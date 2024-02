35. Rasim Bulić Regensburg Tooor für Jahn Regensburg, 0:1 durch Elias Huth

Die Gäste gehen in Führung! Bulić kann aus dem Zentrum aus 18 Metern mit links abziehen. Müller kommt mit den Fingerspitzen an den Ball und lenkt die Kugel an den Pfosten. Huth schaltet am schnellsten und kann aus wenigen Metern alleine vor dem Tor einschieben.

34. Kother aus der Distanz! Doch Vincent Müller im Tor ist zur Stelle. Er kann das Spiel danach schnell machen, doch verpasst das. Das sorgt für Unruhe auf den Rängen.

33. Anspach und Geipl sind sich uneinig, wie sie einen Freistoß von links in die Box bringen. So muss Geipl das Leder in den Strafraum treten, wo die Zebras klären können.

31. Die Standardsituation, egal ob Freistöße oder Eckbälle, sind beim Jahn bislang grausam anzusehen. Jeder einzelne Ball verfehlte sein Ziel teils meterweit. Das kann Joe Enochs nicht gefallen.

30. Es hat sich schon das ein oder andere Mal angedeutet, dass die Zebras aufpassen müssen, dass sie nicht in Konter rennen. Bislang geht das noch gut, doch die Regensburger sind nach vorne in der Regel brandgefährlich.

28. Schönfelder bekommt einen zu kurz abgewehrten Ball von den MSV-Verteidigern aus 16 Metern perfekt hingelegt, verzieht aber deutlich drüber.

26. Der Tabellenführer kommt über links, wo Feltscher gegen Kother kurz vor der Eckfahne rustikal hinlangt. Eigentlich muss der Duisburger hier auch Gelb sehen, doch Oldhafer gibt nur Freistoß.

23. Die Zebras pressen nun selbst früh an und erzwingen dadurch immer wieder Regensburger Ballverluste. So kommt Pledl nun zu seinem ersten Eckstoß. Doch dieser versandet im Nichts.

22. Jander trifft Geipl vor dem MSV-Strafraum und Oldhafer gibt sofort den Freistoß aus aussichtsreicher Position. Niclas Anspach bringt die Kugel und haut diese wuchtig in die Mauer.

20. Es sieht so aus, als hätte die kurze Spielunterbrechung den Regensburger Spielfluss unterbrochen und die Zebras ins Spiel gebracht.

18. Rasim Bulić Regensburg Gelbe Karte für Rasim Bulić (Jahn Regensburg)

Der Regensburger springt mit dem Ellbogen voraus im Luftzweikampf in Jander. Da geht Gelb in Ordnung.

17. Die Riesenchance für den MSV! Feltscher bringt von Rechtsaußen eine Flanke in die Box zu Kölle, welcher per Kopf in Richtung langes Eck köpft. Doch Weidinger schmeißt sich dazwischen und pariert.

16. Nach rund drei Minuten kann die Partie fortgesetzt werden.

13. Die Partie ist unterbrochen, da von einigen Tribünen Klopapierrollen auf das Spielfeld fliegen. Zu Zeiten von Corona war das undenkbar, dass sowas so verschwendet worden wäre. Auch hier wird natürlich gegen den DFL-Investorendeal protestiert.

10. Nun zeigen sich auch die Zebras mal in der gegnerischen Hälfe, doch Kölles Flanke von links Außen bleibt am ersten Jahn-Verteidiger hängen. Bitter für den MSV, da der Strafraum gut besetzt war.

9. Der Rasen macht übrigens keinen guten Eindruck. Der sieht zum einen sehr schmierig und rutschig aus und ist an manchen Stellen auch geflickt. Der Regen in Duisburg tut sein Übriges dazu.

6. Benedikt Saller hat aus rund 35 Metern viel zu viel Zeit und nimmt den Schuss von halblinks. Sein Ziel verfehlt er allerdings sehr deutlich.

4. Es wird direkt gefährlich vor dem MSV-Tor! Die Duisburger verlieren im Mittelfeld den Ball und so kann Regensburg über Geipl kontern. Im Umschaltspiel bringt Schönfelder eine punktgenaue Flanke ins Zentrum zu Anspach, welcher per Direktschuss aus acht Metern an Keeper Müller scheitert.

