45. +6 Ende 1. Halbzeit

45. +5 Was für ein Schlussspurt in dieser ersten Hälfte! Nachdem Halle dem Führungstreffer eigentlich deutlich näher war, hatte die Arminia aus dem Nichts die Riesengelegenheit, erneut in Front zu gehen. In dieser Phase sehen die Zuschauer ein wildes Spiel.

45. +2 Fabian Klos Bielefeld Elfmeter verschossen von Fabian Klos, Arminia Bielefeld

Fabian Klos vergibt die Riesenchance! Der Routinier tritt an, setzt den Ball aber flach links neben den Kasten von Moritz Schulze. Halle kann aufatmen!

45. +2 Es gibt Elfmeter für Bielefeld! Timur Gayret reißt Manuel Wintzheimer am Strafraumeck um - ganz klare Sache und die XXL-Gelegenheit für die Arminia!

45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

44. Marius Wörl Bielefeld Gelbe Karte für Marius Wörl (Arminia Bielefeld)

Wörl stoppt einen Konter der Hallenser, indem er den ballführenden Casar am Trikot zieht - da bleibt Schiedsrichter Bacher keine andere Wahl.

42. Großer rettet kurz vor der Linie! Nach einer Hereingabe von der linken Seite kommt Baumann am zweiten Pfosten zum Kopfball. Der Ball wäre unhaltbar für Kersken in der unteren linken Ecke gelandet, allerdings hat Innenverteidiger die Szene gut antizipiert und kann noch rechtzeitig klären.

43. Nico Hug Hallescher Gelbe Karte für Nico Hug (Hallescher FC)

Nico Hug trifft den am Boden liegenden Christopher Lannert mit dem Knie am Schienbein und sieht dafür die Gelbe Karte.

40. Der Wechsel bei der Arminia lässt scheinbar noch auf sich warten. Nach kurzer Behandlungspause steht Boujellab inzwischen wieder auf dem Platz, obwohl der Wechsel wohl schon angekündigt war. Eventuell kann der Mittelfeldmann doch weitermachen.

37. Das hätte ins Auge gehen können! Marius Wörl verliert in der eigenen Hälfte den Ball und die Gastgeber schalten ganz schnell. Tunay Deniz schickt Jonas Nietfeld mit einem Steilpass links in den Strafraum. Der Stürmer nimmt die Kugel einmal mit und sucht den Abschluss auf die untere rechte Ecke. Aber Jonas Kersken im Kasten der Bielefelder reagiert klasse und kann mit einer Fußparade entschärfen.

37. Nassim Boujellab sitzt auf dem Rasen. Der Mittelfeldmann schient noch benommen von dem Zusammenprall vor wenigen Minuten. An der Seitenlinie macht sich Sam Schreck schon beriet, Michel Kniat wird bereits in Hälfte eins ein erstes Mal wechseln müssen.

35. Halle gewinnt auf der linken Seite den Ball gegen Lannert. Die Ausgangsposition für einen gefährlichen Angriff ist gut, allerdings agiert Nietfeld etwas zu hektisch und kann Baumann mit seinem zu ungenauen Zuspiel nicht erreichen.

32. Bielefeld läuft die Gastgeber momentan hoch an und versucht den Spielaufbau der Hallenser somit früh zu stören. Solange das gelingt, ist die Arminia natürlich schnell vor dem Tor der Hausherren. Werden die Ketten allerdings überspielt, laufen die Ostwestfalen in gefährliche Konter.

29. Besar Halimi Hallescher Gelbe Karte für Besar Halimi (Hallescher FC)

Besar Halimi kommt am Mittelkreis deutlich zu spät und grätscht seinen Gegenspieler Marius Wörl ohne Rücksicht auf Verluste um. Schiedsrichter Michael Bacher steht direkt daneben und zückt Verwarnung Nummer vier.

