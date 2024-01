45. +5 Halbzeitfazit:

Das Spiel geht mit 1:1 in die Pause. Nach aufregenden ersten 25 Minuten flachte die Partie zwar etwas ab, dennoch war es ein durchaus ansehnlicher erster Durchgang. Insgesamt waren die Hausherren leicht überlegen, konnten dies aber aus verschiedenen Gründen nicht in das zweite Tor ummünzen. Verl zeigte neben ihrer Giftigkeit zwar immer wieder gute Ansätze, doch so richtige Chancen ergaben sich für sie kaum. Man darf nur hoffen, dass die zweite Halbzeit von der Intensität genau so weiter geführt wird.

45. +5 Ende 1. Halbzeit

45. +3 Erneut werden die Süddeutschen nach Ballgewinn gefährlich! Durch einen Doppelpass brechen sie links durch und die Flanke von Kother landet bei Schönfelder, der nur die Latte trifft! Allerdings hatte der Assistent seine Fahne oben. Beim Pass nach außen war Kother wohl im Abseits.

45. +1 Andreas Geipl versucht es aus der zweiten Reihe! Regensburg gewinnt den Ball in der gegnerischen Hälfte und dann zieht Geipl aus geschätzten 30 bis 35 Metern zentraler Position einfach ab. Sein Flatterschuss wird gefährlich, aber Müller klärt mit zwei Fäusten solide zur Seite weg.

44. Es gibt fünf Minuten Nachspielzeit. Das ist aufgrund von zwei Treffern und der Unterbrechung wegen der Schokotaler nur wenig verwunderlich.

44. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

43. Gleich ist die erste Halbzeit vorbei. Kann eine der beiden Teams das andere Team noch vor der Pause mit einem Treffer schocken?

40. Die Verler beziehen ihren Torhüter Tom Müller immer wieder ins Passspiel mit ein, um sich aus dem Regensburger Pressing zu lösen. Das macht der Ersatz-Keeper bisher sehr gut.

38. Im Konter hat Lokotsch Taz eigentlich komplett frei auf der rechten Seite, doch der Stürmer will den Ball lieber auf links zu Wolfram bringen. Das wird jedoch nichts, und so ist der ganze Angriff verpufft.

35. War das Handspiel? Ganaus ist im Strafraum im Zweikampf und ein Verler spielt den Ball beim Abstützen mit der Hand. Nach den Regeln ist das nicht elfmeterwürdig, doch die Regensburger ärgern sich natürlich trotzdem darüber.

33. Einen Ball parallel zum Strafraum lassen sie clever durch, wodurch Sessa mit seinem starken linken Fuß zum Abschluss kommt. Wenn der Schuss nicht geblockt wäre, wäre der ganz schön gefährlich auf das Tor von Weidinger gekommen.

30. Nach dem zweiten Treffer des Spiels ist die Partie sehr zerfahren. Viele schnelle Ballverluste und wenig Kontrolle bei beiden Teams.

27. Das kann man wohl durch aus als muntere erste halbe Stunde bezeichnen. Leidenschaftlich gehen hier beide Mannschaften ans Werk und schenken sich absolut gar nichts.

25. Rasim Bulić Regensburg Gelbe Karte für Rasim Bulić (Jahn Regensburg)

Auch die nächste Verwarnung gibt es für einen Spieler der Hausherren aufgrund von Foulspiels, der Angriff lief aber wegen des Vorteils weiter. So gab es die Verwarnung folgerichtig bei der nächsten Unterbrechung.

24. Oscar Schönfelder Regensburg Gelbe Karte für Oscar Schönfelder (Jahn Regensburg)

Nach dem Treffer kochen die Emotionen etwas hoch, aber Braun löst die Situation schnell auf. Der Kapitän der Regensburger wird verwarnt und ist damit in der kommenden Woche gesperrt.

22. Dominik Kother Regensburg Tooor für Jahn Regensburg, 1:1 durch Dominik Kother

Da ist der Ausgleich und was für ein schöner Treffer! Ein langer Ball wird durch Ganaus auf die linke Seite zum Torschützen verlängert. Der zieht ins Zentrum, geht dabei an drei Verler vorbei und überlupft schlussendlich Torhüter Tom Müller!

20. Neuzugang Taz wird in der eigenen Hälfte einfach umgerannt. Das hätte gut und gerne die erste Gelbe Karte der Partie sein können, doch Braun belässt es bei der Ermahnung.

17. Es geht weiter im Jahnstadion! Das wird mit Sicherheit alles nachgespielt werden. Hoffentlich bringt die Unterbrechung dem bisher ansehnlichen Spiel keinen Bruch.