3. Von Abwarten ist in den ersten Momenten nichts zu sehen, sondern die Gäste aus Regensburg pressen hoch an und versuchen, die Zebras früh unter Druck zu setzen.

1. Der Ball rollt in der Schauinsland-Reisen-Arena. Der Schiedsrichter Konrad Oldhafer eröffnet die Partie!

1. Spielbeginn

Ein Blick auf das Personal auf beiden Seiten. Der MSV ändert im Vergleich zum Ulm-Spiel nichts, sondern Schommers vertraut auf dieselben elf Spieler. Beim Jahn werden Ganaus (Gelb-Rot-Sperre) und Viet (verletzt am Sprunggelenk) durch Anspach und Huth ersetzt.

Zuletzt gab es einen 2:0-Erfolg durch einen Doppelpack von Christian Viet gegen Bielefeld. Mit der besten Defensive (nur 19 Gegentore) und als bestes Auswärtsteam (erst eine Niederlage) reist der SSV Jahn heute nach Duisburg. Doch der Coach warnt seine Mannen vor dem heutigen Gegner: "Es ist eine heikle Aufgabe. Sie haben Spieler mit Bundesliga-Erfahrung geholt. Insgesamt haben sie eine erfahrene Mannschaft, gespickt mit jungen Talenten. Der MSV hat eine ordentliche Mannschaft, die mit dem Rücken an der Wand steht und alles für den Sieg tun wird."

Ein Blick zum Spitzenreiter aus Bayern. Nach der Niederlage von Verfolger Dynamo Dresden (1:2) heute Mittag in Ingolstadt können die Regensburger auf sechs Punkte davonziehen. Aktuell beträgt der Vorsprung der Elf von Trainer Joe Enochs auf Relegationsplatz drei bereits acht Zähler, auf Platz vier sogar schon zehn. Und das, obwohl der Jahresstart mit nur vier Punkten aus drei Spielen durchwachsen war.

Dabei verzichten muss er heute auf Kapitän Sebastian Mai, welcher mit einem Kreuzbandriss für die restliche Saison ausfällt. Auch Abwehrspieler Joshua Bitter ist nach seiner Roten Karte in Halle heute noch gesperrt. Auch Niclas Stierlin ist mit einem Muskelfaserriss vorerst raus und es standen dicke Fragezeichen hinter Daniel Ginczek (krank) und Tim Köther (angeschlagen). Um dem Kader deswegen nochmals etwas Breite zu verleihen, wurde kurz vor Ende der Transferperiode Mittelfeldspieler Erik Zenga verpflichtet. Dieser war zuletzt vereinslos, hielt sich aber bei Alemannia Aachen fit.

Viel positives gab es zuletzt nicht an der Wedau. Nach zwei Niederlagen zum Jahresauftakt gegen den TSV 1860 München und Halle wuchs der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze immer weiter an. Auch am vergangenen Wochenende deutete alles auf eine Niederlage bei Aufsteiger Ulm hin. Doch den zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand drehten die Zebras in den letzten zehn Minuten noch zu einem Remis. Ob dieser späte Punktgewinn nun für frischen Wind sorgt? Über das heutige Spiel weiß MSV-Coach Boris Schommers: "Da haben wir nur was zu gewinnen.". Doch dafür müsse sein Team "von der ersten Minute an hart und aggressiv arbeiten!".

Zur Primetime geht es gleich für beide Teams um wichtige Zähler an der Wedau. Auf der einen Seite muss der MSV punkten um nicht noch weiter im Tabellenkeller zu versinken. Bereits jetzt beträgt der Rückstand für die auf Platz 19 liegenden Duisburger acht Zähler auf das rettende Ufer. Anders sieht es beim heutigen Gast aus Regensburg aus. Die Oberbayern grüßen aktuell von Platz eins und wollen ihren Vorsprung weiter ausbauen, nachdem Dynamo heute Mittag verloren hat. Vor knapp 10.000 Fans dürfen wir also gleich ein packendes Match erwarten.