28. In der ersten halben Stunde können sich die Zuschauer im Leuna-Chemie-Stadion bislang nicht über fehlendes Entertainment beklagen. Beide Mannschaften spielen hier mit offenem Visier und suchen schnell den Pass ins letzte Drittel. Die Anzahl der Gelben Karten zeigt außerdem, wie umkämpft diese Partie ist.

25. Christopher Lannert Bielefeld Gelbe Karte für Christopher Lannert (Arminia Bielefeld)

Auf der linken Seite bringt Lannert den durchstartenden Deniz zu Fall und sieht dafür zu Recht die bereits dritte Verwarnung in diesem Spiel.

23. Bei einem Freistoß aus dem linken Halbfeld rasseln Sebastian Zieleniecki und Nassim Boujellab mit den Köpfen zusammen und bleiben zunächst auf dem Rasen liegen. Die medizinische Abteilung beider Teams ist bereits auf dem Platz und betreibt die Erstversorgung. So wie es aussieht, können aber beide Akteure weiterspielen.

21. Aljaž Casar Hallescher Gelbe Karte für Aljaž Casar (Hallescher FC)

Nach einem Foul von Shipnoski an Hug fordert Casar eine Gelbe Karte für den Bielefelder. Schiedsrichter Bacher gefällt das überhaupt nicht und zeigt dem Mittelfeldmann der Hausherren im Gegenzug die Verwarnung.

20. Die Gäste beschweren sich vehement beim Schiedsrichtergespann. Im Voraus des Ausgleichstreffers war Fabian Klos im Kopfballduell gefoult worden, was von den Unparteiischen allerdings nicht geahndet wurden. Da hatten die Gastgeber definitiv Glück.

18. Tunay Deniz Hallescher Tooor für Hallescher FC, 1:1 durch Tunay Deniz

Die Antwort der Gastgeber lässt nicht lange auf sich warten! Timur Gayret steckt mit einem schönen Steilpass rechts in den Strafraum durch, wo Außenverteidiger Julian Eitschberger zur Grundlinie durchbricht und eine flache Hereingabe an den Fünfmeterraum spielt. Dort lässt Dominic Baumann clever durch für Tunay Deniz, der aus kurzer Distanz problemlos einsetzten kann - Halle ist zurück im Spiel!

17. Die Hausherren kombinieren sich auf der rechten Seite stark bis zur Grundlinie durch, von wo Deniz eine gefühlvolle Flanke an den Elfmeterpunkt schlägt. Dort schraubt sich Nietfeled zum Kopfball hoch, bekommt allerdings nicht genug Druck hinter die Kugel - kein Problem für Kersken.

15. In den letzten Minuten reißen die Gäste das Spiel mehr und mehr an sich. Das Team von Michel Kniat verlagert das Spielgeschehen immer weiter in die gegnerische Hälfte, muss aber natürlich auch auf die Absicherung achten. Halle ist nach den Anfangsminuten momentan recht passiv.

12. Kaito Mizuta Bielefeld Tooor für Arminia Bielefeld, 0:1 durch Kaito Mizuta

Die Arminia geht in Führung! Manuel Wintzheimer zieht von der linken Seite nach innen und legt clever zentral vor den Strafraum ab. Dort steht Nassim Boujellab völlig frei und zieht mit dem rechten Fuß auf die linke Ecke ab. Den ersten Versuch kann Moritz Schulze noch parieren, beim Nachschuss von Kaito Mizuta, der in der unteren rechten Ecke landet, ist der Schlussmann der Hallenser allerdings machtlos. Der Kaltstart für die Hausherren!

11. Bei den Ostwestfalen sind in diesen Anfangsminuten vor allem lange Bälle in Richtung Fabian Klos ein probates Mittel, um sich in der Offensive festzusetzen. Der bullige Stürmer macht geschickt von seinem Körper gebraucht und kann sich bislang oft gegen die Innenverteidigung der Hausherren behaupten.

8. Keine der beiden Mannschaften scheint an einer Abtastphase interessiert. Sowohl die Hallenser als auch die Arminia spielen aktiv nach vorne und gehen voll auf den Führungstreffer. Das spricht in jedem Fall für den Unterhaltungswert dieser Partie.

