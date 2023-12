45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Nach einer Ecke kommt Pusch halblinks im Rückraum zum Abschluss. Ein Auer wirft sich aber in den Schuss und wehrt zur Seite ab. Der wäre wohl sehr gefährlich aufs Tor gekommen.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45. Pusch bleibt nach einem Luftduell mit Tashchy liegen und hält sich den Kopf. Der Zehner des MSV bleibt anschließend liegen und wird behandelt. Pusch kann nach einer kleinen Verschaufspause weitermachen.

43. Mai macht einen langen Ball von Knoll fest und legt im Anschluss auf Pusch ab. Der Zehner fasst sich aus über 30 Metern ein Herz und zieht sofort ab. Männel kann den Schuss aber problemlos fangen, die Distanz war einfach zu weit für Pusch.

40. Den anschließenden Freistoß bringt Stefaniak aus dem linken Halbfeld auf den zweiten Pfosten, wo Vukančić zum Abschluss kommt. Der Kopfball aus acht Meter rauscht gut einen Meter am rechten Torpfosten vorbei.

39. Marvin Knoll Duisburg Gelbe Karte für Marvin Knoll (MSV Duisburg)

Rosenlöcher nimmt in linken Halbraum Tempo auf und wird anschließend von Knoll per Bodycheck zu Boden gestreckt. Auch dafür zeigt Exner die Gelbe Karte.

38. Rolf Feltscher Duisburg Gelbe Karte für Rolf Feltscher (MSV Duisburg)

Der Venezolaner hält bei einem Befreiungsschalgversuch von Stefaniak den Schlappen drauf und sieht ebenfalls zurecht die Gelbe Karte.

37. Marco Schikora Aue Gelbe Karte für Marco Schikora (Erzgebirge Aue)

Der Mittelfeldspieler legt sich den Ball etwas zu weit vor und rauscht dann mit offener Sohle in Pledl hinein. Natürlich gibt es dafür Gelb.

35. Feltscher flankt von der rechten Seite auf den zweiten Pfosten, wo Pusch aus spitzem Winkel zum Abschluss kommt, den Ball aber nicht voll trifft. Männel kann den ungefährlichen Aufsetzer sicher aufnehmen.

32. Die anschließende Ecke von rechts wird am kurzen Pfosten von einem Verteidiger der Auer geklärt. Das Heimteam kann im Anschluss den Ball sichern. Aktuell schafft es der MSV nicht, Aue defensiv zu fordern.

32. Von links schlägt Pusch einen Freistoß in Richtung zweiter Pfosten, wo Bitter freisteht. Der Verteidiger verpasst aber, sodass ein Veilchen-Spieler zur Ecke klärt.

29. Borys Tashchy Aue Tooor für Erzgebirge Aue, 1:0 durch Borys Tashchy

Nach einem Fehler im MSV-Aufbau kommt Tashchy ans Leder, der von drei Duisburgern verfolgt wird. Erst lässt er Knoll ins Leere grätschen und schüttelt auch die beiden anderen Verteidiger ab. Aus zehn Metern halblinker Position schiebt er cool ins untere rechte Eck ein - Müller ist chancenlos.

27. Castaneda fängt einen Pass in Richtung Tashchy ab und geht sofort in den Tempogegenstoß. In der gegnerischen Hälfte will er auf Pledl durchstecken, ein Auer Verteidiger hat den Braten aber gerochen und fängt den Ball ab.

25. Danhof spielt eine brandgefährliche Hereingabe in Richtung Bär, der aber in letzter Sekunde noch von Bitter abgegrätscht wird. Auch Aue setzt offensive Akzente - es ist bis hierhin eine unterhaltsame Partie!

24. Im Nachgang an eine Ecke zieht Feltscher einfach mal aus 28 Metern halbrechter Position ab. Sein Rechtsschuss rauscht aber klar über den Kasten von Männel.

22. Lattentreffer von Sebastian Mai! Bei einer Umschaltsituation macht Mai ersten den Ball klasse fest und spielt anschließend einen Doppelpass mit Pusch. Aus 25 Metern versucht es der Kapitän dann, der einfach mal mit links aus zentraler Position abzieht. Männel lenkt das Leder anschließend noch soeben an die Latte, anschließend springt der Ball ins Feld zurück.

21. Pusch verlagert stark auf die linke Seite, wo Köther flanken darf. Die setzt der Linksverteidiger aber etwas zu hoch an, sodass sie auf die rechte Seite zu Feltscher segelt. Auch der versucht es per Flanke, die von Männel mit einer Faust bereinigt wird.

18. Thomas Pledl Duisburg Gelbe Karte für Thomas Pledl (MSV Duisburg)

Der Flügelspieler geht ins Eins-gegen-Eins mit Rosenlöcher, bleibt an ihm hängen und begeht im Anschluss ein Foul. Nach einer kurzen Diskussion mit dem Schiedsrichter zeigt dieser dem Routinier die Gelbe Karte.

