In den ersten Minuten treten die Gäste sehr dominant aus. Bisher fand das Spiel ausschließlich in der Hälfte der Verler statt. Dresden hat alles im Griff.

Vor dem Anpfiff gibt es noch eine Schweigeminute in Gedenken an den mit nur 25 Jahren verstorbenen Regensburger Agyemang „Agy“ Diawusie.

Markus Anfang setzt in seiner Mannschaft auf Kontinuität. Trotz der jüngsten zwei Niederlagen möchte er seine Mannschaft stärken und setzt deshalb auf dieselbe Elf, die zuletzt gegen Jahn Regensburg verlor. Wobei dabei auch erwähnt werden sollte, dass das Spitzenspiel erst nach einer Ecke in der 93. Minute verloren wurde.

Angesichts von vier Siegen in Folge hat Alexander Ende wenige Gründe für Spielertäusche. Im Vergleich zum jüngsten Erfolg in Mannheim rotieren deshalb nur Marcel Benger, der nach einer Gelbsperre wieder verfügbar ist, und Lars Lokotsch neu in die Startelf. Sie ersetzen Patrick Kammerbauer und Maximilian Wolfram.

Dynamo Dresden schien in dieser Saison fast schon unschlagbar. Na gut, zwei Niederlagen haben sie sich bis zum 15. Spieltag erlaubt, aber ansonsten thronten die Sachsen souverän an der Tabellenspitze. Seit zwei Wochen wanken die Gelb-Schwarzen allerdings, denn erst verlor Dynamo im Nachholspiel gegen den 1. FC Saarbrücken und vergangene Woche verlor Dresden im Spitzenspiel gegen Jahn Regensburg auch noch die Tabellenführung. Zwei Niederlagen in Folge gab es für die SGD in dieser Saison noch nicht. Umso spannender ist zu sehen, wie sie darauf reagiert.