47. Weiter geht's, die Gastgeber mit einem Wechsel, Dresden startet unverändert.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +5 Halbzeitfazit:

Dresden führt zur Pause gegen Köln verdient mit 3:0 und lässt hier mal so gar nichts anbrennen. Kutschke stellte per Handelfmeter früh auf 1:0, nach einem Fehler im Spielaufbau der Gastgeber erhöhte dann Hauptmann für Dresden. In der Nachspielzeit kam es für die Viktoria dann noch dicker: Greger legte Lemmer im Strafraum, es gab Elfmeter für Dynamo und die Ampelkarte für Greger. Kutschke trat erneut an und verwandelte erneut sicher. Von Köln kam offensiv rein gar nichts, zudem sind die Domstädter in Durchgang zwei nun auch noch in Unterzahl. Die Partie scheint bereits entschieden. Gleich geht es weiter!

45. +5 Ende 1. Halbzeit

45. +4 Stefan Kutschke Dresden Tooor für Dynamo Dresden, 0:3 durch Stefan Kutschke

Kutschke entscheidet sich diesmal für die rechte Ecke und trifft halbhoch zum 3:0. Voll war in die andere Ecke unterwegs.

45. +4 Moritz Fritz Vikt. Köln Gelbe Karte für Moritz Fritz (Viktoria Köln)

Moritz Fritz sieht wegen Meckerns den gelben Karton.

45. +3 Christoph Greger Vikt. Köln Gelb-Rote Karte für Christoph Greger (Viktoria Köln)

Greger, bereits gelb verwarnt, sieht für das Foul die Ampelkarte und wird des Feldes verwiesen. Köln in Durchgang zwei auch noch in Unterzahl.

45. +3 Strafstoß für Dresden! Lemmer wird von Greger im Strafraum von den Beinen geholt.

45. +1 Zwei Minuten werden in diesem ersten Durchgang nachgespielt.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

43. Die Partie plätschert jetzt in Richtung Halbzeitpause, es regnet mittlerweile auch in Strömen in Köln. Der Viktoria fällt weiterhin nichts ein, kein Abschluss kam bisher auf den Kasten von Drljača.

40. Nächster Abschluss der Gäste: Tom Zimmerschied bekommt in der Zentrale vor dem Tor den Ball, wird nicht angegriffen, zieht etwas rechts rüber und zieht dann aus 16 Metern ab. Das Leder rauscht links am Kasten vorbei.

39. Ein Abschluss von Will aus dem Rückraum geht weit rechts am Tor vorbei, Dresden bleibt aber weiter klar überlegen.

36. Christoph Greger Vikt. Köln Gelbe Karte für Christoph Greger (Viktoria Köln)

Christoph Greger legt Lars Bünning und sieht die erste gelbe Karte der Partie.

34. Erste Ecke für die Gastgeber: David Philipp bringt sie von links in die Mitte, doch Dresden klärt problemlos.

32. Niklas Hauptmann Dresden Tooor für Dynamo Dresden, 0:2 durch Niklas Hauptmann

Dresden erhöht auf 2:0. Die Gäste erobern nach einem Einwurf der Viktoria in deren Hälfte den Ball. Kutschke legt dann auf rechts ab zu Lemmer, der in den Rückraum flankt. Dort ist der einlaufende Niklas Hauptmann völlig frei und nimmt den Ball, der einmal auftickt, dann aus 12 Metern direkt. Der Ball schlägt links im Kasten ein, Voll ist ohne Chance.

30. Ein Freistoß aus dem rechten Halbfeld sorgt beinahe mal für etwas Gefahr im Dresdner Strafraum. An der Strafraumkante verlängert den Freistoß ein Kölner per Kopf, dann ist aber Drljača vor Greger am Ball, sichert das Leder und wird dabei auch noch gefoult. Freistoß Dynamo.

29. Auch von Dresden ist das hier kein Offensivfeuerwerk, trotzdem ist die Führung mehr als verdient. Geduldig spielen sie sich nach vorne, bis Stefan Kutschke nach einer Flanke von rechts per Kopf zum Abschluss kommt, der Ball fliegt allerdings einen guten Meter über den Kasten.

27. Von Köln kommt weiterhin gar nichts. Dynamo steht defensiv extrem gut strukturiert und lässt die Viktoria nichtmal in die Nähe ihres Strafraums kommen.

25. Ecke Nummer drei für Dynamo: Von links macht es Jakob Lemmer, der das Leder scharf vor das Tor bringt. Ein Kölner klärt zur nächsten Ecke für Dresden. Diese faustet dann Voll wuchtig aus dem Sechzehner.

22. Allerdings: Zehnmal ging Dynamo diese Saison bereits in Führung, alle zehn Spiele gewann man auch.

20. Köln muss jetzt offensiv etwas mehr machen, tut sich bislang aber sehr schwer. Positiv allerdings: In dieser Saison haben die Kölner bereits sieben Punkte nach Rückstand geholt.

