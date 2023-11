Gelbe Karte für Maximilian Großer (Arminia Bielefeld) Großer hält Akono am Trikot fest und bringt ihn so zu Fall. Der Lübecker wäre da beinahe frei durch gewesen, Großer ist mit der Gelben gut bedient.

Die Teams kommen ins Stadion an der Lohmühle in Lübeck. Schiedsrichter Martin Speckner nimmt die Seitenwahl vor. Gleich geht es hier los!

Geht es nach Bielefeld Coach Kniat soll das Team den Schwung aus dem Sieg im Pokal jetzt mitnehmen, um in der Liga zu klettern und auch noch vor der Winterpause oben angreifen: „Wir wollen jetzt am Wochenende gewinnen. Und danach die Spiele auch. Was das dann tabellarisch aussagt, ist auch klar. Es sind glaube ich noch fünf Spiele, dann sind wir durch mit diesem Jahr - und die wollen wir alle erfolgreich gestalten.“ Wenn wir heute gewinne ist die Tendenz so, „dass wir nach oben hin bisschen Anschluss bekommen", so Kniat weiter.