47. Kai Brünker Saarbrücken Tooor für 1. FC Saarbrücken, 0:2 durch Kai Brünker



46. Weiter geht es in Köln! Die Gastgeber haben einmal gewechselt und Luca de Meester für Thomas Idel gebracht. Der FCS macht unverändert weiter. Gibt auch keine Gründe für Rüdiger Ziehl, etwas zu ändern.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:

Pause am Höhenberg! Die Gäste aus dem Saarland führen mit 1:0 gegen Viktoria Köln. Die einzig gute Nachricht für Köln ist, dass es lediglich 0:1 steht und sie zum Ende der Hälfte stärker wurden. Der frühe Nackenschlag durch Amine Naifi nach drei Minuten sorgte dafür, dass die Gastgeber in den ersten 30 Minuten nie wirklich ins Spiel fanden. Erst nach rund einer halben Stunde fanden die Hausherren den Weg in die Offensive. Doch die Aktionen waren viel zu ungenau. Dasselbe galt für den FCS in großen Phasen der Partie. Zwar hatte Brünker noch die Riesenchance auf das 0:2 kurz vor der Pause, aber ansonsten machte das Team von Rüdiger Ziehl zu wenig aus der Überlegenheit. Dennoch geht die Führung natürlich vollkommen in Ordnung. So bleibt es jedenfalls noch spannend. Gleich geht es weiter!

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44. Auf der Gegenseite bringt Lorch Luca Kerber in der Kölner Box zu Boden, auch hier sagt Winter kein Foul. In der Aktion war allerdings mehr Foul zu sehen, als auf der anderen Seite zuvor.

42. Robin Becker Saarbrücken Gelbe Karte für Robin Becker (1. FC Saarbrücken)

Becker packt gegen Marseiler ins Trikot und sieht den ersten Karton des Abends. Darauf hatte Becker zuvor auch mehrfach hingearbeitet.

41. Idel kommt bei seinem Debüt im Viktoria-Dress im FCS-Strafraum zu Fall, doch Winter zeigt gleich an, dass da kein Foul zu sehen war.

40. Brünker mit der Chance auf das 2:0! Und das muss das 2:0 sein! Eine Rizzuto-Flanke von rechts kommt punktgenau zu Brünker, welcher überraschend frei vor dem Tor steht und per Innenrist das Leder in Richtung Tor schiebt. Doch Ben Voll im Kölner Tor pariert herausragend per Fußabwehr den zu zentral platzierten Ball. Der FCS muss hoffen, dass sich diese leichtfertig vergebenen Chancen am Ende nicht wieder rächen.

37. Da ist der erste Torschuss der Viktoria! Nach 37 Minuten prüft Lopes Cabral per Linksschuss Tim Schreiber. Doch der Schuss aus 17 Metern ist zu zentral und Schreiber packt sicher zu.

36. Amine Naifi tritt Stefano Russo an der Außenlinie voll auf den Spann, was sehr schmerzhaft ist für den Kölner. Hoffentlich schaukeln sich diese Fouls nicht hoch.

34. Marseiler setzt sich am linken Flügel gegen Rizzuto durch und wir dann vom Saarbrücker zu Boden gebracht. Den fälligen Standard kurz vor der Strafraumkante bringt Marseiler selbst vor das Tor, doch seine Hereingabe geht am langen Pfosten vorbei.

32. Auf der Gegenseite versucht es Rizzuto aus 35 Metern. Sein Rechtsschuss sieht zunächst gefährlich aus, geht dann allerdings deutlich drüber.

31. Klappt es per Freistoß für die Kölner? Von rechts schlägt Sticker die Kugel auf den langen Pfosten in Richtung Lorch. Doch der kommt nur knapp nicht ran und so gibt es Abstoß für den bislang arbeitslosen Tim Schreiber.

29. Plötzlich gehen die Gäste mit Naifi und Brünker gegen zwei Restverteidiger in Richtung Tor. Naifi schickt seinen Sturmkollegen in Richtung Voll, doch Brünker muss gegen Lorch Tempo rausnehmen und die Möglichkeit ist vorbei. Da wäre mehr drin gewesen.

27. Es geht hier teilweise ordentlich zur Sache. Diesmal trifft Marseiler Calogero Rizzuto an der Außenlinie am Schienbein, nachdem der Saarländer den Ball schon längst gespielt hatte. Winter drückt auch hier die Augen zu und versucht es mit der langen Leine.

25. Der nächste Freistoß für die in gelb spielenden Saarbrücker. Diesmal schlägt Rabihic den Ball von Rechtsaußen in die Mitte, wo Naifi zwar per Kopf an das Leder kommt, es jedoch nicht richtig kontrollieren kann. Abstoß.

23. Nun kombinieren sich die Hausherren mal bis zum Strafraum der Saarbrücker und Handle versucht aus 18 Metern abzuziehen. Doch Referee Winter blockt den Schuss, wenn auch ungewollt, ab. Bitter für die Viktoria!

22. Die Mannen vom Höhenberg geben gefühlt im Minutentakt Kasim Rabihic die Chance, einen ruhenden Ball gefährlich vors Tor zu schlagen. Die Gastgeber begehen viel zu viele unnötige Fouls in der eigenen Hälfte und müssen froh sein, dass es aktuell nur 0:1 steht.

19. Wieder kommt es zum Duell Robin Becker gegen Luca Marseiler und erneut bringt Becker den Kölner zu Fall. Winter lässt den Karton weiter stecken.