14. Der Fanprotest ist vorbei, es gehen Anti-DFL Gesänge durch das Stadion und Schokotaler fliegen auf das Feld, weshalb das Spiel unterbrochen werden muss. So richtig still war es aber auch vor Minute zwölf nicht mehr. Dafür wurde die Partie zu ansehnlich.

12. Regensburg zeigt sich unbeeindruckt von dem Gegentreffer, sondern spielt weiter in hohem Tempo. Verl hingegen ist natürlich beflügelt und will am liebsten gleich nachlegen.

10. Lars Lokotsch Verl Tooor für SC Verl, 0:1 durch Lars Lokotsch

Direkt im Gegenzug gehen die Gäste in Führung! Der Ball kommt in die Mitte zu Sessa, der sich den Ball in der Drehung auf links legt und aus kurzer Distanz abzieht. Weidinger kann überragend parieren, doch die Kugel ist weiter heiß, weil sie nur nach oben geklärt wird. Am Fünfer kommt sie runter, wo Lokotsch energisch hochsteigt und ins Leere Tor köpft!

9. Was war das denn? Die Hausherren kommen durch eine starke Kombination in den Strafraum. Dort wird der Ball auf den Fünfer zurückgelegt und es kommt zum Abschluss. Auf der Linie steht mit Ganaus der eigene Mann, der abgeschossen wird. Im Anschluss liegt der Ball zwar im Tor, doch der Schiedsrichter entscheidet völlig richtig auf Abseits.

7. Erstmals hat Regensburg den Ball über einen längeren Zeitraum in der Hälfte der Verler, aber so richtig zwingend wurde es noch nicht.

4. Sessa nimmt sich dem Standard an und versucht es mit einem gezirkelten Schuss. Dieser ist allerdings deutlich zu zentral und überhaupt kein Problem für Weidinger im Kasten.

3. Schiedsrichter Braun scheint eine kleinliche Linie zu führen. Den Verlern dürfte es egal sein, die haben so nämlich einen Freistoß aus 20 Metern zentraler Position.

2. Im Stadion ist vollkommene Stille. Dies liegt erneut am Fan-Protest gegen die Investoren-Pläne des DFL.

1. Der Ball rollt und die Gäste haben Anstoß, werden aber direkt von den Regensburgern hoch angelaufen. Sie lösen sich sehr gut, doch der Ball in den Strafraum wird wegen Abseits zurückgepfiffen.

1. Spielbeginn

Es gibt noch eine wichtige Schweigeminute zu Ehren von Franz Beckenbauer, dann geht es los.

Das Hinspiel war lange Zeit eine Partie auf Augenhöhe, die Verl sogar hätte für sich entscheiden können. Doch stattdessen waren es die Regensburger, die spät in der Partie drei Punkte entführten. Konrad Faber vollendete einen Konter in der 86. Minute zum 1:2 und ließ die Anhänger der Rot-Weißen jubeln.

Gegentore und Defensive sind auch beim Gegner Verl ein großes Thema, jedoch eher eins, worauf sie nicht so gut zu sprechen sind. 33 Gegentore sind eine Hausnummer und mit Sicherheit ein Grund, weshalb sie derzeit „nur“ auf dem sechsten Platz stehen. Doch klar ist, wo Verl ist, da fallen Tore und davon ganz schön viele. 3,6 Tore pro Spiel ist der statistische Wert dazu und auch das ist, genau wie die eigene Torausbeute, der Spitzenwert innerhalb der Liga. Somit sollte Spektakel in diesem Spiel eigentlich vorprogrammiert sein.

Wie haben beide Teams die Pause überstanden? Gerade die Süddeutschen hatten vor der Pause einen enormen Lauf. Ihre letzte und einzige Niederlage in der Liga liegt weit zurück. Um genau zu sein, ist es der siebte Spieltag gewesen, an dem man daheim gegen Sandhausen verlor. Seitdem folgte Punkt um Punkt, wodurch am Jahreswechsel völlig verdient der erste Platz zu Buche stand. Maßgeblich dazu beigetragen hat das Thema Defensive. 17 Gegentore nach 20 Spielen sind mit Dynamo Dresden geteilter Bestwert ligaweit.

Bei einem kurzen Blick auf die Aufstellungen fällt auf, dass die beiden nominell Stammtorhüter heute nicht mit von der Partie sind. Felix Gebhardt fällt aufgrund einer Verletzung am Knie aus, wohingegen Luca Unbehaun wegen einer Zerrung nicht mitmischen kann. Ersetzt werden sie durch Alexander Weidinger und Tom Müller.