34. Alles wieder auf Anfang. Welches Team zeigt sich vor der Pause nochmal gefährlich vor dem gegnerischen Tor?

33. Niclas Stierlin Duisburg Tooor für MSV Duisburg, 1:1 durch Niclas Stierlin

Da ist der Ausgleich! Von der rechten Seite flankt Joshua Bitter butterweich in den Regensburger Strafraum. Am zweiten Pfosten läuft Niclas Stierlin perfekt ein und köpft den Ball aus sechs Metern in die Maschen.

30. Dominik Kother Regensburg Tooor für Jahn Regensburg, 1:0 durch Dominik Kother

Da zappelt der Ball im Netz! Einen harten Schuss hält Vincent Müller nicht. Im Fünfmeterraum ist Dominik Kother sofort zur Stelle. Aus vier Metern drückt er das Leder über die Linie.

28. Dominik Kother probiert es mit einem Distanzschuss. Der rutscht ihm aber über den Schlappen. Der Ball fliegt rechts oben über das Gehäuse.

26. Aufgrund der warmen Temperaturen gibt es eine Trinkpause. Die Trainer nutzen die Gelegenheit für Anweisungen an ihre Spieler.

24. Nach einem Regensburger Eckstoß wird der Ball mit dem Kopf in der linken Strafraumhälte für Christian Viet aufgelegt. Der bringt das Leder mit einem Volleyschuss auf den Duisburger Kasten. Am Ende fehlt ein knapper Meter und der Ball geht rechts am Tor vorbei.

22. Oscar Schönfelder Regensburg Gelbe Karte für Oscar Schönfelder (Jahn Regensburg)

Für ein taktisches Foul an Alaa Bakir sieht Oscar Schönfelder die Gelbe Karte.

19. Das Spiel findet vor allem zwischen den beiden Strafräumen statt. Strafraumszenen gibt es zuletzt seltener. Lediglich den ein oder anderen Standard bringen die Teams in den gegnerischen Strafraum.

15. Regensburg bekommt im rechten Halbfeld einen Freistoß. Alles formiert sich innerhalb des Strafraums. Der Ball wird schließlich aber bereits an der Strafraumgrenze vom MSV geklärt.

11. Marvin Senger leistet sich einen fatalen Fehlpass, der einen Jahn-Angriff einleitet. In der rechten Strafraumhälfte wird Christian Viet von Dominik Kother bedient. Viet ist jedoch zu zögerlich beim Abschluss und die Torchance wird unterbunden.

9. Nach einem Foul an Alaa Bakir bekommen die Zebras an der linken Strafraumgrenze einen Freistoß zugesprochen. Den schnappt sich Alexander Esswein. Sein strammer Schuss geht unter der Mauer her, aber geradewegs in die Arme von Felix Gebhardt.

6. Es ist ein ausgeglichener Start in diese Begegnung. Ballbesitz und Torschüsse verteilen sich auf beiden Seiten gleich. Derzeit spielt sich die Partie vor allem im Mittelfeld ab.

3. Nach einer Ecke von der linken Seite wird auch der MSV gefährlich. Einen Kopfball aus elf Metern von Tim Köther lenkt Felix Gebhardt mit einem starken Reflex über die Latte.

2. Die erste Chance hat Jahn Regensburg. Aus dem linken Halbfeld flankt Dominik Kother in die Box. Elias Huth köpft die Hereingabe aber über das Tor.

1. Schiedsrichter Nico Fuchs eröffnet die Partie. Welchem Team gelingt der bessere Start?

1. Spielbeginn

Der MSV Duisburg spielte gegen den SC Freiburg II, den Hallescher FC und den SSV Ulm jeweils 1:1. Nur gegen den TSV 1860 München gab es - am zweiten Spieltag - eine deutliche 0:3-Niederlage. Coach Torsten Ziegner verändert seine Mannschaft im Vergleich zum Ulm-Spiel auf fünf Positionen. Baran Mogultay und Benjamin Girth nehmen zunächst auf der Bank Platz. Zudem sind Marvin Bakalorz, Kolja Pusch und Chinedu Ekene nicht mit von der Partie. Neu in der ersten Elf stehen Joshua Bitter, Santiago Castaneda, Niclas Stierlin, Pascal Köpke und Tim Köther.

Den einzigen Sieg verbuchte Jahn Regensburg am zweiten Spieltag beim Auswärtsspiel in Verl (2:1). Gegeb die SpVgg Unterhaching (1:1), Borussia Dortmund II (0:0) und zuletzt gegen Arminia Bielefeld (1:1) endeten die Begegnungen mit einem Unentschieden. Gegen die Bielefelder gingen die heutigen Hausherren zunächst in Front (12.), aber kassierten nur kurze Zeit darauf den Ausgleich (20.). Im Vergleich zur Startformation in der Vorwoche nimmt der Trainer nur einen Wechsel vor. Agyemang Diawusie (Bank) wird durch Dominik Kother ersetzt.

Die Gastgeber sind einer von drei Vereinen, die in dieser Saison noch ohne eine Niederlage sind. Allerdings steht die Mannschaft von Joe Enochs aufgrund von drei Remis dennoch nur auf dem 11. Platz. Der MSV Duisburg hingegen ist mit gleicher Anzahl an Unentschieden noch ohne einen Sieg. Daher stehen die Zebras aktuell auf einem Abstiegsplatz (19.).