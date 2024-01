Nur kurz nach dem nicht gegebenen Foul an Sijaric: Nach einer Flanke von Marvin Stefaniak von der linken Seite kommt Mirnes Pepić am Fünfer frei zum Kopfball und köpft nur knapp über den Querbalken!

Nach einem Ballverlust Tim Danhofs schaltet Isaiah Young schnell und zieht an drei Auern vorbei in Richtung Strafraum, von wo er den Ball zu Leonardo Vonić chipt. Doch dieser bleibt an Niko Vukančić hängen.

Tim Danhof setzt ein Ausrufezeichen! Er wirbelt sich nach einem Pass von Stefaniak über die Spielfeldbreite in den Strafraum der Essener, schließt dann aber etwas zu früh aus halbrechter Position ab - ein Abwehrbein bereinigt die Situation. Wenn er stattdessen in die Mitte zum vor Golz freistehenden Omar Sijarić spielt, steht es hier 1:1!

Tooor für Rot-Weiss Essen, 0:1 durch Isaiah Young Keine Minute ist gespielt, da besorgt Isaiah Young die Führung für die Gäste! Zunächst kann sich Brumme auf der linken Außenbahn behaupten und zieht nach innen, wo er einen Kurzpass zu Leonardo Vonic spielt. Dieser wuselt sich durch zwei Auer und spielt einen Kurzpass in den Sechzehner zu Young, der gegen den herauskommenden Männel am Elferpunkt sofort mit dem linken Schuh abzieht und die frühe erste Bude des Jahres macht!

Bevor wir uns mit der Gegenwart befassen, erstmal ein kurzer Blick in den Rückspiegel: Am zweiten Spieltag dieser Saison liefen die Rot-Weissen im eigenen Stadion Sturm gegen die Defensive der Veilchen. Genützt hat es wenig, denn Aue verteidigte eisenhart und am Ende blieb es bei einem 1:1-Unentschieden. Sean Seitz und Torben Müsel besorgten in der ersten Halbzeit die Treffer.