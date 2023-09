46. Batista-Meier flankt schön zu Corboz rechts in den Strafraum, dem aber die Übersicht fehlt.

46. Weiter geht es in Duisburg, beide Mannschaften kommen unverändert auf das Feld.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Dann ist Halbzeit in Duisburg. Der MSV war die deutlich bessere Mannschaft und konnte durch zwei Verteidiger mit 2:0 in Führung gehen. Die Führung hätte durch die vielen Konterchancen sogar noch höher ausfallen können. Verl kam eigentlich nie in das letzte Drittel, verlor den Ball zu oft und enttäuschte. Alexander Ende nahm deshalb kurz vor der Pause deshalb den ersten Wechsel vor und Verl kam aus dem Nichts zum Anschlusstreffer. So ist nun die Partie wieder spannend. Verl dürfte in der zweiten Halbzeit vieles anders machen – es bleibt abzuwarten, ob die Zebras nun zu wackeln beginnen oder weiterhin wach und gefährlich agieren.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45. Lars Lokotsch Verl Tooor für SC Verl, 2:1 durch Lars Lokotsch

Und aus dem Nichts fällt der Anschlusstreffer für Verl! Batista-Meier kann sich eigentlich nicht wirklich auf der linken Seite durchsetzen, dann verliert Alexander Esswein gegen Yari Otto allerdings den Ball kurz vor dem Strafraum. Maël Corboz bugsiert den Ball per Direktschuss aus der linken Strafraumhälfte rechts in das Tor. Lars Lokotsch ist wohl noch dran, es ist aber nicht ganz klar.

43. Joshua Bitter Duisburg Gelbe Karte für Joshua Bitter (MSV Duisburg)

Bitter unterbindet einen Konter des Gegners und nimmt dafür Gelb in Kauf.

41. Alexander Ende reagiert bereits jetzt und bringt Maximilian Wolfram in das Spiel. Tom Baack muss dafür weichen.

41. Maximilian Wolfram Verl Einwechslung bei SC Verl: Maximilian Wolfram

41. Tom Baack Verl Auswechslung bei SC Verl: Tom Baack

39. Die Ostwestfalen bekommen keinen Zugriff und verlieren zu häufig das Spielgerät. Duisburg ist jedes Mal wach und kann gefährlich kontern.

37. Köther verlagert klasse das Spiel auf die rechte Seite. Stierlin bekommt die Kugel zentral im Strafraum auf den Kopf serviert, Unbehaun rettet super - auch wenn der Abschluss nicht ganz platziert war.

34. Die Gäste können froh sein, dass Duisburg seine Konter nicht ordentlich ausspielt. Jetzt flankt Bitter von rechts und kurz hinter der Mittellinie zentral rein, wo aber kein Duisburger steht. Unbehaun drescht den Ball schnell weg, hätte aber deutlich mehr Zeit gehabt.

32. Die Ecke verpufft. Verl versucht es mit dem nächsten Anlauf, in die Gefahrenzone der Duisburger hervorzudrängen.

30. Die Zebras machen nach einer kleinen Verschnaufspause nun wieder das Spiel. Erneut kann Köpke aber den Ball im Strafraum nicht verarbeiten, Verl klärt zur Ecke.

27. Maël Corboz Verl Gelbe Karte für Maël Corboz (SC Verl)

Gelbe Karte für Maël Corboz, der Santiago Castaneda an der Mittellinie nur stoppen kann, indem er ihn am Trikot zieht.

25. Köpke ist wach und klärt zum Einwurf. Verls Einwurf misslingt, Duisburg ist zur Stelle und kontert blitzschnell. Köpke kommt schließlich im Strafraum zum Abschluss, hatte die Kugel aber zuvor nicht gut angenommen - Unbehaun hat den Ball.

22. Verl hat zwar in den letzten Minuten mehr Ballbesitz, bleibt aber oft weit vor der gefährlichen Zone an den Hausherren hängen. Duisburgs Defensive steht gestaffelt, derzeit gibt es kein Durchkommen für die Gäste.

19. Der Tabellen-19. wird von seinen Fans kräftig angefeuert, die Mannschaft zeigt bislang eine gutes Spiel auf dem Rssen.

