waren die Gastgeber noch nicht im Spiel angekommen. Gibt die Großchance dem Team von Rüdiger Rehm aufwind?

21. Pfosten! Von der linken Seite bringt Berkan Taz einen Eckball nah vor das MSV-Tor. Aus dem Gewühl heraus kommt Julian Rieckmann zum Abschluss. Sein Schuss aus drei Metern knallt jedoch gegen den linken Pfosten.

18. Kurzeitig pausiert die Begegnung, weil Vincent Müller am Sprunggelenkt behandelt werden muss. Der MSV-Schnapper kann aber weitermachen.

15. Von der rechten Seite dringt Chinedu Ekene in den Strafraum ein. Gefährlich wird es am Ende nicht. An der Grundlinie verhindert Malte Karbstein mit einer Grätsche die Hereingabe.

12. Aus dem linken Halbfeld fliegt ein Freistoß in den SVW-Strafraum. Dort kommt Joshua Bitter an die Kugel. Sein Kopfball ist jedoch zu unplatziert und wird nicht gefährlich.

9. Mit einem Steilpass wird Chinedu Ekene auf der rechten Außenbahn geschickt. Er bringt den Ball mit einem harten Querpass vor das Tor. Ein MSV-Verteidiger ist jedoch rechtzeitig dazwischen.

6. Laurent Jans muss behandelt werden. Die Partie ist vorerst unterbrochen.

5. Benjamin Girth Duisburg Gelbe Karte für Benjamin Girth (MSV Duisburg)

Benjamin Girth kommt gegen Laurent Jans im Mittelfeld reichlich zu spät. Dafür sieht er früh im Spiel die Gelbe Karte.

3. So richtig Fahrt nimmt die Begegnung noch nicht auf. Die Partie spielt sich vor allem im Mittelfeld ab.

1. Der Ball rollt! Welches Team erwischt den besseren Start?

1. Spielbeginn

Nach nur drei Punkten aus den ersten sechs Spielen musste Torsten Ziegner die Trainerbank in Duisburg räumen. Interimstrainer Engin Vural holte anschließend aus vier Partien immerhin vier Punkte. Seit dem 12. Spieltag steht Boris Schommers an der Seitenlinie der Zebras. In seinen ersten beiden Partien gegen Arminia Bielefeld (0:1) und Rot-Weiss Essen (1:2) blieb sein Team sieglos. Bitter: Im Derby fiel der Gegentreffer erst in der 3. Minute der Nachspielzeit. Er wechselt auf drei Positionen das Personal. Marvin Knoll, Niclas Stierlin und Alexander Esswein (alle Bank) weichen für Baran Mogultay, Jonas Michelbrink und Benjamin Girth.

Nur einen Punkt holten die Hausherren aus den vergangenen fünf Begegnungen. Drei Niederlagen in Folge sind es mittlerweile. Zuletzt ging die Elf von Rüdiger Rehm mit 3:0 bei der SpVgg Unterhaching unter. Im Vergleich dazu gibt es zwei Veränderungen. Es beginnen Madéno Albenas und Pascal Sohm für Tim Sechelmann und Charles-Jesaja Herrmann.

Für beide Teams geht es um wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Waldhof Mannheim (16.) steht nur knapp über dem Strich. Die Gäste aus Duisburg bilden mit nur sieben Zählern das Schlusslicht der Tabelle. Auf das rettende Ufer fehlen mittlerweile fünf Punkte.