17. Köln holt sich nun etwas Sicherheit und lässt die Kugel durch die eigenen Reihen laufen, ohne dass die Saarbrücker dazwischen kommen. Doch so richtig nach vorne kommt die Viktoria eben auch noch nicht. Das ist bislang noch sehr planlos beim Team von Olaf Janßen.

14. Die Doppelchance zum 2:0! Erneut wird eine Rabihic-Hereingabe brandgefährlich und Zeitz kann diese per Kopf auf das Tor bringen. Doch diesmal ist Voll zur Stelle und pariert den platzieren Kopfball. Auch der Abpraller ist beim FCS, jedoch verzieht Brünker diesen völlig.

13. Die Gäste laufen die Kölner schon früh in deren Hälfte an und setzen die Verteidiger unter Druck. Damit kann die Viktoria nicht umgehen und muss die Bälle fast immer lang schlagen. Doch noch kann der FCS nicht mehr aus dem vielen Ballbesitz machen.

10. Robin Becker steigt gegen Luca Marseiler in der Hälfte der Viktoria ruppig ein und hat Glück, dass er nicht Gelb von Winter sieht.

8. Die Hausherren sind etwas am schwimmen und bekommen noch überhaupt keinen Fuß auf den Platz. Saarbrücken hat bislang die ganze Kontrolle über diese Partie.

5. Ein Traumstart für die Saarländer! Wie reagieren die angeschlagenen Kölner nun auf diesen frühen Rückschlag?

3. Amine Naifi Saarbrücken Tooor für 1. FC Saarbrücken, 0:1 durch Amine Naifi

Aus dem folgenden Freistoß gehen die Gäste früh in Führung! Der Freistoß von Linksaußen durch Rabihic kommt unangenehm vor das Tor, wo André Becker den Ball nicht richtig klären kann und das Leder direkt vor die Füße von Amine Naifi schiebt. Der fackelt aus sieben Metern nicht lange und haut den Ball wuchtig ins Tor. Voll ist chancenlos.

3. Es geht direkt ordentlich zur Sache. André Becker checkt den körperlich deutlich unterlegenen Marcel Gaus im Luftzweikampf volle Kanne weg. Gaus bleibt zunächst liegen, kann aber weiterspielen.

1. Die Viktoria stößt an und die Kugel rollt! Wer erwischt hier den besseren Start?

1. Spielbeginn

Nun geht es rein ins verregnete Stadion! Der Schiedsrichter Nicolas Winter führt die 22 Akteure auf den nassen Rasen. Bevor er jedoch gleich anpfeift, wird es noch eine Schweigeminute geben. Denn eine weitere Legende des deutschen Fußballs ist mit Andreas Brehme Anfang der Woche gestorben. Außerdem spielte Brehme 1980-1981 für den FCS.

Drei Tage nach dem Derbysieg beim Waldhof in Mannheim müssen die Saarländer wieder ran. Für Cheftrainer Rüdiger Ziehl ist es das 50. Spiel als FCS-Coach. Sein Punkteschnitt ist mit 1,71 Punkten pro Spiel dabei nicht so verkehrt. Doch für den großen (gewünschten) Sprung in Richtung 2. Bundesliga langt es so noch nicht. Alles deutet darauf hin, dass der FCS weder in den Aufstiegs-, noch in den Abstiegskampf verwickelt sein wird. Aktuell rangieren die Blau-Schwarzen auf Platz 12 und haben sowohl nach vorne, als auch nach hinten riesige Abstände. Über den heutigen Gegner weiß Ziehl: „Es ist eine spielerisch starke Mannschaft, die derzeit aber mit personellen Problemen zu kämpfen hat und auch deshalb nicht so gepunktet hat wie erwartet“. Beim Startpersonal ändert Ziehl auf zwei Positionen: Rizzuto rückt nach verbüßter Rot-Sperre zurück ins Spiel, genauso wie Robin Becker. Thoelke und Günther-Schmidt rotieren dafür auf die Bank.

In Köln ist man noch nicht so richtig angekommen im Jahr 2024. Von sechs Spielen wurden vier verloren, zuletzt drei in Serie, inklusive der Partie gegen Alemannia Aachen im Landespokal, als die Viktoria gegen den Regionalligisten ausschied. Bitter war zudem die Niederlage am vergangenen Spieltag beim MSV Duisburg. Dort war nicht nur das Ergebnis extrem unglücklich, sondern auch die Verletzung von Verteidiger Christoph Greger. Dieser wurde von MSV-Routinier Alexander Esswein bei einem Zweikampf an der Außenlinie vollkommen unnötig in eine Werbebande gecheckt. Die Folge: Greger musste mit Verletzungen an Knie, Schulter und Händen ausgewechselt werden und wird heute nicht dabei sein können. Das wäre jedoch wichtig gewesen, denn die Kölner brauchen unbedingt Punkte, um nicht in den Abstiegskampf zu rutschen. Aktuell beträgt der Vorsprung auf Rang 17 noch acht Punkte, doch die können schneller weg sein, als man denkt. Olaf Janßen stellt in seiner Startelf im Vergleich zum Duisburg-Spiel zweimal um: Greger und Najar (Bank) werden durch Lorch und Idel (Debüt für Köln) ersetzt.

Eigentlich hätte dieses Spiel bereits am 20. Januar zum Rückrundenauftakt der beiden Teams stattfinden sollen, doch Schnee und Frost verhinderten dies. So müssen die beiden Mannschaften im Nachholspiel am Kölner Höhenberg gleich nachsitzen. Nach diesem Spiel ist die Tabelle der 3. Liga auch wieder geradegebogen und es stehen (vorerst) keine weiteren Nachholspiele mehr auf dem Programm.