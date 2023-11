26. Auch in puncto Ballbesitz übertrumpfen die Mannheimer die Gäste. Verls Stürmer um Batista-Meier und Wolfram hängen vorne noch völlig in der Luft, da sie kaum Bälle bekommen.

22. Immer wieder erkämpfen sich die Gastgeber durch intensives Pressing schon in der Verler Hälfte den Ball. Das Selbstbewusstsein scheint beim Team von Trainer Rehm wieder gestiegen zu sein.

19. Bahn holt den nächsten Eckball heraus. Und es wird gefährlich: Karbstein verlängert im gegnerischen 16er per Kopf auf Rieckmann, der völlig frei vor dem Tor aber relativ deutlich über die Querlatte köpft.

17. Von den Ostwestfalen ist offensiv bisher kaum etwas zu sehen. Gegen kompakte Kurpfälzer finden sich kaum Lücken.

14. Die Erlösung ist bei der Heimmannschaft und ihren Fans ist deutlich zu spüren. Der Waldhof belohnt sich für die aktive Anfangsphase.

12. Kennedy Okpala SV Waldhof Tooor für Waldhof Mannheim, 1:0 durch Kennedy Okpala

Mannheim geht verdient in Führung und der 18-jährige Okpala trifft! Lockl bekommt den Ball links im Strafraum und spielt ihn dann flach und wuchtig in die Mitte, wo Okpala eingelaufen ist und die Kugel aus kurzer Entfernung über die Linie drückt.

10. Gute Möglichkeit für die Buwe: Jans bringt den Ball von der rechten Seite halbhoch an den zweiten Pfosten, wo Hawkins sich das Spielgerät zurechtlegt und dann mit dem rechten Fuß den Ball ein paar Meter über den rechten Knick zirkelt.

6. Carls luchst 30 Meter vor dem eigenen Tor dem schnellen Batista-Meier den Ball gerade noch so ab. Der Ball prallt von Carls Fuß gefährlich ab aufs Tor der Mannheimer. Doch Keeper Bartels reagiert gut und ist zur Stelle.

4. Der Waldhof geht mit viel Wucht in die ersten Zweikämpfe und versucht gleich ein Zeichen zu setzen. Aber auch die Gäste halten gut dagegen.

1. Los geht's!

1. Spielbeginn

Verls Coach Alexander Ende rotiert im Vergleich zum Sieg gegen Halle nur auf einer Position. Marcel Benger, der gelbgesperrt fehlt, wird ersetzt von Patrick Kammerbauer.

Personell verändert Mannheims Trainer Rüdiger Rehm seine Startelf im Vergleich zur Niederlage in Essen auf drei Positionen: Für Madéno Albenas, Berkan Taz und Pascal Sohm spielen Jonas Carls, Per Lockl und Kennedy Okpala von Beginn an.

Verl steht in dieser Saison auch oft für Spektakel pur. Die letzte Liga-Partie gegen den Halleschen FC war ein treffendes Beispiel dafür. Nach einem frühen Rückstand, drehten die Ostwestfalen in ein 3:1 und gewannen am Ende mit 3:2 in Halle.

Ganz anders die Lage beim Sportclub aus Verl. Trainer Alexander Ende hat es geschafft aus einem breiten Mix an jungen und erfahrenen Spielern eine der Spitzenmannschaften der Liga zu formen. Besonders durch die aktuelle Serie von sieben ungeschlagenen Partien, pirschte sich Verl an die Aufstiegsränge heran und könnte bei einem heutigen Sieg sogar Rot-Weiss Essen über Nacht vom Relegationsrang stoßen.

Der Druck heute zu gewinnen ist hoch beim Traditionsklub aus Mannheim. Mut sollte den Buwe vor allem die Statistik machen, dass sie neun ihrer 13 gesammelten Punkte vor heimischem Publikum sammelten.

Kein Wunder, dass die Stimmung beim SVW ganz unten ist. Zumal sie am vergangenen Samstag auch noch aus dem Badener Landespokal geflogen sind. Gegen Liga-Konkurrent SV Sandhausen musste die Elf von Trainer Rüdiger Rehm eine 1:4-Niederlage hinnehmen und damit auch den nächsten großen Rückschlag in dieser Saison.

Mit komplett unterschiedlichen Gefühlswelten gehen beide Teams in dieses erste Drittligaspiel nach der Länderspielpause. Während der Waldhof schon seit sieben Ligaspielen in Folge auf einen Sieg wartet und auf den 18. Tabellenplatz abgerutscht ist, feiern die Verler einen Sieg nach dem Anderen. Die Ostwestfalen sind seit sieben Partien ungeschlagen und bringen die beste Offensive der Liga mit in die Kurpfalz.

Herzlich willkommen zum 16. Spieltag in der 3. Liga! Der kriselnde SV Waldhof Mannheim empfängt den Tabellenvierten SC Verl zum Flutlichtspiel. Ab 19:00 Uhr geht's los!