Tooor für Arminia Bielefeld, 0:1 durch Fabian Klos Jetzt aber das Tor für die Ostwestfalen! Serge Müller leistet sich einen folgeschweren Fehlpass im Aufbau. Fabian Klos geht dazwischen, prescht vor und legt überlegt rechts raus zu Kaito Mizuta. Vom Japaner bekommt er die Kugel in zentraler Position wieder und chipt in bester Torjägermanier ein!

Mittlerweile ist auch Freiburg II in der Partie angekommen. Maximilian Breunig spielt einen starken Schnittstellenpass auf Ryan Johansson. Jonas Kersken ist aber zuerst am Ball, zudem hätte der Ire wohl im Abseits gestanden.

Bielefeld legt furios los! Maël Corboz schießt Serge Müller an, der durchaus mit dem Arm am Ball ist. Die Proteste nach einem Elfmeter bleiben aber unerhört.

Hoffnung dürfte den Jung-Freiburgern machen, dass der erste Sieg in dieser Saison ausgerechnet gegen die Arminia gelang. Mit 2:0 setzte sich der SCF II im September in der SchücoArena durch. Es war das erste Aufeinandertreffen beider Teams überhaupt.

Mit Freiburg II treffen die Ostwestfalen heute auf die schwächste Offensive der Liga – die jungen Breisgauer haben in 24 Spielen nur 19 Tore erzielt. Drei davon hat die Mannschaft von Thomas Stamm beim Gastspiel in Essen vor einer Woche erzielt. Doch auch dieses Spiel ging mit 3:4 verloren, Freiburg II wartet nun schon seit Anfang Oktober auf einen Dreier.

Es ist das Duell der bislang schwächsten Teams der Rückrunde. Während man sich in Freiburg schon länger mit dem wahrscheinlichen Gang in die Viertklassigkeit beschäftigt, muss auch die Arminia nach zuletzt vier Pleiten in Folge immer mehr um den Klassenerhalt zittern – für Bielefeld wäre es der direkte Fall von der 1. Bundesliga in die Regionalliga.