46. Weiter gehts. Wie kommen die Teams hier aus der Kabine?

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:

Es ist Pause im Aufsteigerduell. Die Gastgeber führen hier verdientermaßen mit 2:0. Es stimmt fast alles bei den Münsteranern: Vorne nutzt man die wenigen herausgespielten Chancen. Hinten steht Preußen sicher und macht es den Ulmern durch eine tiefstehende kompakte Abwehr gepaart mit schnellem Umschalten schwer, die temporeichen Spieler in Szene zu setzen. Der Mann des ersten Durchgangs ist Doppeltorschütze Grodowski, der das Vertrauen seines Trainers direkt mit Toren zurückzahlt. Für die zweite Haalbzeit bleibt abzuwarten, ob der SSV eine Antwort auf die gegnerische Defensive finden kann oder ob der Spielverlauf erhalten bleibt und Preußen hier weiter das bessere Team bleibt.

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Ulm hat noch eine gute Chance auf den Anschlusstreffer. Die Flanke von rechts ins Zenrtum rutscht aber durch und kann geklärt werden.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

42. Nur noch wenige Minuten bis zur Pause. Für die Gäste aus Ulm wäre der Anschlusstreffer noch wichtig, doch dafür leisten sie offensiv einfach etwas zu wenig.

39. Yassine Bouchama Pr. Münster Gelbe Karte für Yassine Bouchama (Preußen Münster)

Bouchama kommt im Mittelfeld zu spät und grätscht seinen Gegenspieler ab. Dafür sieht er die erste Gelbe Karte der recht fairen Partie.

37. Weiter sind die Münsteraner hier die spielbestimmende Mannschaft. Der Ball läuft gut in den eigenen Reihen, auch wenn der große Zug zum Tor jetzt nicht mehr im Vordergrund steht.

34. Beide Eckbälle, die darauf folgen, können die Gäste klären.

33. Yarbrough spielt am eigenen Sechzehner einen Fehlpass, der zum Glück für die Ulmer ohne Folgen bleibt, da Batmaz' Abschluss noch zur Ecke geklärt werden kann.

30. Preußen macht das gut bis hierhin. Die Gastgeber konnten ihre wenigen Chancen bislang super nutzen und auf der anderen Seite stehen sie gut, lassen wenig zu. Ulm hat gegen die gut organisierte Defensive des Kontrahenten so seine Probleme, die kreativen Ideen fehlen noch.

27. Léo Scienza versucht es direkt, der Abschluss ist aber zu hoch und geht zentral über Schenks Kasten. Die Ulmer wollen einen Eckstoß, es geht aber mit Abstoß Preußen weiter.

26. Ulm erhält einen Freistoß in einer aussichtsreichen Position, etwa 23 Meter vom Tor entfernt.

23. Joel Grodowski Pr. Münster Tooor für Preußen Münster, 2:0 durch Joel Grodowski

Ein super Aktion vom Stürmer bringt Münster weiter in Front. Der Mann mit der Nummer neun erobert in der Nähe der Mittellinie selbst den Ball und macht sich dann auf den Weg. Er lässt sich von keinem der Ulmer stoppen und zieht dann mit rechts aus rund 17 Metern zentral vor dem Tor ab. Sein harter halbhoher Schuss ist super platziert und schlägt im rechten Toreck ein. Ortag wird von seiner Verteidigung etwas im Stich gelassen und hat keine Abwehrmöglichkeit.

22. Und der Freistoß ist gar nicht mal ungefährlich, weil die Gäste nicht klären können. Am Ende bringt Bazzoli den Kopfball aufs Tor, doch da ist weder Wucht noch Präzision dahinter, Ortag kann parieren.

21. Schenk muss zum ersten Mal eingreifen, er kann Chessas scharfe Flanke mit beiden Fäusten entschärfen und leitet den Konter an, der auf der linken Seite in der Ulmer Hälfte durch ein Foul unterbunden wird.