17. Stefan Kutschke Dresden Tooor für Dynamo Dresden, 0:1 durch Stefan Kutschke

Kutschke bleibt cool und trifft flach unten links ins Eck. Voll ist zwar in der richtigen Ecke, kann den Schuss aber trotzdem nicht parieren. Dresden geht verdient in Front.

16. Handelfmeter für Dresden! Nach einem Freistoß von hablinks klären die Gastgeber zunächst. Dann schließt Paul Will aus der Zentrale aus 16 Metern ab, Greger wirft sich in den Schuss und blockt ihn mit der Hand. Exner zeigt auf den Punkt.

12. Dresden erhöht den Druck. Kutschke probiert es von links aus der Drehung, aber auch hier muss Voll noch nicht eingreifen.

11. Den fälligen Freistoß fängt Drljača sicher aus der Luft. Dann machen es die Dresdener schnell: Einen weiten Abschlag verlängert Stefan Kutschke per Kopf in den Lauf von Jakob Lemmer. Der kommt rechts im Strafraum zum Abschluss, setzt den Schuss aber einen guten Meter links am Kasten vorbei.

10. Köln kontert, dann aber wird David Philipp von Park gelegt und es gibt einen Freistoß nahe der Mittellinie.

8. Dynamo mit viel Ballbesitz in diesen ersten Minuten. Geduldig suchen sie nach der Lücke und lassen sich im Spielaufbau viel Zeit.

6. Kyu-hyun Park hat auf links viel Zeit und Platz zum flanken, doch tut dies viel zu überhastet. Seine flache Hereingabe findet keinen Abnehmer.

5. Freistoß für die Viktoria aus dem linken Halbfeld. Die schwache Hereingabe bekommen die Dresdener aber ohne Probleme geklärt.

3. Luca Marseiler ist nach einem feinen Steckpass frei durch, stand aber knapp in der verbotenen Zone. Sofort geht die Fahne des Assistenten hoch, Abseits.

2. Dresden bekommt direkt die erste Ecke der Partie zugesprochen. Hauptmann bringt das Leder von rechts in die Mitte an den Sechzehnerrand zu Luca Herrmann, der das Leder volley nimmt. Noch abgefälscht geht der Ball über den Kasten. Die folgende Ecke bringt nichts ein.

1. Der Ball rollt, die Gastgeber haben angestoßen!

1. Spielbeginn

Die Teams kommen in den Sportpark Höhenberg. Schiedsrichter Florian Exner nimmt die Seitenwahl vor. Gleich geht es hier los!

Ein besonderes Spiel dürfte es heute für den Trainer der Gastgeber sein, der rund ein Jahr die heutigen Gäste trainierte, mit Dynamo aber 2014 abstieg und dann gehen musst. Laut eigener Aussage war es für ihn aber trotzdem eine besondere Station in seiner Karriere. Ebenfalls ein besonderes Spiel ist es für Robin Meißner. Letzte Saison noch im Trikot der Domstädter mit insgesamt drei Treffern gegen Dynamo, läuft er heute für Dresden auf. Er sitzt allerdings zunächst auf der Bank.

Sein Gegenüber, Markus Anfang, wechselt nach dem 2:0-Sieg gegen die Zweitvertretung des SC Freiburg ebenfalls nur einmal: Vlachodimos muss zunächst auf die Bank und wird durch Zimmerschied ersetzt.

Kommen wir zu den Aufstellungen: Viktoria-Coach Olaf Janßen nimmt im Vergleich zur Niederlage in Halle einen Wechsel vor. In der Verteidigung kommt Kubatta zu seinem Startelfdebüt und ersetzt Lorch, der nicht im Kader ist.

+++ Info: Der Anpfiff wird auf 19:10 verschoben, da sich die Ankunft der Gästefans im Stadion etwas verzögert! +++

Coach Markus Anfang warnt allerdings davor, das Spiel in seine Heimatstadt Köln auf die leichte Schulter zu nehmen und sagt über die Viktoria: „Sie haben viel Potenzial in ihren Reihen mit ihren Zielspielern in der Offensive und den großen Verteidigern in der Abwehr. Es ist auch eine physisch starke Mannschaft, die auch über Standardsituationen immer wieder gefährlich werden kann.“

Die Viktoria steht in der Liga aktuell auf Rang acht mit 20 Punkten und ist gut in die Saison gestartet, zuletzt verlor man allerdings mit 2:1 gegen Kellerkind Halle und blieb unter seinen Möglichkeiten. Dresden ist in der Liga seit fünf Spielen unbesiegt, hat bereits sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und dabei sogar noch das Nachholspiel gegen Saarbrücken in der Hinterhand. Die Mission Aufstieg bei Dynamo läuft aktuell sehr gut.

Der Tabellenführer ist zu Gast im Rheinland. Einen Tag vor dem Start der Karnevalssession wollen die vor heimischen Publikum noch ungeschlagenen Kölner bereits heute mit ihren Fans feiern und die fünfte Jahreszeit mit einem Sieg einläuten. Dresden hingegen will sich mit einem Sieg und der Tabellenführung in die Länderspielpause verabschieden.