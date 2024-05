21. Was macht dieses Tor nun mit der Partie? Der Duisburger Rückstand auf das rettende Ufer würde jetzt nur noch drei Punkte betragen. Aber die anderen Teams spielen natürlich erst noch. Und hier ist auch noch viel Zeit auf der Uhr.

18. Benjamin Girth Duisburg Tooor für MSV Duisburg, 0:1 durch Benjamin Girth

Diesmal bestrafen die Zebras einen Ballverlust der Lübecker gnadenlos! Reddemann spielt von hintenraus einen miserablen Pass in die Füße zu Castaneda, welcher im Mittelkreis steht. Der schaltet schnell und schickt Girth auf die Reise. Dessen Schuss aus 25 Metern Entfernung schlägt halbhoch rechts im Toreck ein. Klewin ist bei diesem wuchtigen Abschluss machtlos.

18. Mittlerweile schleichen sich auch bei den Lübeckern einfache Abspielfehler und Fehlpässe ein. Damit kommt der MSV vermehrt an den Ball und kann in die Partie finden.

15. Den ersten Eckstoß der Meidericher schlägt Pledl von links ins Zentrum. Diesen verzieht der Zehner jedoch deutlich und so kann die VfB-Defensive bereits am kurzen Pfosten klären.

13. Knoll findet aus dem Mittelkreis heraus Engin in der Box mit einem traumhaften Pass zum Flügelspieler. Der bekommt das Leder aber knapp nicht unter Kontrolle. Sonst wäre es brandgefährlich für Klewin im VfB-Tor geworden. Immerhin ein Lebenszeichen der Gäste!

11. Wer hier noch Chancen auf den Klassenerhalt hat, ist bislang überhaupt nicht zu sehen. Die Hausherren dominieren die Partie und arbeiten am Führungstreffer. Der MSV steht nur hintendrin und ist am verteidigen.

8. Der VfB mit der Doppelchance auf die Führung! Nach einem Eckstoß kann der MSV zunächst klären, doch die Lübecker bleiben dran. Erst scheitert Thiel aus spitzem Winkel an Braune, dann Egerer an Knolls Kopf. Der Duisburger Verteidiger geht daraufhin benommen zu Boden und bleibt erstmal liegen. Nach wenigen Momenten steht Knoll aber wieder auf. Der MSV hat Glück dass es weiterhin 0:0 steht.

7. Die Gäste aus dem Pott können nach vorne noch kaum für Gefahr sorgen. Zwar sorgt Engin über Rechtsaußen für eine Entlastung der Defensive, aber im Sturmzentrum ist kein Mitspieler mitgelaufen.

5. Die bereits abgestiegenen Lübecker starten sehr giftig in dieses Spiel und wollen den MSV gar nicht erst in die Partie kommen lassen. Das bereitet dem ein oder anderen Gästespieler auch bereits Schmerzen.

2. Es wird direkt gefährlich vor dem MSV-Tor! Hauptmann chipt die Kugel von rechts halbhoch an die Strafraumkante zu Gözüsirin, welcher das Leder direkt nimmt und in Richtung Tor befördert. Etwas artistisch verfehlt er das Tor nur knapp.

1. Der Ball rollt in diesem Kellerduell! Die Gastgeber spielen in ihrer traditionellen grünen Spielkleidung, während die Zebras in Blau-Weiß gestreiften Jerseys aufspielen.

1. Spielbeginn

Rein geht es ins Stadion an der Lohmühle für die 22 Hauptdarsteller des Abends. Vor dem MSV-Fanblock ragt ein großes „Ihr seid ‘ne Schande für Duisburg!“-Banner. Die Enttäuschung der Zebra-Fans über die bisherige Saison wird damit mehr als deutlich zum Ausdruck gebracht.

Geleitet wird diese Partie von Schiedsrichter Mario Hildenbrand. Der 28-jährige Referee aus dem badischen Wertheim ist seit drei Jahren in der 3. Liga aktiv und pfiff bis dato 26 Partien.

Bei den Lübeckern muss Martens heute auf Janek Sternberg (muskuläre Probleme), Leon Sommer (Innenbandverletzung) und Routinier Mirko Boland (Rotsperre) verzichten. Diese werden durch Marvin Thiel, Ulrich Taffertshofer und Robin Velasco in der Startelf im Vergleich zum Bielefeld-Spiel ersetzt. Auf der Gegenseite fehlt beim MSV Jonas Michelbrink aufgrund seiner fünften Gelben Karte aus dem Sandhausen-Sieg. Dafür rückt Niclas Stierlin auf die Doppelsechs mit Santiago Castaneda.

Sechs Punkte beträgt der Duisburger Rückstand auf das rettende Ufer. Diesen Rückstand so spät in der Saison noch aufzuholen und den damit verbundenen Abstieg in die Viertklassigkeit zu verhindern, gleicht einer Herkulesaufgabe. Doch mit den beiden Interimstrainer Uwe Schubert und Branimir Bajić ist ein Funken Hoffnung zurückgekehrt. Bei ihrem Debüt feierten sie einen 3:1-Erfolg gegen den SV Sandhausen. Von einem "Hallo Wach"-Effekt sprach Schubert nach der Partie. Beim Griff nach dem letzten Strohhalm fordert er gemeinsam mit Bajić den „maximalen Erfolg“ seiner Mannschaft. „Die Mannschaft weiß, worum es geht!“, so Schubert vor der heutigen Partie. Das wäre auch besser so, denn sonst verschwindet wohl der nächste Traditionsverein in den Niederungen des Fußballs.

Seit einer Woche ist auch der zweite Abstieg des VfB Lübeck aus der 3. Liga in den Stein gemeißelt. Wie schon in der Saison 2020/2021 konnte der direkte Wiederabstieg für die Marzipanstädter nicht verhindert werden. Nach dem 0:0 zuletzt gegen Bielefeld gilt es nun für Cheftrainer Jens Martens einen Neustart in der Regionalliga vorzunehmen. Der 68-jährige Trainer übernahm das Amt vor rund einem Monat und konnte bis dato noch keinen Sieg einfahren (zwei Remis und drei Niederlagen). Vielleicht kann in den restlichen drei Spielen noch ein Dreier gelingen, denn jetzt können die Grün-Weißen befreit aufspielen. Martens fordert von seinem Team, dass sie weiter die "kämpferische Einstellung in jedem Spiel auf den Platz bekommt". Für dieses Unterfangen fehlen ihm jedoch heute 13 Spieler, welche entweder krank, verletzt oder gesperrt sind. Mehr dazu gleich.

Der drittletzte Spieltag in der 3. Liga startet mit einem echten Kellerduell im Stadion an der Löhmühle. Der bereits abgestiegene VfB Lübeck empfängt den MSV Duisburg, welcher mit letzten Kräften versuchen möchte, den Absturz aus dem Profifussball zu verhindern. Nichts anderes als drei Punkte helfen dem MSV dabei. Sollte das heute nicht klappen, können bereits am Sonntag die Lichter im Pott ausgehen. Eine eigentlich undenkbare Vorstellung. Doch soweit ist es noch nicht und die Hoffnung gibt man bei den Meiderichern noch nicht auf. Rund 550 MSV-Fans werden gleich bei der Partie dabei sein. Das ist in dieser Situation auch nicht selbstverständlich an einem Freitagabend!