20. Jetzt einmal Freistoß für den SSV auf der rechten Seite, vielleicht kann ja ein Standard Gefahr bringen.

17. Die Partie ist bis hierhin sehr fair, nur wenige Foulspiele musste der Unparteiische schon ahnden.

14. Ulm wirkt nicht eingeschüchtert und zieht weiter sein Spiel auf. Noch bleiben die Chancen zwar aus, aber die Gäste bleiben bissig.

11. Joel Grodowski Pr. Münster Tooor für Preußen Münster, 1:0 durch Joel Grodowski

Die Gastgeber gehen mit der ersten Chance direkt in Führung! Lorenz bringt von links einen weiten Einwurf in den Strafraum, der wird dann Richtung Elfmeterpunkt verlängert. Dort schließt Bazzoli wuchtig per Kopf auf das rechte Toreck ab und trifft den Pfosten. Grodowski reagiert anschließend am schnellsten und drückt den Ball mit dem rechten Fuß über die Linie.

8. Jetzt versucht sich Preußen an etwas Ballbesitz, beide Seiten wollen nichts überstürzen und bleiben im Mittelfeld erst noch geduldig und meiden übermäßiges Risiko.

5. Ulm nimmt erst einmal das Heft in die Hand und versucht sein Spiel aufzuziehen, die Gastgeber stehen aber gut und lassen nichts zu. Viele Vertikalpässe geraten zudem auf beiden Seiten aufgrund des nassen Rasens etwas zu lang. Da müssen die Spieler noch etwas nachjustieren.

3. Die Partie geht erst einmal ruhig los, noch keine Torraumszenen und wenig Offensivdrang.

1. Anpfiff im verregneten Münster. Die Gastgeber laufen in Grün auf, die Gäste in Weiß-Schwarz.

1. Spielbeginn

Sascha Hildmann stellt im Vergleich zur Niederlage gegen Regensburg viermal um. Neben dem gesperrten Kapitän Kok und dem angeschlagenen Mrowca rotieren auch Böckle und Wegkamp aus der Startelf. Statt ihnen starten Hahn, Bouchama, Lorenz und Grodowski. Auf der Gegenseite wechselt Trainer Thomas Wörle gleich fünfmal durch. Reichert, Risch, Ahrend, Ludwig und Jahn beginnen anstelle von Geyer, Brandt, Higl und den gesperrten Maier und Rösch. Es bleiben noch wenige Minuten bis zum Anpfiff im Preußenstadion. Geleitet wird die Partie heute vom Gespann um Schiedsrichter Luca Jürgensen.

Zuhause läuft es für Münster momentan relativ gut. In den letzten drei Ligaheimspielen konnte man fünf Punkte ergattern, ist im heimischen Preußenstadion also seit Spieltag sieben ungeschlagen. Doch ebenso ist der Gast aus Ulm auswärts gut drauf. Die letzten beiden Auswärtspartien konnte man für sich entscheiden und dadurch wichtige Punkte ergattern. Grund dafür ist nicht zuletzt die gute Offensive der Ulmer, schon 21 Saisontreffer stehen auf dem Konto des Aufsteigers. In puncto Angriff haben allerdings auch die Gastgeber einen Trumpf und der heißt Malik Batmaz. Der türkische Stürmer kommt schon auf sieben Ligatreffer, damit belegt er den geteilten dritten Rang in dieser Kategorie, mal sehen, ob er auch heute wieder knipsen kann.

In dem zweiten Aufsteigerduell treten in knapp einer Stunde diese beiden Teams gegeneinander an. Die Voraussetzungen scheinen tabellarisch recht eindeutig, der Tabellenvierzehnte aus Münster empfängt mit den Gästen den Tabellenvierten. Trotzdem geht es bei beiden Teams heute vor allem darum, nach den enttäuschenden Niederlagen am letzten Spieltag, wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Preußen musste eine 2:1-Auswärtsniederlage in Regensburg hinnehmen, der SSV verlor zuhause mit 2:3 gegen den Halleschen FC. Welches Team kann sich heute drei Punkte sichern, um mit einem Sieg im Rücken in die neue Spielwoche zu gehen?