5. Auch die Arminia wagt sich früh nach vorne! Im Anschluss an einen Freistoß aus dem linken Halbfeld landet ein Abpraller zentral im Strafraum auf dem Fuß von Großer. Der Innenverteidiger setzt spektakulär zum Seitfallzieher an und verfehlt die untere rechte Ecke nur knapp!

3. Der erste Abschluss gehört den Gastgebern! Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld spielt Timur Gayret einen tollen Steilpass in die Sturmspitze Richtung Dominic Baumann. Der Top-Torschütze der dritten Liga sucht kurz vor dem Strafraum aus halblinker Position den Abschluss, trifft allerdings nur das Außennetz.

2. Nassim Boujellab Bielefeld Gelbe Karte für Nassim Boujellab (Arminia Bielefeld)

Nach gerade mal 80 Sekunden gibt es schon die erste Verwarnung der Partie. Nassim Boujellab steigt seinem Gegenspieler Nico Hug unabsichtlich auf den Knöchel und sieht umgehend die Gelbe Karte. Eine Ermahnung hätte es sicherlich auch getan.

1. Der Ball rollt im Leuna-Chemie-Stadion! Die Zuschauer in der Arena freuen sich auf die Partie zwischen Halle und Arminia Bielefeld!

1. Spielbeginn

Geleitet wird die heutige Partie von Schiedsrichter Michael Bacher. An den Seitenlinien wird er von Tobias Fritsch und Alexander Roppelt assistiert.

Bei den Gästen aus Ostwestfalen wird im Vergleich zum letzten Spiel, in dem die Arminia nach einem 0:2-Rückstand noch einen Punktgewinn gegen Erzgebirge Aue feiern konnte, auf zwei Positionen gewechselt. In der Offensive sitzt Merveille Biankadi zunächst auf der Bank, für ihn rückt Manuel Wintzheimer in die Startformation. Auch Sam Schreck muss zunächst mit einem Platz auf der Bank vorliebnehmen und wird auf dem Rasen von Nassim Boujellab vertreten. Ob das Team von Michel Kniat heute mal wieder einen Sieg bejubeln kann? Immerhin wartet die Arminia in der Liga inzwischen schon seit vier Partien auf einen Dreier...

Im Vergleich zum Auswärtssieg im Breisgau, der übrigens inzwischen schon zwei Wochen zurückliegt, da das Spiel am vergangenen Wochenende bei der SpVgg Unterhaching witterungsbedingt abgesagt werden musste, nimmt Trainer Sreto Ristić keinerlei personelle Veränderungen vor. Der Coach vertraut weiterhin auf seine Schützlinge und setzt erneut auf die bewährte 4-3-1-2-Formation. Der Sieg im Kellerduell bei den Freiburgern dürfte den Hallensern mächtig Auftrieb gegeben haben, sodass die Sachsen wohl auch heute alles daran setzen werden, an die gute Form anzuknüpfen und im letzten Heimspiel dieses Jahres nochmal einen Dreier einzufahren.

Ein letztes Flutlichtspiel in diesem Kalenderjahr steht an im Leuna-Chemie-Stadion. Der Hallesche FC ist aktuell in guter Verfassung und konnte drei der letzten fünf Partien für sich entschieden und sich zuletzt durch einen Auswärtssieg bei der Zweitvertretung des SC Freiburg um drei von den Abstiegsrängen auf Platz 16 absetzen. Die letzten beiden Heimspiele gegen den SSV Ulm und den 1.FC Saarbrücken endeten allerdings in einer Niederlage für die Sachsen. Die Arminia, die sich nach einem schwachen Saisonstart zwischenzeitlich rehabilitiert hat, spielte zuletzt dreimal in Folge Remis und liegt damit vier Punkte vor den Gastgebern auf Rang 13. Mit einem Sieg könnten die Ostwestfalen sich um ein ganzes Stück von der Abstiegszone entfernen und den Grundstein für eine entspannte Winterpause legen.