15. Ulm bekommt die dritte Ecke in Folge, die Léo Scienza scharf auf den ersten Pfosten zirkelt. Elongo-Yombo ist zur Stelle und klärt per Kopf aus der Gefahrenzone.

12. Allgeier wird per Steilpass rechts in den Strafraum geschickt und legt quer, wo jedoch weit und breit kein Ulmer steht. Der BVB kann klären.

10. Der BVB hat die erste Ecke im Spiel, welche die Gäste über links kurz ausführen. Pohlmann kommt schließlich an den Ball und schließt zentral aus 18 Metern ab - Abstoß für Ulm.

8. Gute Chance für Ulm! Brandt nimmt Fahrt auf und steckt links rüber zu Léo Scienza. Der schlägt im Strafraum einen Haken und feuert aus spitzem Winkel aufs Tor. Ostrzinski ist hellwach und wehrt den Schlenzer nach rechts ab.

6. Azhil chippt einen Ball aus dem Zentrum links in den Strafraum, doch der Pass ist zu lang für Eberwein - Abstoß.

3. Ulm übernimmt in den ersten Minuten die Spielkontrolle und tastet sich langsam nach vorne. Ein Einwurf von rechts landet im Strafraum bei Chessa, dessen Schuss aus 14 Metern wird aber geblockt.

1. Der Ball rollt. Dortmund stößt an in schwarz-gelben Trikots. Ulm ist in Schwarz und Weiß unterwegs.

1. Spielbeginn

Die Mannschaften betreten den Platz. Feiert der SSV Ulm den dritten Sieg in Folge und bleibt damit an den Aufstiegsplätzen dran? Gleich werden wir es erfahren. Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel hier in Aalen.

Der Schiedsrichter der Partie heißt Mario Hildenbrand. Seine Assistenten an der Seitenlinie sind Roy Dingler und Philipp Hofheinz.

Schwarzgelb konnte nur eins der letzten fünf Ligaspiele gewinnen. Zuletzt gewann der BVB mit 3:0 gegen 1860 München. Die Dortmunder rangieren derzeit mit 24 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz – zehn Zähler vor der Abstiegszone.

"Die Mannschaft ist besetzt mit ganz vielen jungen hungrigen Spielern und ein paar wenige Erfahrene Spieler. Man muss sagen, sie spielen schon typisch wie eine junge Zweitvertretung. Auf der anderen Seite spielen sie schon einen echt reifen Fußball – sie können Männerfußball", sagte Ulm-Trainer Wörle vor der Partie über den BVB II.

Als Aufsteiger spielt Ulm in der 3. Liga bisher eine sehr gute Rolle. Zuletzt feierte man zwei Siege in Folge. Am vergangenen Wochenende gewannen die Ulmer gegen Viktoria Köln mit 3:1. Damit liegt der SSV mit 29 Zählern auf dem vierten Tabellenplatz – nur einen Punkt hinter den Aufstiegsrängen. Gegen die Zweitvertretung aus Dortmund will Ulm den Rückenwind mitnehmen.

Zum ersten Mal trägt der SSV Ulm sein Heimspiel im Stadion in Aalen aus. Da das Stadion der Ulmer nicht über eine Rasenheizung verfügt, muss der SSV seine Heimspiele bis Ende Februar im mehr als eine Stunde entfernten Aalen austragen. "Unsere Aufgabe wird sein, dass wir uns schnell daran gewöhnen und im Zusammenspiel mit unseren Fans diesen Heimspielcharakter für uns alle spürbar werden zu lassen. Letztendlich gemeinsam für Ulm", so Ulm-Trainer Wörle.