15. Pledl darf nun von der rechten Seite flanken und sucht am zweiten Pfosten Kölle. Vor dem Flügelspieler ist aber Danhof am Ball, der kurz vor dem eigenen Tor von Danhof auf Männel abgetropft wird. Die Aktion hatte Eigentor-Potenzial!

14. Danhof hat die Chance aufs 1:0! Sijarić wird im rechten Halbraum nicht attackiert und steckt auf den einlaufenden Außenverteidiger durch. Aus 15 Metern halbrechter Position zielt Danhof flach ins kurze Eck, Müller ist aber zur Stelle und wehrt zur Seite ab.

13. Ein langer Ball von Barylla segelt in Richtung Bär, doch Müller kann den Ball im Strafraum herunterpflücken. Duisburg steht tief und bietet den Erzgebirgerin wenig Platz an, von der anfänglichen Aggressivität der Zebras ist aber mittlerweile wenig ersichtlich.

11. Über rechts dringt Sijarić in den Strafraum ein und bedient Danhof. Dank einer starken Grätsche von Köther kommt der Ball aber nicht beim Außenverteidiger an. Trotzdem bleibt es dabei: Aue kommt vor allem über die Flügel aus MSV-Sicht etwas zu leicht durch.

8. Von links bringt Stefaniak eine Flanke von der Außenbahn ins Zentrum, wo Tashchy gut steht und zum Kopfball kommt. Der Offensivakteur will den Ball ins lange Eck legen, ihm fehlt aber die Wucht. Müller kann sicher zupacken.

6. Nach einem Aufbaufehler von Vukančić will Pledl umgehend aus 25 Metern halbrechter Position abziehen. Der Innenverteidiger Vukančić schaltet aber schnell und blockt den Schussversucht des MSV-Akteurs.

4. Aue kommt zur ersten guten Chance! Mit einer tollen One-Touch-Kombination dringen die Veilchen in den Strafraum ein, anschließend kommt Bär links aus spitzem Winkel zum Abschluss. Der Stürmer scheitert am der Fußabwehr von Müller.

3. Aue hat zu Beginn mehr Ballbesitz und sucht nach spielerischen Lösungen. Duisburg versucht die Kombinationen der Veilchen früh zu unterbinden und wirkt zu Beginn griffig. Die ersten Aktionen sind ausgeglichen.

1. Schiedsrichter Florian Exner hat die Partie freigegeben, der Ball rollt! Das Auswärtsteam aus Duisburg hat angestoßen und den ersten Ballbesitz.

1. Spielbeginn

Beim FC Erzgebirge steht heute nur Trainer Dotchev nicht zur Verfügung, alle anderen Spieler sind fit und einsatzbereit. Aufpassen muss nur Kreativkopf Stefaniak, der heute seine fünfte Gelbe sehen könnte und dann für ein Spiel gesperrt wäre. Ähnlich ergeht es auf der anderen Seite auch den beiden unverzichtbaren Führungsspielern Mai und Müller. Vor allem in der Offensive beklagt Duisburg heute herbe Verluste: Es fehlt nicht nur Lichtblick Jander, auch Bakir, Ekene, Girth und Köpke fehlen heute krank bzw. verletzt.

Nach sechs Spielen ohne Sieg gab es am vergangenen Wochenende gegen den VfB Lübeck nach langer Zeit wieder einen Sieg für den MSV Duisburg. Der viel umjubelte Siegtreffer gelang Youngster Santiago Castaneda nach einem Standard in der Nachspielzeit. Damit gab der Traditionsclub die Rote Laterne an den VfB Lübeck ab und schöpfte Hoffnung im Kampf gegen den Abstieg. Besonders der zentraler Mittelfeldspieler Caspar Jander zeigt beim MSV immer wieder sein Potenzial und trägt mit seinen Offensivläufen zur Chancenkreation seines Teams bei.

Aue spielte am vergangenen Wochenende gegen Zweitliga-Absteiger Bielefeld unentschieden. Die umkämpfte Partie endete 2:2, in der Marcel Bär und der starke Tim Danhof trafen. Im Spiel sah Coach Pavel Dotchev die Gelb-Rote Karte, der die heutige Partie gegen Duisburg folglich von der Tribüne aus verfolgen muss. Besonders Angreifer Marcel Bär, der vor der Saison von 1860 München ins Erzgebirge gekommen war, liefert aktuell ab. Er traf in den letzten beiden Partien dreimal und ist mit insgesamt sieben Toren der beste Torschütze seines Teams.

Die Rollen in der Partie sind klar verteilt. Während Aue mit 26 Punkten aus 17 Spielen voll im Rennen um die oberen Plätze dabei ist, steht Duisburg mit nur zwölf Zählern auf dem vorletzten Tabellenplatz und hat damit akute Abstiegssorgen. Das Heimteam geht also heute als klarer Favorit ins Rennen. Hoffnung machen dem MSV die beiden Aufeinandertreffen in der vergangenen Saison, als er die Partien mit 2:0 bzw. 3:0 für sich entscheiden konnte. Für Aue spricht derweil eine Serie mit drei ungeschlagenen Spielen nacheinander.