16. Wie reagiert der SC jetzt? Die Gäste probieren Ruhe in das Spiel zu bekommen, tun sich aber schwer dabei.

13. Sebastian Mai Duisburg Tooor für MSV Duisburg, 2:0 durch Sebastian Mai

Was ist denn hier los? Duisburg überrennt Verl und Sebastian Mai trifft bereits zum dritten Mal in dieser Saison. Die rechte Verler Seite ist komplett frei, Jander legt kurz vor dem Strafraum den Ball zu Mai zurück - der Kapitän zielt ab und trifft rechts unten ins Eck. An einem guten Tag hätte Unbehaun den vielleicht gehabt.

9. Joshua Bitter Duisburg Tooor für MSV Duisburg, 1:0 durch Joshua Bitter

Die Hausherren führen und schon wieder trifft ein Verteidiger! Joshua Bitter kombiniert sich zentral gut mit Caspar Jander durch, bekommt den Ball rechts im Strafraum und zieht stramm ab. Unbehaun berührt die Kugel noch, kann aber nichts ausrichten.

7. Torge Paetow wirft weit von rechts ein, der Ball landet schließlich im Strafraum bei Yari Otto, dessen Kopfball ist aber ungefährlich.

5. Die Zebras pressen auffällig hoch und behalten die Spielkontrolle.

3. Der erste Freistoß für den MSV! Caspar Jander holt ihn aus zentraler Position aus knapp 25 Meter heraus, Marvin Knolls direkte Ausführung ist allerdings schwach und landet in der Mauer.

1. Der Anpfiff ist erfolgt. Welche Mannschaft kann heute wichtige Punkte aus dem Kellerduell mitnehmen?

1. Spielbeginn

Verls Torhüter Tim Wiesner hat mit nur 26 Jahren überraschend seine Karriere beendet, um sich auf sein Studium zu konzentrieren. Ersatz folgte aber zugleich: Verl verpflichtete Tom Müller von Preußen Münster. Trainer Alexander Ende hat für die wichtige Partie in Duisburg die Qual der Wahl – denn ihm steht der gesamte Kader zur Verfügung. Mit Marcel Mehlem wurde in der Länderspielpause ein Routinier verpflichtet – der 28-Jährige hat eine Liga höher 43 Spiele absolviert, internationale Erfahrung sammelte er bei Union Saint-Gilloise. Der Neuzugang nimmt heute allerdings erst einmal auf der Bank Platz. Im Vergleich zum Unentschieden gegen Unterhaching steht Tom Baack für Nicolás Sessa in der Startelf.

Der beste Torschütze der Meidericher in dieser Saison ist kein Stürmer – sondern Verteidiger Sebastian Mai. Aus Zebra-Sicht soll er heute seine Quote von zwei Toren ausbauen. Verzichten muss Torsten Ziegner weiterhin auf Niklas Kölle, der sich nach seiner Operation an der Schulter in Reha befindet und auf Thomas Pledl, der sich bei der Niederlage gegen den TSV 1860 München ebenfalls an der Schulter verletzt hatte. Kolja Pusch fällt wegen Leistenbeschwerden aus. Knoll und Fleckstein stehen im Vergleich zur Niederlage in Regensburg für Bakir und Senger in der Startelf.

In dieser Saison läuft es noch nicht für die Zebras. Die Mannschaft von Trainer Torsten Ziegner rangiert derzeit auf dem 19. Platz und ist damit Vorletzter der Tabelle. Während der Länderspielpause testete man gegen Bundesligist 1. FSV Mainz 05 und verlor mit 0:2. Auch für die Gäste aus Verl ist die Saison bislang noch nicht optimal gelaufen: Vier Pünktchen aus fünf Spielen stehen zu Buche, das bedeutet Tabellenrang 17. Die Ostwestfalen qualifizierten sich in der Länderspielpause durch einen 2:0-Sieg gegen Oberligist TuS Bövinghausen für die nächste Runde des Westfalenpokals.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften am 28. Spieltag der vergangenen Saison hatte es in sich: 3:3 ging die Partie am Ende aus. Alaa Bakir war der gefeierte Mann des MSV, die Duisburger mussten durch die Gelb-Rote Karte von Caspar Jander fast eine Hälfte lang in Unterzahl spielen. Am Ende der Saison landeten beide Teams im Mittelfeld der Tabelle.