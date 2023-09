45. +2 Halbzeitfazit:

Zur Pause steht es zwischen Viktoria Köln und Arminia Bielefeld 0:0. Viktoria kam gut in die Partie presste von Beginn an recht hoch. Über weite Strecken waren die Kölner die spielbestimmende Mannschaft und gaben das Tempo an. Sie waren die bessere Mannschaft und hätten in der 38. Minute in Führung gehen müssen. Von der Arminia kommt offensiv noch viel zu wenig. Lediglich einige Halbchancen konnten sich die Westfalen erspielen. Da muss in Hälfte zwei deutlich mehr kommen.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44. Kurz vor der Pause drücken die Kölner nochmal aufs Gaspedal und wollen mit Tempo über die Außenbahnen kommen. Bielefeld hält aber gut dagegen.

41. Endlich mal wieder ein Abschluss von Arminia. Biankadi zieht von der linken Ecke des Strafraums ab. Sein kraftvoller Schuss segelt rechts am Tor vorbei.

38. Fast das 1:0 für Köln! Bogićević kommt nach einer hohen Hereingabe von links am zweiten Pfosten frei zum Kopfball. Er geht leicht in die Hocke und köpft das Leder an den linken Pfosten!

36. Wieder hat May Platz auf der linken Außenbahn und zieht in den Strafraum. Sein Schuss aus halblinker Position wird zur Ecke geblockt, die keine Gefahr bringt.

35. Tom Geerkens Bielefeld Gelbe Karte für Tom Geerkens (Arminia Bielefeld)

Geerkens unterbindet mit Trikotziehen einen Konter von Köln.

32. Es ist eine sehr umkämpfte Partie mit wenigen Torraumszenen. Die meiste Zeit spielt sich die Partie in der Hälfte der Gäste ab. Ein Linksschuss von May aus rund 10 Metern Distanz geht deutlich über das Gehäuse.

29. Marseiler passt links im Strafraum zu Philipp. Der macht mit dem Ball am Fuß eine Drehung und passt ihn zurück auf Russo. Sein Schuss aus knapp 20 Metern geht über den Kasten.

26. Lannert bringt eine Flanke aus dem rechten Halbfeld auf Höhe des Elfmeterpunkts. Dort setzt Shipnoski zum Fallrückzieher an, trifft den Ball aber nicht richtig und Köln bereinigt die Situation.

23. Nach einem Eckball kriegt Koronkiewicz die Kugel an der rechten Strafraumecke. Er legt ihn sich zurecht und hält mit voller Wucht drauf. Sein Schuss wird zur Ecke geblockt, die ohne Folgen bleibt.

21. Oppie mit einer hohen Flanke von links an den zweiten Pfosten. Dort steht Yildirim, doch die Hereingabe ist zu steil und der Stürmer kann den Ball nicht kontrollieren.

19. Bisher hat Viktoria mehr Anteile am Spiel, aber hochkarätige Chancen konnten sie noch nicht herausspielen. Die Arminen verteidigen bis hierhin sehr kompakt.

16. Fritz prallt im Mittelfeld mit Wintzheimer zusammen. Nach kurzer Unterbrechung geht es für den Kölner aber weiter.

13. May kommt mit Tempo über die linke Seite und zieht nach innen in den Strafraum. Er legt den Ball zurück auf Marseiler, doch sein Schuss aus 20 Metern wird geblockt.

10. May wird links vom Strafraum am Trikot festgehalten. Doch Ittrich pfeift das Foul nicht. Das wäre eine gute Freistoßposition gewesen.

7. Erster Abschluss für den DSC. Biankadi wird nicht richtig bedrängt er kommt aus rund 17 Metern Entfernung zum Schuss. Sein Versuch geht etwa einen halben Meter rechts am Tor vorbei.

5. In den ersten Minuten der Partie presst Viktoria hoch und versucht früh in Ballbesitz zu kommen. Bisher halten die Gäste aber gut dagegen.

2. Der erste Angriff der Kölner. Marseiler kommt über die rechte Seite und will den Ball hoch nach innen spielen. Ein Verteidiger ist zur Stelle und köpft den Ball aus der Gefahrenzone.

1. Der Ball rollt! Köln hat Anstoß.

1. Spielbeginn

Trotz der Niederlage gegen Unterhaching nimmt Janßen keine Wechsel vor und vertraut derselben Startelf. Kniat rotiert nach dem Remis gegen Regensburg auf drei Positionen. In der Verteidigung startet Oppie statt Özkan. Geerkens und Wintzheimer rücken für Mizuta und Klos in die Startelf, die beide vorerst auf der Bank Platz nehmen.

Das letzte Duell zwischen Viktoria, damals noch als SCB Preußen Köln, und Bielefeld liegt schon eine ganze Weile zurück. Im Mai 1995 trafen sie in der Regionalliga West/Südwest aufeinander. Nach 90 Minuten stand es, genau wie im Hinspiel auch, 3:3. Für den DSC ging es nach der Saison in die 2. Bundesliga. Für die Kölner ging es eine Liga tiefer.

Der Absteiger aus Bielefeld erwischte einen mittelmäßigen Start in die neue Spielzeit. Zum Auftakt gab es eine 1:3-Niederlage in Dresden. Anschließend gewannen die Arminen das Derby gegen Münster mit 4:0. In Ulm unterlagen sie den Gastgebern mit 0:1 und am vierten Spieltag trennten sie sich mit 1:1 gegen Jahn Regensburg. Für Cheftrainer Mitch Kniat gehört der heutige Gegner zu den Geheimfavoriten der Liga. „Bei ihnen passen viele Sachen zusammen, eine Mannschaft, die immer wieder verbessert wurde. Auch der Trainer ist jetzt schon lange da, das sieht man in jedem Spiel. Sie spielen einen richtig guten Fußball und meiner Meinung nach, einen der besten der Liga. Das wird eine richtig harte Nuss für uns“, so der 37-Jährige.

Köln legte einen guten Saisonstart hin und gewann die ersten beiden Partien. Anschließend folgte ein torloses Unentschieden gegen Essen und eine 2:1-Niederlage gegen Unterhaching. Im Pokal gelang den Höhenbergern die Sensation, indem sie den Bundesligisten Werder Bremen bezwangen. Cheftrainer Olaf Janßen muss heute auf drei Spieler verzichten. Dietz fehlt aufgrund eines Zehenbruchs, Hong befindet sich nach einem Muskelbündelriss in der Wade im Aufbautraining und Mustafa fällt mit einer Rippenprellung aus. Für ihn rückt Heister in den Kader.